Nicuşor Dan: Am găsit datorii curente de 3 miliarde de lei, asta înseamnă trei sferturi din bugetul pe un an. Conturile noastre sunt încă blocate pentru investiţii 30.12.2020

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că a găsit la Primărie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă trei sferturi din bugetul instituţiei pe un an. "Conturile noastre sunt încă blocate pentru investiţii", a adăugat Dan. El a spus că situaţia s-ar putea rezolva prin creşterea nivelului de îndatorare, dacă Ministerul de Finanţe va fi de acord.

