Noaptea regală a lui Benzema 08.04.2022

08.04.2022 Noaptea regală a lui Benzema Simplu și clar: posesie Chelsea 53, Real 47. Scor final 1-3, hattrick The King. Miercuri noapte, după marțea dificilă cu două meciuri de muncă grea, cu victorii englezești în fața unui Simeone 5-5 în apărare, silindu-l pe De Bruyne să fie De



Noaptea regală a lui Benzema

Simplu și clar: posesie Chelsea 53, Real 47. Scor final 1-3, hattrick The King. Miercuri noapte, după marțea dificilă cu două meciuri de muncă grea, cu victorii englezești în fața unui Simeone 5-5 în apărare, silindu-l pe De Bruyne să fie De Bruyne și să găsească gaura, ei bine, miercuri ne-am destins și am trăit o noapte regală căci a fost consacrarea ca rege a lui The King Benzema. ...

Noaptea regală a lui Benzema

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un bărbat naufragiază pe o insula pustie și rămâne […] The post Bancul zilei|

Rămăşiţele a 215 copii au fost găsite pe locul unei foste şcoli rezidenţiale pentru copii indigeni din Canada, au anunţat indigenii Tk'emlúps te Secwepemc, care au făcut descoperirea cu ajutorul unui radar. Premierul canadian a scris pe Twitter

România a ajuns la aproape 4,28 de milioane de persoane vaccinate anti-COVID, după ce, în ultimele 24 de ore aproape 77.000 de persoane au fost imunizate, arată datele oficiale transmise sâmbătă, 29 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea

Poliţiştii botoşăneni au deschis un dosar pentru ucidere după ce un bărbat de 58 de ani, dat dispărut de trei zile, a fost găsit mort pe un câmp, la câţiva kilometri de

Brentford a promovat pentru prima dată în Premier League! „Albinele” au trecut de Swansea, scor 2-0, în finala play-off-ului din Championship. Premier League va fi mai spectaculos sezonul următor. O nouă formație care practică un fotbal

Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu a pierdut în instanță vila din cartierul

Vaccinul conţine viaţă şi normalitate şi energia planurilor făcute împreună, lucrurile simple care ne conectează la ceilalţi şi revenirea la normal care ne-a lipsit atât de mult în lunile de pandemie,

Chelsea a învins-o în finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat în istoria fotbalului. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League,

Un nou centru de vaccinare drive-thru va fi deschis în Capitală! Bucureștenii din sectorul 5 se vor putea imuniza direct din mașină. Zilnic, doctorii de aici pot vaccina aproximativ o mie de

Veste tristă în lumea de la Hollywood. Actorul Joe Lara și soția lui au avut parte de un sfârșit cutremurător, după ce avionul în care erau s-a prăbuşit în Tennessee. Potrivit presei din Statele Unite […] The post Actorul Joe Lara şi

A fost atentat cu bombă la Kabul, după ce un autobuz a sărit în aer. Două dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost rănite. Nicio grupare nu a revendicat

Secretarul de stat, Raed Arafat a explicat, într-o conferință de presă, cum se va desfășura verificarea dovezii de vaccinare la persoanele care participă la evenimente private sau publice. Potrivit hotărârii de Guvern prin care au […] The

O afacere de 1,2 miliarde euro stă blocată de câțiva ani la Ministerul Apărării. I-a cazut victima și un ministru. Semnarea contractului câștigat de francezii de la Naval Group pentru a contrucția celor patru corvete militare se tot

Coronavirus România, 31 mai 2021. 153 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 153

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat luni că deficitul la bugetul de pensii a crescut anul acesta la un nivel îngrijorător, iar până în 2030 urmează să avem o explozie a numărului de pensionari. „Deficitul la bugetul de pensii are

Intră în cea mai spectaculoasă competiție dinaintea Euro 2020! Răspunde la 10 întrebări despre European înainte de startul turneului final și poți câștiga 1.000.000 lei cash! Dacă ai și cardul de fidelitate SUPERCLUB, poți răspunde de

Asociaţia Versus cu sprijinul celei mai mari comunităţi online de lectură pentru copii, grupul de Facebook, Ce le citim copiilor (137.000 de membri), lansează programul multianual de promovare a lecturii pentru cei mici şi foarte

Românii au cheltuit în perioada ianuarie-aprilie 2021 cu 5,7% mai mulţi bani pe produse de larg consum comparativ cu aceleaşi luni din anul anterior, arată o analiză a companiei de cercetare

A doua jucătoare a lumii, Naomi Osaka, părăsește turneul de la Roland Garros fără a fi învinsă sau accidentată. Pleacă pentru că nu vrea să se supună unei reguli pe care nu pot s-o numesc decât rea și nedreaptă. O jucătoare

ANM anunță un nou cod portocaliu, un cod galben dar și o informare meteorologică de fenomene extreme și ploi