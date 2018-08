Niki Lauda, în stare critică! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar 03.08.2018

03.08.2018 Niki Lauda, în stare critică! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar Niki Lauda, fost campion mondial de la Formula 1 de trei ori, trece prin momente delicate! El a suferit o operație de transplant din cauza unor “boli severe a plămânilor” și, deși, intervenția chirurgicală “a fost un succes”, starea lui



Niki Lauda, în stare critică! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar

Niki Lauda, fost campion mondial de la Formula 1 de trei ori, trece prin momente delicate! El a suferit o operație de transplant din cauza unor “boli severe a plămânilor” și, deși, intervenția chirurgicală “a fost un succes”, starea lui s-a înrăutățit la câteva. Celebrul sportiv se află la o clinică din Viena, titrează theguardian.com. […] The post Niki Lauda, în stare critică! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar appeared first on Cancan.ro.

Niki Lauda, în stare critică! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cooperativa agricolă Legume de Vidra, formată din 16 familii de mici producători din judeţul Ilfov, a vândut anul trecut legume în Mega Image de circa 350.000 de euro, recoltate de pe o suprafaţă totală de 5,5 hectare, din care 3 hectare de

Programul Neversea, vineri, 6 iulie 2018. Neversea 2018 a început joi, 5 iulie 2018. Ploaia care a durat câteva ore şi care a inundat aproape complet Plaja Modern, unde are loc festivalul, nu i-a oprit pe oameni să vină şi să se distreze la cel

De la Brazilia lui Pele, la CM 1958, nicio altă formaţie sud-americană n-a reuşit un triumf la un Mondial găzduit de Europa. Atunci, „Selecao“ a trecut cu 5-2 de Suedia. Ironia sorţii face că şi acum o astfel de confruntare să fie posibilă

Cum arată selecţia naţională operată de criticul Marina Constantinescu pentru cea de-a XXVIII a ediţie a Festivalului Naţional

Partidul Social Democrat (SPD) din Germania a anunţat joi că a ajuns la un acord privind migraţia cu celelalte două formaţiuni din coaliţia condusă de cancelarul Angela Merkel. Potrivit

Horoscop 6 iulie BERBEC - Relatiile cu ceilalti sunt minunate, de parca ai norocul de a atrage alaturi de tine doar oameni tonici, optimisti, care iti transmit si tie starea lor de bine. E distractie in

Poliţiştii au depistat, în ultimele 24 de ore, zece urmăriţi naţional sau internaţional şi au prins în flagrant delict 140 de persoane. În trafic, pentru neregulile rutiere, peste 480 de conducători auto au rămas fără

Poluarea aerului ar fi responsabilă de apariţia a 3,2 milioane de noi cazuri de diabet zaharat de tip 2 în fiecare an, la nivel global, potrivit unui studiu citat de

Institutul Naţional de Statistică (INS) a reconfirmat, vineri, estimările publicate la jumătatea lunii mai, referitoare la creşterea de 4%, pe serie brută, a economiei româneşti în primul trimestru al acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a

Supa cu găluşte este un preparat care ne duce cu gândul la copilărie. Nimic nu se compară cu o supă gustoasă de găină cu găluşte pufoase, care ţi se topesc în

De-abia s-au căsătorit, însă Regina Elisabeta nu le-a permis tinerilor însurăţei să aibă agenda liberă. Dimpotrivă! Au, poate, cele mai multe îndatoriri regale, mai ales că acum Ducesa de Cambridge se află în concediu de maternitate.

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.126 locuri de muncă vacante. Cele mai multe posturi sunt disponibile sunt în Germania,

Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat în şedinţă responsabilii de la drumuri şi le-a cerut explicaţii pentru lucrările de reparaţie necalitative, efectuate pe porţiunea de drum Chişinău – Leuşeni, după ce mai

În orice cuplu, comunicarea este esenţială, întrucât ea previne majoritatea certurilor. Acestea apar când te aştepţi mai puţin din tot felul de neînţelegeri, iar rezolvarea lor poate fi înfăptuită numai prin eforturile celor doi

Ministrul italian de Interne Matteo Salvini a cerut joi ONU să pună capăt embargoului asupra livrărilor de arme către Libia, pentru a permite autorităţilor acestei ţări din nordul Africii să lupte împotriva traficanţilor de persoane şi să

Patru producţii româneşti au fost selectate în competiţiile de scurtmetraj şi filme studenţeşti ale Festivalului de Film de la Sarajevo 2018, care va avea loc în perioada 10 - 17

Piaţa spaţiilor de parcare din Hong Kong este mai atractivă ca niciodată în condiţiile în care un singur loc de parcare într-un complex rezidenţial de lux a fost vândut pentru suma record de 6 milioane

Liderul Coreei de Nord şi preşedinte al Partidului Muncitoresc, Kim Jong Un, i-a trimis un mesaj fostului preşedinte cubanez Raul Castro, predat joi la Havana de un înalt demnitar, potrivit unui scurt

România nu a depăşit pragul de semnal de 6% în privinţa riscurilor de pe piaţa imobiliară, dar nu suntem foarte departe de acesta. Avertismentul a fost lansat ieri de Liviu Voinea, viceguvernatorul

Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Pe scena festivalului vor urca peste 150 de artisti internationali printre care