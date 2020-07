Noi probleme la Craiova » Încă două cazuri de coronavirus + un test neconcludent 24.07.2020

24.07.2020 Noi probleme la Craiova » Încă două cazuri de coronavirus + un test neconcludent CS Universitatea Craiova continuă să aibă probleme medicale și a anunțat că încă două persoane din staff au fost testate pozitiv cu coronavirus. Oltenii au ajuns la 3 cazuri în total. Craiova, liderul din Liga 1, a emis un comunicat prin care



CS Universitatea Craiova continuă să aibă probleme medicale și a anunțat că încă două persoane din staff au fost testate pozitiv cu coronavirus. Oltenii au ajuns la 3 cazuri în total. Craiova, liderul din Liga 1, a emis un comunicat prin care anunță că alte două persoane din staff au fost depistate pozitiv, după ce luni, team managerul Lucian Pretorian a fost și el confirmat cu COVID-19. ...

