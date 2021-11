Noul guvern german va depune eforturi pentru formarea unei Europe federale 26.11.2021

26.11.2021 Noul guvern german va depune eforturi pentru formarea unei Europe federale Social-democraţii, verzii şi liberalii germani au anunţat că noua coaliţie „semafor“ va face presiuni pentru dezvoltarea unei federaţii europene, relatează



Noul guvern german va depune eforturi pentru formarea unei Europe federale

Social-democraţii, verzii şi liberalii germani au anunţat că noua coaliţie „semafor“ va face presiuni pentru dezvoltarea unei federaţii europene, relatează Euractiv.

Noul guvern german va depune eforturi pentru formarea unei Europe federale

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Weekendul trecut, din cauza aglomeraţiei, imprudenţei şi lipsei de civilizaţie montană, Salvamont Neamţ a trebuit să facă faţă mai multor accidente care au avut loc în zona Durău. Au primit îngrijiri

Un accident cumplit a avut loc sâmbătă seara în județul Cluj. În urma impactului violent dintre două autoturisme, o persoană a murit și alte 3 au fost grav

Kazuyoshi Miura (53 de ani), cel mai bătrân marcator din fotbalul profesionist japonez, a semnat prelungirea contractului cu FC Yokohama și va continua să joace fotbal și la vârsta de 54 de ani. Kazuyoshi Miura va împlini 54 de ani pe 26

Mileurile din macrame sunt amintiri frumoase din copilărie pentru unii, însă, pentru alții au reprezentat un adevărat coșmar. Ei bine, aceste celebre obiecte de pânză brodată sau de dantelă care se așază ca ornament pe […] The post

Alex Bodi a trecut printr-o perioadă dificilă și a stat în arest preventiv pentru 40 de zile. În toată această perioadă, însă, sprijin de nădejde i-a fost iubita sa, Daria Radionova. Nici măcar ei nu […] The post Daria Radionova,

Sora Andreei Tonciu are 21 de ani și devine pe zi ce trece o „bombă sexy” greu de neobservat. Contrar trăsăturilor fizice asemănătoare surorii ei, Lorena are o personalitate diferită față de fosta asistentă TV. […] The post Cum arată

Pe de o parte Germania este ţara care s-a remarcat cu soluţii ştiinţifice împotriva noului coronavirus, dar pe de altă parte a permis tratamentele cu comprese toracice îmbibate cu ghimbir în cazul unor bolnavi de

Deutsche Bank ar urma să plătească 125 mil. dolari pentru a evita o urmărire penală în America pentru acuzaţii de luare şi manipularea pieţelor de metale preţioase, conform

Gabi Torje se pregătește, la 31 de ani, de o nouă experiență în Turcia. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a semnat cu Bandirmaspor, grupare din a doua ligă turcă. Bandirmaspor ocupă locul 10 în liga a 2-a din Turcia, având 24 de puncte acumulate

Municipiul Suceava are pregătite șase centre de vaccinare împotriva noului coronavirus, autoritățile estimând că aproape 20% din populația orașului va primi vaccinul de la

Listarea companiilor de stat eligibile ar reduce necesarul de finanţare din partea statului, lăsând loc pentru finanţarea altor proiecte de investiţii, şi ar susţine dezvoltarea pieţei de capital, sunt de părere reprezentanţii CFA România şi

Cutremur mare la frontiera dintre Mongolia și

Alexandru Sautner, administratorul companiei Gioelia (fosta Emilia Cremeria), un business controlat de mai mulţi antreprenori români, italieni şi nemţi, cu 10 gelaterii pe plan local şi 24 în străinătate, spune că anul 2020 a fost unul slab

Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri ministrului Justiției cererea de urmărire penală a fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu în dosarul în care DNA îl acuză că ar fi primit o mită de 800.000 de dolari, potrivit unui comunicat

Economiştii uneia dintre cele mai mari bănci din lume au avertizat recent că economia zonei euro se îndreaptă spre o nouă şi dublă recesiune, restricţiile impuse în contextul restrângerii răspândirii pandemiei neputând ajuta la o relansare

România avea după primele 11 luni din 2020 un deficit de cont curent de 9,76 miliarde euro, în creştere de la 9,6 miliarde euro în perioada similară din 2019, după ce în cursul lunii noiembrie deficitul s-a majorat cu circa 980 milioane euro,

Horoscop 14 ianuarie Berbec Ziua de azi este dedicată vieții de familie. Reușești să îți organizezi timpul, astfel încât să petreci cât mai multe momente importante cu aceste persoane speciale din

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti anunţă că, din data de 15 ianuarie, debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19 şi pot fi efectuate

Industria de transporturi din România a avut o creştere puternică în ultimii zece ani, dar 2020 şi-a pus amprenta semnificativ asupra

Continuă scandalurile în Dota 2. Andriy „Alwayswannafly” Bondarenko, unul din cei mai vechi streameri, a fost suspendat de Twitch. Ucraineanul de 29 de ani tocmai a primit ban pe platforma Twitch. Responsabilii platformei nu au dezvăluit măsurile