Noi măsuri anti-COVID în Capitală! Masca de protecţie, obligatorie în anumite zone 26.09.2021

26.09.2021 Noi măsuri anti-COVID în Capitală! Masca de protecţie, obligatorie în anumite zone Masca de protecție redevine obligatorie în București spații publice precum pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă. Noile măsuri



Noi măsuri anti-COVID în Capitală! Masca de protecţie, obligatorie în anumite zone

Masca de protecție redevine obligatorie în București spații publice precum pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă. Noile măsuri anti-COVID intră […] The post Noi măsuri anti-COVID în Capitală! Masca de protecţie, obligatorie în anumite zone appeared first on Cancan.

Noi măsuri anti-COVID în Capitală! Masca de protecţie, obligatorie în anumite zone

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

ALEGERI SUA 2020. Donald Trump și Joe Biden se înfruntă în această noapte în alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Donald Trump, 74 de ani, președintele în funcție, candidează din partea

Iarna este un anotimp adorat atat de cei mici cat si de adulti. Este sezonul iesirilor la partie si a batailor cu zapada, a vinului fiert a sarbatorilor de Craciun. Este un anotimp plin de activitati si care reuseste sa aduca familia aproape. Iarna insa

În 4 ani, România s-a raportat la America după stilul Trump, dar și cu ochii la tabăra adversă. De la Gâdea la alți “partizani”, ne-am divizat și noi în același stil lipsit de nuanțe. Ziua alegerilor președintelui SUA m-a trimis

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat că experţii nu recomandă acum amânarea alegerilor, dar nici la 10.000 de

O profesoară de engleză care predă la Şcoala Gimnazială Dacia Oradea şi la şcoala din Bulz este cercetată penal, pentru că n-a purtat mască la ore şi a instigat alţi profesori şi părinţi să ignore regulile privind purtarea acesteia, scrie

Agrinvest, companie cu capital românesc, din Buzău, ce furnizează ma­terii prime agricole, oferă servicii de înfiinţare a culturilor, consultanţă teh­nică şi finanţare pentru fermieri, dar şi produce şi comercializează cereale, l-a

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din hochei și fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Prima selecție de

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunțat marți, la TVR, că România a intrat în luna octombrie în posesia a 12.000 de doze de Remdesivir, care vor fi distribuite în spitale pe baza unui protocol stabilit de Comisia de Boli Infecțioase.

Încă suntem într-un moment în care putem gestiona lucrurile pentru a nu se ajunge la lockdown nici măcar după alegerile parlamentare, a declarat, miercuri, la Sibiu, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru,

Toți jucătorii lui Dinamo au fost testați negativ pentru Covid-19 și sunt apți pentru meciul cu Viitorul, de duminică, ora 21:00. Fotbaliștii lui Cosmin Contra au primit vești bune. Rezultatele testelor RT-PCR efectuate marți au sosit,

Pe lângă partida pe care CFR Cluj o va susține pe „Olimpico” cu AS Roma, în cea de-a treia rundă a Europa League vor mai avea loc și alte partide care ne interesează în mod […] The post Dueluri de vis astăzi în Europa League:

Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite, s-a declarat încrezător, miercuri seară, că va câştiga scrutinul, în contextul în care este creditat cu 264

Proiect este unic în România şi se derulează la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, fiind implementat de un conferenţiar universitar alături de o echipă de tineri

Grupul bancar olandez ING va reduce o mie de locuri de muncă și își va închide toate sucursalele din America Latină și din unele state asiatice. Motivul acestei decizii este reducerea costurilor și trecerea la

Reprezentatul OMS, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că până în luna decembrie, România ar putea ajunge să se depăşească 25.000 de cazuri pe zi de persoane infectate cu noul coronavirus. Întrebat într-o conferinţă de presă […] The

Echipa de campanie a lui Donald Trump urmează să anunţe joi proceduri judiciare cu privire la o presupusă fraudă electorală în Nevada, în timp ce acest stat care a votat cu Hillary Clinton în 2016 continuă să numere buletinele de vot, declară

Conducerea Judecătoriei Sectorului 5 a dispus, joi, suspendarea activității cu publicul la Compartimentul Registratură, în contextul în care au fost depistate cinci cazuri de infectare cu COVID-19 în

Hoții au readaptat metoda de furt ”accidentul”, odată cu pandemia de coronavirus. Astfel, se dau drept apropiați ai unor rude infectate, afle în stare gravă, și cer diferite sume de bani pentru achiziția de aparate […] The post Metoda

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri, că angajatorii cu peste 50 de angajaţi trebuie să organizeze echipa de lucru astfel încât o parte să vină la serviciu şi să plece de la serviciu cu un decalaj de o oră, evitându-se astfel

Petrolul și Rapid se întâlnesc azi, de la 19:00, în derby-ul Ligii a doua, confruntare care contează pentru etapa a 11-a. ”Primvs derby” le prinde cum nu se poate mai rău pe cele două rivale. Petrolul și Rapid au ca obiectiv promovarea în