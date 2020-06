Nou focar de coronavirus, în România! Peste 10 persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 07.06.2020

07.06.2020 Nou focar de coronavirus, în România! Peste 10 persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 După ce 24 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus la o fabrică din Iași, a apărut un nou focar! Mai exact, 12 persoane au fost confirmate cu COVID-19 la secția de Neurologie a Spitalului de Urgență Drobeta Turnu Severin. A apărut



Nou focar de coronavirus, în România! Peste 10 persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19

După ce 24 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus la o fabrică din Iași, a apărut un nou focar! Mai exact, 12 persoane au fost confirmate cu COVID-19 la secția de Neurologie a Spitalului de Urgență Drobeta Turnu Severin. A apărut un nou focar de coronavirus, în România! La Spitalul de Urgență […] The post Nou focar de coronavirus, în România! Peste 10 persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

Nou focar de coronavirus, în România! Peste 10 persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că a fost audiată de procurori în calitate de martor într-un dosar care priveşte

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, s-a trezit aruncând cu fluxuri de lavă de până la peste câteva sute de metri în aer, conform vulcanologilor. Două fisuri s-au deschis la baza craterului sud-estic la 3:00 ora locală. Cu toate acestea,

Guvernul României a adoptat joi Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmărește promovarea destinațiilor ecoturistice și care creează cadrul legislativ necesar dezvoltării turismului în

Kevin Hynes în vârstă de 56 de ani, a murit în cortul său, la 7.000 de metri altitudine, la primele ore ale zilei de vineri. O operaţiune pentru recuperarea cadavrului este în curs de desfăşurare, notează Press Association. Tată a doi copii,

Serviciul de Protecție și Pază precizează că papamobilul românesc, conceput la uzina Dacia, va fi folosit sâmbătă, în cadrul vizitei Papei Francisc la Miercurea Ciuc. Papa Francisc a ajuns vineri în România, iar în Capitală a fost

Nava de patrulare Smetlivîi din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagră a părăsit baza de la Sevastopol (Crimeea) şi se îndreaptă spre coasta Bulgariei pentru supravegherea unor exerciţii NATO, a declarat vineri pentru agenţia de

Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, adversara Irinei Begu din turul al treilea de la Roland Garros, visează să câștige toate turneele de Mare Șlem măcar o dată. Irina Begu - Amanda Anisimova, meci din turul III de la Roland Garros, se

Primul GOLDEN BUZZ al sezonului #9suprem la Românii au talent a fost luat de Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a ridicat publicul în picioare și care a emoționat juriul. Ana Maria are 38 de ani, este din București și cântat o piesă a Ettei

Cutremur în România, în prima zi din iunie, la ora 1 și 11 minute. Citește mai

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, joacă, la ora transmiterii ştirii, în turul trei la Roland Garros, contra Lesiei Tsurenko, locul 27 WTA, miza fiind calificarea în optimile de

Traian Băsescu, într-o postare pe social media, îl avertizează pe Ludovic Orban că nu va fi decât un al doilea Dragnea în cazul în care va lua nişte măsuri care ar avea consecinţe în defavoarea României. În acest context îi explică de ce

Cel puţin 15 persoane au fost rănite în urma unei deflagraţii care a avut loc sâmbătă la o fabrică de explozibili în localitatea Dzerzhinsk din Rusia, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sănătăţii, relatează Tass şi The Moscow

Cinci poliţişti germani au fost răniţi vineri în timp ce încercau să pună capăt unei revolte într-un centru pentru solicitanţii de azil din landul Bavaria, relatează dpa. Poliţiştii au fost

După ce a câştigat alegerile europarlamentare detaşat la nivelul judeţului Maramureş, PNL a început să facă curăţenie în organizaţie. Astfel, în cadrul Comitetului Director Judeţean s-a luat decizia de demarare a procedurilor pentru

Un profesor din America a fost suspendat după ce a fost filmat în timp ce o pipăia pe una dintre elevele sale. O filmare postată pe o rețea de socializare îl prezintă pe un profesor american în timp ce o atinge pe spate, în mod nepotrivit, pe

Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), una dintre principalele contracandidate ale Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) la trofeul de la Roland Garros, a fost eliminată în turul III de compatrioata Sofia Kenin (20 de ani, 35 WTA), scor 2-6, 5-7,

Liberalul Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu, solicită demisia imediată a lui Ludovic Orban, după ce acesta a spus că IT-iştii nu ar trebui să fie scutiţi de plata impozitului pe

Liverpool a câștigat finala UEFA Champions League, de la Madrid, după ce s-a impus în fața lui Tottenham, 2-0. Un moment inedit a avut loc în minutul 19, când Kinsey Wolanski a intrat într-un costum de baie pe teren,

Roxana Ionescu și logodnicul ei, Tinu Vidaicu, s-au numărat ieri printre invitații de la nunta Adinei Butar cu faimosul DJ Markus Schulz, care a avut loc în Ibiza. Tare mândră de burtica de gravidă care i-a crescut, “Mama Natură” s-a lăsat

Descoperire macabră pe raza județului Bistrița-Năsăud! Duminică, între localitățile Fiad și Romuli a fost găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat, acesta fiind decapitat. Citește mai