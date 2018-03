Noua Zeelandă investighează posibila otrăvire a unui spion rus în urmă cu zece ani 15.03.2018

Poliția din Noua Zeelandă a anunțat că a investighează posibila otrăvire a unui spion rus pe teritoriul țării sale. Bărbatul care a spus că a lucrat pentru serviciile de informații ruse a fost otrăvit în Auckland cu mai mult de un deceniu în urmă, scrie Time. Victima, Boris Karpichkov, care a declarat că a lucrat […] Post-ul Noua Zeelandă investighează posibila otrăvire a unui spion rus în urmă cu zece ani apare prima dată în Libertatea.ro.

