Nicolae Stanciu a fugit de la echipă! Al Ahli nu i-a dat niciun ban » Vrea să devină liber de contract 17.05.2019

17.05.2019 Nicolae Stanciu a fugit de la echipă! Al Ahli nu i-a dat niciun ban » Vrea să devină liber de contract Nicolae Stanciu e furios că nu e plătit și a părăsit clubul Al Ahli. Situația lui devine o problemă pentru selecționerul Cosmin Contra înaintea "dublei" cu Norvegia și Malta. După ce a susținut că situația în Arabia Saudită



Nicolae Stanciu a fugit de la echipă! Al Ahli nu i-a dat niciun ban » Vrea să devină liber de contract

Nicolae Stanciu e furios că nu e plătit și a părăsit clubul Al Ahli. Situația lui devine o problemă pentru selecționerul Cosmin Contra înaintea "dublei" cu Norvegia și Malta. După ce a susținut că situația în Arabia Saudită este foarte bună, Al-Ahli e puternică, iar nivelul campionatului ridicat, mijlocașul Nicolae Stanciu șochează lumea fotbalului cu o decizie radicală. ...

Nicolae Stanciu a fugit de la echipă! Al Ahli nu i-a dat niciun ban » Vrea să devină liber de contract

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Tot mai multe persoane decid sa isi lanseze un blog personal, indiferent daca au sau nu abilitati media. Blogul poate fi mai mult sau mai putin personal, de obicei abordand anumite tematici de interes unor segmente de public. Evident, subiectele abordate

Un proiect de act normativ care reglementează din punct de vedere fiscal, şi nu numai, activitatea şoferilor care lucrează pentru firmele care deţin aplicaţii de ridesharing a fost înregistrat recent la

Cetăţenii interesaţi să achiziţioneze abonamente pentru parcările publice din municipiul Bacău se pot prezenta la ghişeele din Piaţa Centrală şi Piaţa Sud, de luni până vineri, în intervalul

România va trece săptămâna viitoare la ora de vară, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile urmând să fie date cu o oră în urmă, astfel încât ora 4 va deveni ora

Toate bisericile sau orice alte entităţi de cult vor fi obligate să se înregistreze într-un registru gestionat de ANAF, Fiscul anunţând ce formulare trebuie să

Cetatea medievală Orăştie se numără printre atracţiile judeţului Hunedoara, însă localnicii nu ţin cont de acest lucru. Un turn al monumentului a fost transformat într-un wc-public improvizat, în care trecătorii îşi fac

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi poliţişti criminalişti efectuează cercetări cu privire la un caz de omor ce a avut loc în comuna Crăciunelu de

Fostul combinat Amonil de la Slobozia, odinioară unul dintre cele mai mari din ţară, a intrat suprinzător în faliment, împotriva voinţei creditorilor. Administratorul judiciar Expert Insolvenţă SPRL a

Peste 40.800 de imobilele au fost vândute în luna februarie 2019 la nivelul întregii ţării, cu aproape 10.000 mai puţine faţă de luna februarie 2018 şi cu circa 10.000 mai multe comparativ cu luna

România a reuşit să obţină progrese semnificative în câteva dosare legislative vitale pentru cetăţenii europeni, deoarece le asigură condiţii de muncă mai bune, în mai puţin de trei luni de când ţara a

Compania de construcţii Woma Ecoserv Construct din judeţul Prahova, controlată de Ninel Alexandru, a adus 75 de lucrători din Vietnam pe şantierul ansamblului rezidenţial 9 Mai Ploieşti, care cuprinde 7 blocuri cu câte 60 de

Îndepărtat din Champions League pentru că Liga 1 nu are VAR, arădeanul Ovidiu Hațegan este în cursă spre un joc în penultimul act al celei de-a doua competiții continentale. Fără finală, unde se va folosi tehnologia

„Lucrați pentru vreun serviciu secret?” a fost întrebarea lui Costin Ștucan pentru patronul Rapidului, Victor Angelescu, la GSP LIVE. Omul de afaceri s-a amuzat după care a povestit despre cum e viața ca milionar în

Felicite Tomlinson, sora solistului One Direction, a fost găsită fără suflare în apartamentul ei din Londra. Tânăra de doar 18 ani visa sp devină designer și era urmărită de peste 1,3 milioane de utilizatori pe Instagram. Din primele

Meteorologii anunță pentru următoarele zile o vreme deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 18 grade celsius, mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă a lunii martie. Temperaturi mai ridicate sunt așteptate și la munte,

Pasarile, in general, nu au dinti. Insa in trecut aveau. Plecand de la aceste adevaruri, oamenii de stiinta au analizat ADN-ul gainilor, observand ca genele aflate in legatura cu cresterea dintilor inca exista. Citește mai

România cumpără un nou lot de rachete din sistemul Patriot, în valoare de 85 de milioane de dolari. Citește mai

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS a dat publicității datele privind cel de al doilea sondaj de tip OMNIBUS realizat în București. Cercetarea va fi făcută din două în două luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de

Tesla Model Y a fost dezvăluit în premieră la un eveniment organizat joi seară într-unul din studiourile companiei lui Musk de lângă Los

Evenimentul pus la cale de afaceristul sucevean Ştefan Mandachi, care a iniţiat campania „România vrea autostrăzi“, a sensibilizat şoferii de pe