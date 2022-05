Nicolae Ciucă: Donald Tusk sprijină candidatura României la Schengen 31.05.2022

31.05.2022 Nicolae Ciucă: Donald Tusk sprijină candidatura României la Schengen Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciucă, a avut marți, 31 mai, la Rotterdam, o întrevedere cu actualul președinte al Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, care l-a asigurat că va sprijini candidatura României la Schengen. „Am



Nicolae Ciucă: Donald Tusk sprijină candidatura României la Schengen

Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciucă, a avut marți, 31 mai, la Rotterdam, o întrevedere cu actualul președinte al Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, care l-a asigurat că va sprijini candidatura României la Schengen. „Am vorbit despre situația politică și economică din România și Uniunea Europeană, precum și despre provocările viitoare. Președintele Tusk a […]

Nicolae Ciucă: Donald Tusk sprijină candidatura României la Schengen

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Marinos Ouzounidis, antrenorul Universității Craiova, îi cere achiziții lui Rotaru, în timp ce finanțatorul tocmai a spus că nu mai aduce până nu pleacă cineva. Antrenorul grec vrea „mai multă răbdare, să plimbăm mingea mai mult”,

România a importat, în primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare faţă de cea din perioada similară din 2020, conform datelor centralizate de

Singurul român din Campionatul Mondial de Raliuri, Raul Badiu, a terminat pe locul 5 în clasamentul juniorilor la finalul Raliului Estoniei, a treia etapă din acest sezon. Acesta a obținut 10 puncte în urma acestui rezultat și se află pe

Captură impresionantă de droguri în Olanda! Vameșii au descoperit în portul Rotterdam trei tone de cocaină ascunse între butoaie cu piure de

Cea mai mare fabrică de biciclete din România, dezvoltată de compania Sport Mechanical Workshop la Timişoara, va fi gata în această toamnă, urmând să realizeze anual până la 1,5 milioane de vehicule pe două

Scurtmetrajul „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste”, regizat de Carina-Gabriela Dașoveanu, a obținut ieri, 15 iulie, premiul al III-lea în secțiunea Cinéfondation din cadrul Festivalului

13.242 de persoane s-au prezentat, în ultimele 24 de ore, pentru a fi vaccinate împotriva Covid-19, transmite luni Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV). Cifra este în ușoară creștere față de ziua de ieri, 18 iulie, când a fost

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru publicaţia rusă „Kommersant” că vrea să abordeze chestiunea transnistreană în cursul unei întrevederi cu Vladimir

CNN a dezvăluit primele detalii legat de serviciul de streaming CNN Plus pe care îl va lansa în primul trimestru al anului 2022, cu 8 - 12 ore de conţinut live original difuzat live zilnic, informează

Transfăgărășanul este o cale rutieră spectaculoasă de circulație din România. Începe în comuna Bascov, județul Argeș de lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN1 între

Vaccinarea este singura cale de ieşire din criza sanitată, susţin oficialii de la Paris. Guvernul va impune restricţii privind permisele de sănătate de miercuri, nerespectarea prevederilor

Prieten bun din copilărie cu Mihai Iosif, impresarul Florin Manea a dezvăluit în direct la GSP Live că actualul antrenor al Rapidului și-a ratat cariera de fotbalist din cauza vieții extrasportive dezordonate. Impresarul Florin Manea, fiul

Datele la jumătatea anului arată că suntem într-o uşoară creştere faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că facem comparaţie între un an normal şi 2020, un an în care am înregistrat

Aeronava Wizz Air care trebuia să decoleze și avea pasageri la bord a lovit cu aripa o scară mobilă care era pe pistă, potrivit Antena 3. UPDATE, ora 21:00 Incidentul în care a fost implicat avionul Wizz Air a avut loc pe aeroportul din Basel,

Un bărbat din statul american Florida care a pătruns ilegal în Senatul SUA în cursul protestelor violente de pe 6 ianuarie având asupra sa un steag al echipei de campanie a fostului preşedinte Donald Trump a

Rompetrol nu poate estima când va reporni Rafinăria Petromidia, puternic afectată de incendiul din 2 iulie, acest lucru depiânzând de volumul lucrărilor de

Franţa impune folosirea certificatului digital pentru accesul la muzee, cinematografe sau alte spaţii culturale, în urma unei creşteri alarmante a numărului de cazuri COVID, generat de varianta Delta. Măsura este pusă în vigoare începând de

SFÂNTUL ILIE. În fiecare an, pe data de 20 iulie, se prăznuieşte Sfântul Ilie. Tradiţii şi obiceiuri de Sfântul

Doi indivizi care, în luna martie a acestui an, au violat o fată de 16 ani au fost reţinuţi. Judecătoria Piteşti a dispus miercuri arestarea lor preventivă pentru 30 de

Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri, la Curtea Constituţională, legea potrivit căreia incitarea la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, a informat