Nicuşor Dan s-a vaccinat împotriva COVID-19: “Da, am făcut prima doză!” 09.12.2021

09.12.2021 Nicuşor Dan s-a vaccinat împotriva COVID-19: “Da, am făcut prima doză!” Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, s-a vaccinat împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de edil, care a trecut prin boală, în aprilie fiind testat pozitiv. Nicușor Dan a intrat, în sfârșit, în rândul […] The post



Nicuşor Dan s-a vaccinat împotriva COVID-19: “Da, am făcut prima doză!”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, s-a vaccinat împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de edil, care a trecut prin boală, în aprilie fiind testat pozitiv. Nicușor Dan a intrat, în sfârșit, în rândul […] The post Nicuşor Dan s-a vaccinat împotriva COVID-19: “Da, am făcut prima doză!” appeared first on Cancan.

Nicuşor Dan s-a vaccinat împotriva COVID-19: “Da, am făcut prima doză!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Noile organigrame din CJ Sălaj şi din instituţiile de cultură subordonate vor fi supuse la vot în şedinţa programată pentru această

Un cutremur slab a avut loc în România, duminică. Acest început de an este marcat de o intensificare a activității seismice din țara

Alte 95.940 de doze de vaccin produs de Pfizer și BioNTech au sosit marți în România pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, potrivit Comitetului Național de Coordonare a

Noul preşedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, relatează Mediafax, care citează agenţia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat că

Boutique Mall, retailer online de incălţăminte şi îmbrăcăminte casual şi de lux din România, îşi mută activitatea logistică în parcul CTPark Bucharest North, într-un depozit de 3.700 metri pătraţi, de clasă A, recent construit de CTP,

Dinamo primește vizita celor de la Gaz Metan în această seară, într-un meci contând pentru etapa 19 din Liga 1. Partida a început la 20:00 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1

Simona Halep, 29 de ani, a atins, miercuri, o bornă istorică în carieră, clasarea neîntreruptă de șapte ani în top 10 WTA. Sportiva din Constanța se pregătește de debutul la Australian Open, informează Gazeta Sporturilor. Pe 27 ianuarie 2014,

Procesul de vaccinare trebuie transpa­rentizat, a susţinut ministrul sănătăţii Vlad Voiculescu în prima conferinţă de presă organizată de la preluarea

Comisia de Integritate a luat noi măsuri contra gamerilor care au pariat pe propriile meciuri de CS:GO. Fenomenul CS:GO este în continuare zguduit de scandaluri, mai ales când vine vorba de pariuri. Foarte mulți gameri au pariat pe propriile meciuri,

Mai multe gorile infectate cu noul coronavirus s-au vindecat de COVID-19 după ce au urmat un tratament experimental bazat pe anticorpi de sinteză, la Grădina zoologică din San Diego, California,

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a vorbit miercuri seară, pentru B1 TV, despre ivermectină, avertizând că „efectul poate să fie deosebit de toxic”. „Acest medicament ar putea să

Vaccinul anti COVID-19, dezvoltat de AstraZeneca împreună cu Universittea Oxford, ar putea să nu fie indicat persoanelor vârstnice, potrivit președintei Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), Emer

Suprafaţa cultivată în sistem ecologic a crescut de la an la an în România, însă rata ei a fost de numai 2,9% din suprafaţa totală cultivată în 2019, adică circa 400.000 de hec­tare, fiind printre cele mai mici din Europa, aproape de trei

Un cuplu gay a fost biciuit joi, în Aceh, singura provincie indoneziană care aplică astfel de pedepse. Cei doi tineri au fost loviți de 80 de ori fiecare, după ce proprietarul unui apartament pe care […] The post Pedeapsă uluitoare! Un cuplu

SIF Moldova (SIF2) a anunţat vineri la Bursa de Valori Bucureşti că pe 28 ianuarie a fost notificată de către Societatea de Administrare de Investiţii Atlas Asset Management cu privire la depăşirea pragului de 5% din drepturile de

Ungaria a făcut apel la Comisia Europeană să ia măsuri pentru susţinerea crescătorilor de porci ale căror afaceri au de suferit din cauza pandemiei, a focarelor de gripă porcină şi a creşterii preţurilor nutreţurilor, relatează Budapest

Ivermectina, medicamentul considerat eficient în tratarea coronavirus, care este de fapt un antiparazitar utilizat de cabinetele veterinare pentru animale, poate fi poate fi dat în uz uman, dar în studii clinice susține medicul Virgil

Documentul a fost publicat de Comisia Europeană vineri, în toiul disputei privind reducerea livrărilor către statele membre, și chiar în ziua în care UE a dat undă verde serului dezvoltat de compania anglo-suedeză, scrie Reuters. Documentul care

Vaccinul produs de AstraZeneca și Oxford va fi folosit în țările din Uniunea Europeană, doar pentru persoanele peste 18 ani. Agenția Europeană a Medicamentelor și-a dat acordul, vineri după-amiază, în acest sens. Vaccinul AstraZeneca este

Comisia Europeană a adoptat un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse în statele UE, pentru a împiedica ieşirea din blocul comunitar a unor cantităţi de vaccin destinate statelor membre, informează Agerpres. Decizia