Noul COD RUTIER impune reguli stricte în privinţa vârstei şi a educaţiei şoferilor 07.06.2020

Noul COD RUTIER impune reguli stricte în privinţa vârstei şi a educaţiei şoferilor

Preşedintele PNL Ludovic Orban spune că partidele politice trebuie să se exprime foarte clar în susţinerea demersurilor pentru modificarea Constituţiei şi a legislaţiei pentru a garanta că voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul

BRK Financial Group (BRK), intermediar de top zece de la bursa românească, anunţă la bursă încheierea unei promisiuni bilaterale cu un investitor privat privind vânzarea participaţiei de 89,68% deţinute de către broker la Facos Suceava,

Acum 30 de ani, Steaua juca ultima finala de cupă europeană pentru o echipă din România! Roș-albaștrii neavând nicio șansă în fața marelui AC Milan în Cupa Campionilor, 4-0! Partida s-a jucat pe Camp Nou, în fata a 97.000 de spectatori. "Din

Turneul de la Roland Garros a ajuns în turul al treilea, unde se consemnează o situaţie neferictă pentru gazdele

Donald Lynn Cash, un american pasionat de alpinism, a murit după ce a cucerit Everestul, cel mai înalt vârf din lume. Bărbatul de 55 de ani s-a prăbușit în timp ce făcea poze pe creasta muntelui, la 8.848 metri altitudine. Potrivit

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi. Citește mai

Papa Francisc a sosit vineri în România, într-o vizită de trei zile menită să consolideze dialogul cu Biserica Ortodoxă majoritară şi să susţină minorităţile - atât religioase, cât şi etnice, relatează

Meteorologii au emis în urmă cu puţin timp o avertizare COD PORTOCALIU de vijelii, care vizează mai multe judeţe, inclusiv Capitala! Începând cu ora 15.00, la ploi torenţiale, iar în

Liderul PNL Ludovic Orban spune că în moţiunea cu care a câştigat şefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel că nu îşi asumă un eventual eşec, la aceaste alegeri. Liberalul a anunţat că va începe, imediat după

Grupul Zentiva a finalizat astăzi preluarea producătorului român de medicamente Solacium Pharma, impreună cu filiala sa, Be Well Pharma, de la Siyiara Enterprises LTD şi Alexandru-Tony

Simona Halep a aflat când joacă meciul cu Lesia Ţurenko, din turul 3 la Roland Garros. Citește mai

Producătorul de încălţăminte Denis din Suceava, care deţine şi operaţiuni de retail sub brandul Anna Cori, realizează în cele două fabrici proprii între 1.500 şi 2.000 de perechi de pantofi pe

România a avut cândva cel mai frumos yacht din lume, care a navigat pe apele Mediteranei şi apoi a poposit ani la rând în Marea

Primul GOLDEN BUZZ al sezonului #9suprem la Românii au talent a fost luat de Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a ridicat publicul în picioare și care a emoționat juriul. Ana Maria are 38 de ani, este din București și cântat o piesă a Ettei

Cutremur în România, în prima zi din iunie, la ora 1 și 11 minute. Citește mai

În 2018, În Republica Moldova s-au născut prematur 1.768 de copii, dintre care 52 au decedat, iar un an mai devreme nu au supravieţuit 91 de copii dintre cei 1.786 născuţi prematur, arată datele Biroului Naţional de

Cele mai tari imagini din sport în luna iunie

Simona Halep (nr. 3 WTA) este coşmarul jucătoarei din Ucraina Lesia Tsurenko (nr. 27 WTA). Cele două s-au întâlnit pentru a opta oară în carieră, în turul al treilea de la turneul de Grand Slam Roland Garros, iar fostul lider mondial s-a impus

Cel puţin 15 persoane au fost rănite în urma unei deflagraţii care a avut loc sâmbătă la o fabrică de explozibili în localitatea Dzerzhinsk din Rusia, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sănătăţii, relatează Tass şi The Moscow

Un număr de 243 case, 100 curţi, nouă beciuri/subsoluri, două clădiri aparţinând unor instituţii publice, din 44 de localităţi din 18 judeţe au fost afectate de inundaţiile din ultimele ore, anunţă Ministerul Afacerilor Interne