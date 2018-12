Nicoleta Luciu, din nou la TV. Unde o vor vedea telespectatorii | FOTO 28.12.2018

Nicoleta Luciu, din nou la TV. Unde o vor vedea telespectatorii | FOTO

Telespectatorii vor avea ocazia să o vadă din nou pe micile ecrane pe Nicoleta Luciu. Aceasta va apărea într-un serial difuzat de TVR2 în noaptea dintre ani. Nicoleta Luciu vine la „Revelion de România", de la TVR 2. Actriţa a acceptat provocarea de a se alătura actorilor din sitcomul „Primăverii" şi a filmat pentru

Flavius Stoican (42 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a oferit nou secvențe spumoase la conferința de presă dinaintea înfruntării cu Sepsi. Tehnicianul a venit singur, argumentând că jucătorii trebuie să se concentreze pe

Selecționerul Cosmin Contra crede că Alexanderu Pașcanu (20 de ani) ar fi jucătorul ideal pentru defensiva celor de la FCSB. Nicolae Dică, prezent în același studio, a comentat posibilitatea. "Eu i-am recomandat lui Pașcanu să-şi

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins acum câteva luni un plan al preşedintelui SUA, Donald Trump, privind un acord comercial bilateral, afirmă Owen Paterson, un fost membru al Guvernului de la Londra.

Dacă acoperirea vaccinală rămâne redusă, decesele vor fi numeroase în timpul sezonului gripal, în special în cazul pacienţilor aflaţi la risc, spune preşedintele Societăţii Române de

RCS-RDS DIGI va difuza de aceste Sărbători de iarnă, prin postul său de filme "Film Now", primele două filme din seria "Singur acasă". Citește mai

Mekenzie Leigh Guffey (19 ani) din Hollywood, Alabama, a vrut să dea de ştire tuturor când a aflat că a rămas însărcinată. Citește mai

Delia Matache, o cântăreață renumită din România, a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată. Îmbrăcămintea vedetei i-a dat peste cap toți

Svein Ludvigsen, un fost ministru norvegian, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi abuzat sexual trei azilanţi, conform autorităţilor, scrie The

Actorul danez Claes Bang (The Girl in the Spider's Web, The Affair, Borgen) va interpreta rolul lui Dracula în mini-seria creată de Steven Moffat și Mark Gatiss și inspirată de romanul clasic al lui Bram

Gabriel Hugo Lanza, un fan al celor de la River Plate, a cucerit internetul cu o scrisoare adresată celor care au deturnat returul finalei Cupei Libertadores contra Bocăi Juniors. Returul finalei Cupei Libertadores se va disputa cel mai probabil pe 8

FCSB înfruntă Gaz Metan Mediaș duminică, de la 20:00. Nicolae Dică poate alinia din nou, după mai mult de două luni, o linie de apărare în care toţi jucătorii să evolueze fix pe poziţia care le defineşte profilul. Improvizaţiile

Noi episoade umoristice în presa aservită PSD: "Viorica Dăncilă a ridicat parlamentarii în picioare și a stârnit ropote de aplauze", titrează revista Q Magazine pe pagina electronică după prestaţia

Un fost boxer din America, Samuel Little, de 78 de ani, a uimit întreaga lume. Fostul sportiv, care este închis într-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, a dezvăluit un trecut desprins din filmele de groază.

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara începând de miercuri seara, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) în special în nordul, nord-estul şi centrul ţării. Citește mai

UEFA a deschis procedură disciplinară contra cluburilor AEK Atena şi Ajax Amsterdam, după incidentele de la meciul de marţi, din Liga Campionilor, din capitala Greciei. Citește mai

Aspirina, folosită în doze reduse, ar putea diminua gravitatea simptomelor şi anomaliilor sistemului imunitar la pacienţii cu scleroză multiplă, după ce a fost verificată eficienţa sa într-un test realizat pe şoarecii de

Camera Deputaţilor a adoptat, un proiect de lege prin care conducătorii auto pot să depună dovada înlocuitoare a permisului de conducere la Poliţia Rutieră în orice zi din momentul eliberării, până în a 15-a zi de

Ieri a fost externată din Spitalul Universitar de Urgență București pacienta care a beneficiat de transplant medular. Pacientei i s-a făcut o autogrefă, adică transplant cu propriile celule

Alin Mituţa, unul dintre liderii Mişcării România Împreună (MRÎ), alături de Dacian Cioloş, susţine că Manfred Weber, candidatul PPE pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, a făcut o declaraţie strict electorală despre aderarea

Criza forţei de muncă care s-a acutizat odată cu migraţia românilor conduce spre o soluţie suis-generis pentru România: importul de forţă de muncă din Asia, în special pe zonele de construcţii, HoReCa,