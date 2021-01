Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Ce s-a întâmplat cu artista: ”Nu poate să fie totul roz” 26.01.2021

26.01.2021 Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Ce s-a întâmplat cu artista: ”Nu poate să fie totul roz” Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Artista le-a dezvăluit fanilor săi că a avut nevoie de specialist pentru a putea trece peste unele momente neplăcute. Cântăreața și-a provocat fanii la o sesiune de întrebări pe […] The post Nicole



Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Ce s-a întâmplat cu artista: ”Nu poate să fie totul roz”

Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Artista le-a dezvăluit fanilor săi că a avut nevoie de specialist pentru a putea trece peste unele momente neplăcute. Cântăreața și-a provocat fanii la o sesiune de întrebări pe […] The post Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Ce s-a întâmplat cu artista: ”Nu poate să fie totul roz” appeared first on Cancan.ro.

Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Ce s-a întâmplat cu artista: ”Nu poate să fie totul roz”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vlad Voiculescu are 37 de ani și vrea să candideze la primăria Bucureștiului. Multă lume îl știe mai degrabă ca pe unul din fondatorii MagiCamp sau al Rețelei Citostaticelor, potrivit pressone.ro. Și multă lume se întreabă dacă același

Încă două persoane au murit din cauza gripei, numărul total al deceselor ajungând în prezent la 31, informează miercuri Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din

Primăria Capitalei a fost dată în judecată de organizaţia neguvernamentală Centrul pentru Politici Durabile Ecopoli din cauza calităţii aerului din Bucureşti. Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis arată că Bucureştiul este afectat de cea

Cea de-a patra cursă a sezonului 2020 din Formula 1 programat la Shanghai nu va mai avea loc la data stabilită din cauza focarului de coronavirus. Conform celor de la „The Times”, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc anul acesta

Peste 100 persoane au fost evacuate de pompieri dintr-un hotel din staţiunea Păltiniş, în urma unui incendiu. Acesta a izbucnit în interiorul zonei SPA, cel mai probabil din cauza instalaţiei

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci, care a participat, miercuri, la o dezbatere la Senat, a declarat că sportul românesc are nevoie de un sprijin financiar mai mare pentru a nu rămâne fără specialişti,

Execuţia bugetară a Primăriei Bucureşti arată că bugetul cheltuit pentru spectacolele şi concertele din Capitală a fost de 193 de milioane de lei, aproape dublu faţă de bugetul alocat pentru construcţia de străzi, scrie Economica.net.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a criticat OUG emisă de guvernul PNL, prin care se permite liberalizarea serviciilor de

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vrea să cumpere smartphone-uri pe care să le utilizeze în alegeri, valoarea totală a contractului fiind de 17,7 milioane de lei, potrivit unui anunț postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice

Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în cazul celor doi brutari din Sri Lanka, angajați cu forme legale la Ditrău, județul

Începând cu luna martie a acestui an, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău va relua Programul Naţional de Screening pentru cancerul de col uterin. Programul a început în 2013 şi va continua pe o perioadă de încă 3 ani, până în noiembrie

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat anul trecut un deficit de 10,478 miliarde de euro, în creştere cu aproape 17% comparativ cu perioada similară din 2018, se arată într-un

Fostul deputat PSD Dorin-Silviu Petrea s-a înscris în partidul lui Victor Ponta și va fi coordonatorul organizației municipale Brăila a filialei Pro România, anunță

Forma slabă prin care trece Arsenal îl afectează pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang și în joc. Degeaba marchează Aubameyang multe goluri pentru Arsenal, restul „tunarilor” nu reușesc să se ridice la nivelul căpitanului. Faptul că

CCR vine cu explicații după ce a hotărât că angajarea răspunderii Guvernului pentru modificarea OUG 114 este neconstituțională, că sesizarea viza un conflict juridic de natură constituțională între

Două sportive române, Kriszta Tunde Incze (cat. 65 kg) şi Cătalina Axente (cat. 72 kg), vor susţine, vineri, meciuri pentru medaliile de bronz, la Campionatele Europene de lupte de la Roma. Kriszta Incze

Cuplurile din lumea mondenă au făcut mereu deliciul audienței. Când vine vorba de sport, film sau muzică, interesul e și mai ridicat. Cele mai ciudate cupluri din ultimii 30 de ani sunt aici, alături de o galerie foto!

Parcursul profesional a purtat-o în mai multe companii până acum, iar de patru ani Adriana Cioca este administrator al activităţii imobiliare a grupului elveţian Artemis în România, proprietar al mai multor proiecte industriale în judeţul

România a intrat oficial în procedura de deficit excesiv, arată un raport al Comisiei Europene, care susţine că declanşarea este

Detoxifierea organismului ar trebui să fie o prioritate pentru tate persoanele, motiv pentru care astăzi venim în ajutorul tău şi-ţi propunem să încerci ciorba cu varză