Noaptea lui Daniil 03.02.2022

Noaptea lui Daniil

„Will you remember our friends when Djokovic leaves in his private jet?” (O să vă mai amintiți de prietenii noștri atunci când Djokovici va pleca în avionul lui?) - pancartă a unui demonstrant în faţa Hotelului Park Era după ora două la Melbourne. Noapte, dimineaţă, cine mai ştie? „O să vă spun o poveste. O să fie lungă sau scurtă, nu ştiu”, a început Medvedev. ...

Criptomonedele reprezintă riscuri serioase întrucât sunt foarte volatile, motiv pentru care valoarea lor nu pot fi stocată, este avertismentul transmis de preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome

Camera Deputaţilor a respins marţi decizional proiectul de lege privind declasificarea unor documente iniţiate în octombrie 2018 de foştii preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu şi care

Austriecii de la Erste Bank au vândut către Immofinanz, un alt grup austriac, clădirea Bucharest Financial Plaza de pe Calea Victoriei contra sumei de 36 mil. euro, cu 9 milioane de euro mai puţin decât fusese evaluată în 2019 când BCR a anunţat

Ungaria U21 și Germania U21 se înfruntă azi, de la ora 22:00, în grupa A de la Euro, din care face parte și România U21. Meciul poate fi urmărit în format liveSCORE pe GSP.ro și în direct pe TVR 2. România U21 - Olanda U21 e liveTEXT AICI de

Mai multe garnituri de metrou circulă pe alte rute din cauza unei defecțiuni care a apărut miercuri dimineață pe o șină dintre stațiile Grivița – Basarab 2. Întârzierile sunt minime,

Mario Iorgulescu, trimis în judecată după ce în septembrie 2019 a cauzat un accident mortal, fiind drogat la volan, a sesizat Curtea Constituțională a României, reclamând că i se încalcă drepturile. În finalul lui 2020, judecătorul de

Pe 15 februarie, ex-modelul Alina Laufer a adus pe lume, prematur, doi gemeni. Soția politicianului Ilan Laufer a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a rupt o membrană. Alina și Ilan Laufer își […] The post Alina Laufer, internată

FC Barcelona a fost numită echipa deceniului 2011-2020 de către IFFHS (Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului), iar FCSB este singura echipă din România prezentă în Top 100. Federația Internațională de Istorie și

Măsura de carantinare zonală se prelungeşte cu 14 zile pentru comuna Clinceni, cu tot cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, începând de marţi

Finlanda şi Islanda au anunțat miercuri că reiau vaccinarea cu serul de la AstraZeneca numai la persoanele cu vârsta peste 65, respectiv 70 de ani. Cele două țări au suspendat administrarea vaccinului ca măsură de precauție, după două cazuri

Horoscop 25 martie Berbec Ai mai multă energie decât în mod normal, iar asta te ajută să duci la bun sfârșit tot ceea ce ți-ai propus. În plus, reușești să îi motivezi și pe cei din

Agenţiile de turism au trecut printr-o grea încercare odată cu pandemia, iar multe dintre acestea au încercat să se replieze, să caute noi destinaţii, dar şi să le ofere turiştilor noi

Compania Apulum Turism, con­tro­lată indirect de familia lui Raul Ciurtin, creatorul brandului Zuzu şi im­plicat în mai multe businessuri de pro­ducţie din sectorul alimentar, in­vesteşte 10 mil. euro într-un proiect ce va angaja 77 de oameni,

Judecătoarea de la Judecătoria Chişinău, învinuită de ”trafic de influenţă”, după ce a fost prinsă în flagrant cu luare de mită, a fost eliberată provizoriu sub control judiciar pentru 60 de zile, iar conducătorul agentului economic,

Un parior extrem de inspirat a făcut un profit uriaş săptămâna trecută, pe meciurile din Europa League. A ales 3 evenimente la Winner, a mizat 30 de lei şi a câştigat 34.558 de lei, aproximativ 7.000 de euro, o sumă frumoasă, care a ajung

Prelungirea pandemiei şi restricţiilor de călătorie a determinat conducerea Tarom să decidă trimiterea în şomaj tehnic a 65% din personal pentru o perioadă de 6 luni, potrivit unor surse apropiate com­paniei. Contactat de ZF, Mihăiţă Ursu,

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă a reacţionat în termeni duri faţă de greva spontană de la Metrorex, care a pus mii de oameni în dificultatea de a ajunge la serviciu. Oficialul a sugerat că angajaţii nu apără interesele

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voicu este șocată de vestea primită vineri dimineața, că a murit Cornelia Catanga. Pe pagina de Facebook, artista a lăsat un mesaj emoționant, dar și câteva rânduri pe care fiul […] The post

Surse medicale au făcut dezvăluiri care i-au făcut pe unii oameni să creadă că artista Cornelia Catanga ar fi putut fi salvată. Regretata vedetă a început să se simtă rău încă de la primele ore ale […] The post Cornelia Catanga ar fi

Anul 2020 a demonstrat atât jucă­torilor din retail, cât şi consumatorilor că mediul offline poate funcţiona mână în mână cu mediul online, iar trendul de a comanda online şi a ridica produsele din magazin sau de la punctele special dedicate