Niculina Stoican, implicată într-un accident rutier 30.12.2019

Niculina Stoican a fost implicată într-un accident rutier, pe care chiar ea l-a provocat. Din fericire, nici artista de muzică populară și nici celelalte persoane implicate în incidentul grav nu s-au ales cu răni grave… sperietura nu o vor uita însă niciodată. De curând, cântăreața a povestit momentele delicate prin care a trecut în acea […] The post Niculina Stoican, implicată într-un accident rutier appeared first on Cancan.ro.

Într-un video viral, cu peste 20 de milioane de vizualizări, faimosul chef Gordon Ramsey dezvăluie curioşilor câteva dintre trucurile pe care le pune în practică în

Când Știința, pentru a dribla Balșul, pleacă în Capitală cu trenul și nu dă mai mult de trei goluri se întoarce acasă fără puncte. Meciul începe senzațional, cu aproape 4.000 de olteni cântând ,,O iubire

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte avantajoasa de la cel mai mare retailer online care se desfasoara in general o data la o luna. Citește mai

O clipă de neatenţie i-a fost fatală unui bătrân în vârstă de 83 de ani, din comuna gorjeană Roşia de Amaradia. Acesta a fost găsit mort, în această dimineaţă, pe un

Votul de vineri în Parlamentul britanic, pentru o formula decupată a Acordului Marii Britanii de ieşire din Uniunea Europeană a fost un nou eşec pentru guvernul May, chiar dacă marja la vot s-a

Serviciul Român de Informaţii mulţumeşte, luni, pe pagina sa de Facebook, Ambasadei Suediei la Bucureşti pentru „noul accesoriu obligatoriu al codului vestimentar“ al agenţilor

Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost împuşcat duminică în faţa magazinului său din cartierul Hyde Park din Los

Preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a declinat responsabilitatea PL pentru degradarea stării de lucruri în ţară cât timp a fost la guvernare, urmare partajării secrete a organelor de control şi de reglementare între partidele

Nemulţumit de arbitrajul de la partida cu Universitatea Craiova, patronul de la FCSB, Gigi Becali, vrea arbitri străini la meciurile cu CFR

Se speculează mult despre importanţa celor 3 rânduri de alegeri care urmează (europarlamentare, prezidenţiale, parlamentare) şi mai ales despre rezultatul acestora şi implicaţiile ulterioare. Părerile sunt împărţite, deznodămintele dintre

Oamenii s-au cam săturat de circ şi aşteaptă mai mult rezultate şi mai puţin spectacol, iar asta vine în totală contradicţie cu comportamentul uzual al politicienilor în an electoral. Greu să arăţi

Am scris la un moment dat că este posibil ca Stanley Fischer să-și fi părăsit înainte de termen postul de vicepreședinte Fed pentru că a realizat, probabil, că inflația

„În sfârşit! Odată cu inaugurarea acestui nod rutier, autostrăzile care străbat complet ţara de la est la vest şi de la nord la sud sunt conectate între ele". „Ultima închisoare aflată în

Serviciul Român de Informații și-a obișnuit deja fanii virtuali cu mesaje amuzante, cu subînțeles, dar în acest sfârșit de săptămână s-a întrecut pe sine. A postat două mesaje în aceeași zi,

Preşedinta şi co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriană după Aeroflot, Natalia Fileva, şi-a pierdut viaţa în accidentul aviatic de duminică, din apropierea oraşului

Pasajul pietonal de la Obor se înnoiește de Paște: se montează de câteva zile șase scări rulante noi. Cele vechi erau de 10 ani în funcțiune și se defectau tot mai des. Atinseseră deja durata

Românca Simona Halep a urcat un loc şi se află pe poziţia a doua în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni. Halep se află la 239 de puncte de liderul

Cehii, care sunt cel mai puternic investitor în energia verde din România, speră că anul acesta cele 240 de turbine eoliene din Dobrogea vor genera cu 16% mai multă energie după un 2018 destul de

Românii sunt printre cei mai deschişi europeni la ideea de a achiziţiona autovehicule electrice, astfel că 36% dintre cei aflaţi în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere una electrică, potrivit unui studiu

Robert Niță, campion cu Rapid în 2003 a vorbit la GSP Live, despre celebrul 0-4 cu Dinamo, dar și despre experințele trăite cu Dan Petrescu și Mircea Rednic ca antrenori. Atacantul a mai vorbit și despre viața și cariera sa la Steaua,