Noi restricţii în Olt din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Se închid restaurante, dar şi săli de jocuri 07.10.2020

07.10.2020 Noi restricţii în Olt din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Se închid restaurante, dar şi săli de jocuri În două localităţi în care rata îmbolnăvirilor a depăşit 1,5/1.000 locuitori s-au impus, astăzi, 7 octombrie 2020, prin decizie a CJSU, noi restricţii. De asemenea, forul de decizie judeţean a aprobat şi modificarea scenariilor în care



Noi restricţii în Olt din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Se închid restaurante, dar şi săli de jocuri

În două localităţi în care rata îmbolnăvirilor a depăşit 1,5/1.000 locuitori s-au impus, astăzi, 7 octombrie 2020, prin decizie a CJSU, noi restricţii. De asemenea, forul de decizie judeţean a aprobat şi modificarea scenariilor în care funcţionează mai multe şcoli.

Noi restricţii în Olt din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Se închid restaurante, dar şi săli de jocuri

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Alexandru Reff, country managing partner la Deloitte România şi Moldova, a spus în cadrul evenimentului ZF „Ce ne rezervă viitorul Europei într-o lume a tensiunilor şi a schimbărilor

Denis Crișan, legitimat la Academia de Fotbal U Cluj Luceafărul a fost desemnat cel mai bun jucător de fotbal din lume, în cadrul Campionatului Mondial al Copiilor, Danone Nations Cup, care s-a desfășurat în perioada 9-12 octombrie (a.c) la

Dan Barna, şeful USR, s-a sucit. Acum votează investirea guvernului Orban, deşi zilele trecute o voia pe Dăncilă încă 3-4 luni la guvernare, iar votul pentru guvernul Orban era condiţionat de votarea în parlament, luni şi marţi, a patru

Eduard (16 ani) și Ionuț (17 ani), doi puști pasionați de fotbal, l-au așteptat pe Adrian Păun (24 de ani) după meciul de sâmbătă cu CS Universitatea Craiova și i-au făcut un cadou cu adevărat special, o carcasă personalizată a jocului

Jurnalistul italian Gianluigi Nuzzi afirmă în ultima sa carte despre Vatican că donaţiile către Biserica Catolică s-au subţiat în urma scandalurilor de abuz sexual care au erodat credinţa în Sfântul Scaun. Mai mult, acesta afirmă că

Kylian Mbappé, 20 de ani și 306 zile, e cel mai tânăr jucător care depășește 15 goluri în Liga Campionilor, după hattrick-ul marcat în victoria cu Brugge, scor 5-0. Are 17 reușite, opt peste cât avea Messi la 20 de ani. Cum să nu te

River Plate e în finala Copei Libertadores, pentru al al doilea an la rând. După victoria cu 2-0 în tur, „Milionarii” au pierdut în deplasare, 0-1. Marcelo Gallardo nu e doar antrenorul lor. E sufletul echipei. Superclásico e al lui River

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că toate propunerile USR sunt "neserioase" şi "neprofesioniste". "Propunerea (de a se renunţa la pensiile speciale - n.r.) mi se pare, ca

Partidul Socialiştilor a folosit bani din offshore pentru finanţarea campaniei electorale pentru prezidenţiale în 2016. Banii au fost „spălaţi” de mai multe persoane fizice şi juridice care au legătură, direct sau indirect, cu PSRM.

Preşedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi că Marea Britanie va trebui să nominalizeze un comisar european în cazul în care va fi în continuare ţară membră a Uniunii Europene şi după data de 31 octombrie,

Miercuri, 23 octombrie, în Liga 4 din Vâlcea a avut loc un incident grav. Meciul dintre Viitorul Valea Mare și Viitorul Pășești Măglași a fost întrerupt în minutul 39, după ce arbitrul a fost lovit. La scorul de 1-0 pentru Valea Mare,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

Compania de stat Radiocom, platforma de recrutare BestJobs şi distribuitorul de telefoane mobile Gersim Impex se numără printre companiile care au înregistrat în 2018 unele dintre cele mai mari scăderi ale profitului net, conform datelor raportate

În cadrul viziunii sale pentru un viitor fără fum, compania continuă să investească în cercetare şi tehnologii avansate, adaptând produsul la nevoile

Moştenitorul imperiului Samsung, Lee Jae Yong, a revenit vineri la Înalta Curte din Seul pentru o revizuire a condamnării sale pentru corupţie în 2017, relatează DPA şi AFP. "Îmi pare rău că am

Lanţul de clinici dentare Dr. Leahu, cu afaceri de 29,5 mil. lei în 2018, a încheiat anticipat plasamentul privat pentru atragerea a 10 mil. lei de la investitori, în una dintre cele mai mari emisiuni de obligaţiuni în lei de pe piaţa AeRO,

Real Madrid nu trece printr-o perioadă tocmai bună, în special în relația cu suporterii, care sunt nemulțumiți de prestația echipei. Și conducerea are așteptări mai mari, motiv pentru care se dorește o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Un nou protest al locuitorilor din Prelungirea Ghencea şi localităţile învecinate - Domneşti şi Bragadiru - va avea loc sâmbătă, aceştia fiind nemulţumiţi de ritmul "foarte lent" al lucrărilor

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

În lumea întreagă există peste 46 milioane de milionari în dolari, iar cea mai mare parte dintre aceştia sunt americani, arată raportul Global Wealth 2019 realizat de banca elveţiană Credit