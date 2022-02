Noul An Chinezesc 2022. Ce nu este bine să faci pe 1 februarie. Aduce ghinion! 01.02.2022

Noul An Chinezesc 2022. Anul Nou Chinezesc începe pe 1 februarie şi este una dintre cele mai importante sărbători pentru poporul chinez. De această zi se leagă foarte multe tradiții și superstiții.

Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a negat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, informațiile legate de o posibilă reducere a salariilor medicilor, personalului ATI sau a celor care duc

Horoscopul zilei de 22 martie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Fecioară pot fi surprinși plăcut de un dialog cu partenerul sau de un mesaj din […] The post

Daca nu v-ați gândit încă să vă plătiți locul de parcare anul acesta, atunci avem vești pentru dumneavoastră. Costurile pentru închirierea unui loc de parcare ar putea crește considerabil în București. Ana Maria Păcuraru ne spune de când

Presa afiliată Kremlinului a difuzat duminică imagini în care sugerează că preşedintele rus Vladimir Putin se simte relaxat, fără probleme interne şi externe în măsură să-i pună regimul în

Compania de stat Antibiotice Iaşi (ATB), la care Ministerul Sănătăţii are un pachet de 53%, convoacă acţionarii pe 20 aprilie 2021 pentru a aproba remunerarea investitorii din profitul net înregistrat în anul 2020, cu un dividend de 0,0033 lei

Marian Pavel, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, a anunţat că urmează să semneze ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare pe două drumuri importante din

Cel mai mare asteroid care se va apropia de Pământ în 2021 va trece „aproape” de noi duminica aceasta, însă la vreo două milioane de kilometri distanţă, fără niciun risc de coliziune. Însă evenimentul

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu (75 de ani), are 7 puncte în fața lui Șahtior, cu doar 7 etape înainte de final. Astăzi, echipa lui „Il Luce” a învins-o pe Rukh Lviv, scor 3-0. Cine și-ar fi imaginat la Kiev că Dinamo ar

Iranul a luat în calcul să efectueze atacuri împotriva bazei terestre McNair şi adjunctului şefului Statului Major al SUA, dezvăluie The Associated Press, care citează două surse din cadrul unui serviciu secret

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, nu exclude carantina pentru municipiul București și este convins că rata de infectare cu SARS-CoV-2 este mai mare decât cea raportată și va mai crește. Vlad

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, indiferent că este politic, social,

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) nu încurajează utilizarea ivermectinei în prevenirea sau tratarea COVID-19 în afara studiilor clinice bine concepute şi a concluzionat luni, 22 martie, că datele disponibile nu susţin folosirea

Unii dintre cei mai violenți interlopi bucureșteni au fost implicați într-un război ca în filme, după ce a izbucnit un scandal de proporții între un institut de cercetare cu sediul în sectorul 2 și o clinică […] The post Ca în filme!

Noi audieri în cazul prezentatoarei care a fost atacată, în direct, cu o cărămidă de o femeie dezbrăcată. Este deschisă o anchetă de amploare în acest caz, pentru că polițiștii vor să vadă cum a fost posibil ca femeia cu probleme psihice

Miliardarul rus și proprietarul clubului de fotbal Chelsea Londra, Roman Abramovici, a intentat un proces de defăimare împotriva Catherinei Belton, autoarea cărții „Putins People” („Oamenii lui Putin”), informează The Moscow

Iar e greu de înțeles ce se întâmplă în România. Nu că ar fi fost vreodată ușor, dar de data asta tabloul e suprarealist. Carantina propusă de DSP a căzut la vot în CJSU, deci a fost nevoie de

Nicole Cherry a trecut prin momente de groază! Artista a rămas blocată în lift și a apăsat butonul de alarmă. Cântăreața a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. Nicole Cherry își ține la […] The post Momente de panică

O femeie din județul Constanța s-a plâns pe un grup de mame de comportamentul unui medic pediatru şi a fost obligată de judecători să-i achite acesteia daune morale, relatează Realitatea

Camera Deputaţilor a respins marţi decizional proiectul de lege privind declasificarea unor documente iniţiate în octombrie 2018 de foştii preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu şi care

Crucea, dar și mormântul unei fetițe de doar 11 luni din Făgăraș, a fost vandalizat după o petrecere în cimitir. Totul s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Când s-au dus să o viziteze familia copilei […] The post Imagini