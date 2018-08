Noua Lege a pensiilor, în dezbatere publică: Cum se vor calcula pensiile din anul 2021 10.08.2018

10.08.2018 Noua Lege a pensiilor, în dezbatere publică: Cum se vor calcula pensiile din anul 2021 Ministerul Muncii a lansat, joi, în dezbatere publică, proiectul noii Legi a Pensiilor. Una dintre cele mai importante modificări se referă la introducerea unei formule de calcul, astfel încât pensiile femeilor și ale bărbaților, care au



Noua Lege a pensiilor, în dezbatere publică: Cum se vor calcula pensiile din anul 2021

Ministerul Muncii a lansat, joi, în dezbatere publică, proiectul noii Legi a Pensiilor. Una dintre cele mai importante modificări se referă la introducerea unei formule de calcul, astfel încât pensiile femeilor și ale bărbaților, care au aceeași perioadă lucrată, să fie egalizate din anul 2021. Potrivit proiectului, unul dintre principiile pe care se bazează noul […] The post Noua Lege a pensiilor, în dezbatere publică: Cum se vor calcula pensiile din anul 2021 appeared first on Cancan.ro.

Noua Lege a pensiilor, în dezbatere publică: Cum se vor calcula pensiile din anul 2021

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa a anunţat că va demara ample lucrări de dragaj şi extinderea cheurilor în Portul

Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Petras Auštrevičius, spune că atât el cât şi mulţi colegi de ai săi au fost foarte dezamăgiţi de comentariile pe care le-au auzit de la Chişinău, în special de la reprezentanţii

Cel mai bine este să fii şef în România. Şef pe undeva: birou, colectiv, echipă, departament. Să fii şef măcar peste unul sau doi oameni, ca să nu fii şef peste

Croaţia s-a calificat în finala Campionatului Mondial, acolo unde va întâlni duminică Franţa, pe stadionul Lujniki din

Andrei Năstase va vorbi joi, la Adevărul Live, de la ora 11.00, despre invalidarea alegerilor din Chişinău, proteste şi evoluţia situaţiei de la alegeri şi până în

Astrologul Daniela Simulescu vorbeşte la Adevărul Live despre cum sunt influenţate zodiile de cea mai lungă eclipsă de lună din secolul XXI, viitoarea retrogradare a lui Mercur şi cum ne putem feri de efectele negative ale schimbărilor

Vodafone România a fost obligată de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) să şteargă datele personale ale clienţilor săi, în principal CNP-urile colectate fără acordul expres al

Termenul limită pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie, potrivit Administraţiei Finanţelor

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Li s-au luat telefoanele mobile, lucrurile personale, bijutreiile, au fost imbracati in uniforme militare, apoi au fost trimisi in padure sa invete tehnici de supravietuire

Situata nu departe de orasul Panjin, din provincia Liaoning, Plaja Rosia din China atrage la fiecare sfarsit de vara mii de turisti in intreaga lume. Acest loc uimitor este amplasat in rezervatia

Preşedintele Klaus Iohannis pare a fi din categoria celor care cred că lupta anticorupţie nu stă într-o singură persoană, fie ea şi Codruţa Kovesi. Deşi i-a adus o ultimă laudă pentru activitatea de la

Înscrierile la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti au început joi şi se vor încheia pe 18 iulie, instituţia de învăţământ superior urmând să scoată la concurs în

Angajaţii români cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziţia de servicii turistice, potrivit unei analize BenefitOnline.ro, platformă de beneficii extrasalariale, în ultimii trei ani volumul

Meciurile din campionatul Germaniei se vor putea vedea din nou în România. După ce Eurosport a renunţat în 2017 la drepturile TV pentru Bundesliga, acestea n-au mai fost cumpărate de nimeni din cauza pretenţiilor exagerate. Un an

Crina Mocanu, prșeedintele Sindicatului Național al Consilierilor din Sistemul de Probațiune a vorbit pentru știricurate.ro despre problemele din sistem și ce s-a întâmpla dacă ar exista o grevă generală. Consilierii de probaţiune sunt cei

Marcel Toader a trecut prin momente dificile. A ajuns la spital, iar medicii i-au recomandat o intervenție la inimă. A trecut mai uşor datorită tot unei femei, care i-a alinat suferinţa şi a stat lângă patul lui ca să se asigure că e în

Întâlnirea Donald Trump - Klaus Iohannis este una normală, de tip strategic, a comentat Cozmin Guşă, într-o intervenţie la Realitatea TV, discuţiile dintre cei doi şefi de stat. Citește mai

Un bărbat de 35 de ani, stabilit în Grecia, a fost omorât acasă de un vecin, în Mediaş, judeţul Sibiu, unde victima se afla de două zile în concediu, împreună cu familia. Citește mai

Traficul este îngreunat la aceasă oră pe sensul de mers spre Bucureştii al Autostrăzii Soarelui, la intrarea în Capitală din cauza unuia accident în care două persoane au fost rănite

România este o ţară tot mai surprinzătoare. În sens negativ. Autodistrugătoare prin grija politicienilor care s-au perindat la putere, indiferent de culoarea lor politică. Cu ajutorul infractorilor din vârful puterii, care legiferează