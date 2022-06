Nouă state acceptă moldovenii cu paşapoarte cu termen de valabilitate expirat 29.06.2022

29.06.2022 Nouă state acceptă moldovenii cu paşapoarte cu termen de valabilitate expirat Paşapoartele Republicii Moldova cu termen de valabilitate extins pot fi folosite în nouă ţări. Este vorba despre Letonia, Israel, Federaţia Rusă, Armenia, Estonia, Azerbaidjan, Croaţia, Irlanda şi Ucraina, transmite



Nouă state acceptă moldovenii cu paşapoarte cu termen de valabilitate expirat

Paşapoartele Republicii Moldova cu termen de valabilitate extins pot fi folosite în nouă ţări. Este vorba despre Letonia, Israel, Federaţia Rusă, Armenia, Estonia, Azerbaidjan, Croaţia, Irlanda şi Ucraina, transmite IPN.

Nouă state acceptă moldovenii cu paşapoarte cu termen de valabilitate expirat

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Farul Constanţa, în etapa a V-a a Ligii

Un cutremur cu magnitudinea 2,2 a avut loc vineri în județul Suceava, la adâncimea de 5 kilometri. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la

Tatăl gemenilor care au căzut de la etajul 10 a povestit că, după naştere, Andreea, mama copiilor, a început să se prostitueze, lucru cunoscut chiar şi de alte

Argentinianul Leo Messi, spaniolul Sergio Ramos, italianul Gianluigi Donnarumma, olandezul Georginio Wijnaldum și marocanul Ashraf Hakimi au luat primul contact cu suporterii de pe Parc des Princes. Starurile au fost prezentate suporterilor entuziaști

O familie din municipiul Botoşani trăieşte o adevărată dramă după ce băiatul lor de 14 ani a fost găsit mort în casă. Nimeni nu ştie cu exactitate care a fost cauza şi în ce împrejurări s-a produs tragicul

Numeroşi francezi manifestează în mai multe oraşe, sâmbătă, pentru al cincilea weekend consecutiv, faţă de extinderea permisului de sănătate şi vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informează Le

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români că în Spania au fost emise coduri galben, portocaliu şi roşu de caniculă pentru vineri şi sâmbătă, iar din cauza temperaturilor ridicate există un risc foarte înalt de

Gerd Muller, fostul mare fotbalist al lui Bayern Munchen și al naționalei Germaniei, a murit duminică, 15 august, după o suferință îndelungată, a anunțat clubul din Munchen. Gerd Muller, care avea 75 de ani, suferea din 2015 de Alzheimer, boală

Departamentul de Stat a anunţat joi că Statele Unite vor redesfăşura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei părţi din personalul ambasadei americane în Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului

Premierul Cîţu a postat, duminică, fotografii de la Ziua Marinei, în care apare alături de preşedintele Klaus Iohannis, în ipostaze relaxate, stând de vorbă şi zâmbind larg. Şi Administraţia Prezidenţială a publicat imagini de la

Temperaturile din Spania au ajuns la 47,4 grade Celsius la Montoro, în provincia Cordoba, din sudul țării, transmite Agenţia de Meteorologie de stat (AEMET), citată de AFP. "Este vorba de cea mai

„GEA este o organizaţie nonguvernamentală independentă şi apo­litică fondată în 2004. GEA doreşte să contribuie la dezvoltarea economică din perioada de tranziţie pe care o traversează România prin agregarea experienţei unor tineri, dar

Lilian Carabeţ va prelua atribuţiile şefului Inspectoratului General al Poliţiei, până la asigurarea interimatului sau numirea de către Guvern a noului şef al IGP. Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, l-a prezentat astăzi efectivului

Loredana Chivu a fost acuzată de-a lungul timpului că are multe operaţii estetice. Internauţii i-au spus blondinei că nu are curaj să se afişeze nemachiată din cauza faptului că intervenţiile au transformat-o total. Pentru a […] The post

A fost prins principalul suspect în cazul unei crime petrecute joi, 12 august, într-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei, în care o femeie a fost găsită

Furnizorul de amenajări interioare şi mobilier la comandă Theta Furniture & More anunţă începerea lucrărilor de construcţii pentru o nouă fabrică de producţie, de 5.000 mp, lângă Bucureşti, unde compania va produce mobilier personalizat

Consumul privat se anticipează a fi determinantul principal al creşterii economice din 2021-2022, cu o dinamică mult mai înaltă în anul curent decât cea previzionată în luna mai, conform minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de

Berbec Unele aspecte ale vieții vor fi în favoarea ta, în timp ce altele vor avea nevoie de atenție. Vei avea mai mulți bani iar cariera este stabilă. Elevi se vor descurca bine la

A luat foc terasa unui restaurant din zona Dristor! Sunt degajări mari de fum. A ars în totalitate o magazie din spatele unui local din sectorul 3 din Capitală. pompierii intervin în aceste momente pentru a limita incendiul și a stinge

Acum, când șervețelul în care Messi și-a suflat nasul a fost scos la vânzare pentru un milion de dolari, ce sens mai are să plângi dispariția lui Gerd Muller? Pentru ce și mai ales pentru cine această aducere aminte? Pentru niște bătrânei