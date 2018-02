Nou record mondial în proba de 60 m masculin 19.02.2018

Nou record mondial în proba de 60 m masculin. Sprinterul american Christian Coleman a stabilit un nou record mondial în proba de 60 m masculin, cu timpul de 6sec.34/100, duminică, în cadrul Campionatelor Statelor Unite la atletism în sală, desfăşurate la Albuquerque (New Mexico), informează AFP, citată de Agerpres.ro. Coleman, în vârstă de 21 ani, […] Post-ul Nou record mondial în proba de 60 m masculin apare prima dată în Libertatea.ro.

