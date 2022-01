Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “A dat iar năpasta peste mine!” Cum se simte artistul 04.01.2022

04.01.2022 Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “A dat iar năpasta peste mine!” Cum se simte artistul Nicolae Botgros a fost diagnosticat, din nou, cu coronavirus. Din fericire, dirijorul Orchestrei “Lăutarii” a contractat o formă ușoară a bolii și se simte bine. În prezent, se află în carantină la domiciliu. Nicolae Botgros […] The



Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “A dat iar năpasta peste mine!” Cum se simte artistul

Nicolae Botgros a fost diagnosticat, din nou, cu coronavirus. Din fericire, dirijorul Orchestrei “Lăutarii” a contractat o formă ușoară a bolii și se simte bine. În prezent, se află în carantină la domiciliu. Nicolae Botgros […] The post Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “A dat iar năpasta peste mine!” Cum se simte artistul appeared first on Cancan.

Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “A dat iar năpasta peste mine!” Cum se simte artistul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Kayserispor, echipa antrenată de Dan Petrescu (53 de ani), a pierdut cu Sivasspor, scor 0-2, în etapa 26 a campionatului din Turcia. Cu Denis Alibec și Silviu Lung Jr. accidentați iar Cristian Săpunaru pe banca de rezerve, Kayserispor a plecat

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns la 779.695, după raportarea, la ultimul bilanț transmis de GCS, a 2.419 noi infectări. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,

Un soldat care se afla acasă a salvat o vecină căreia îi luase foc apartamentul. Bărbatul s-a intoxicat cu fum și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Pompierii au reușit să stingă

Tottenham a fost învinsă de West Ham, scor 1-2, în runda cu numărul 25 din Premier League. Fundașul stânga Sergio Reguilon (24 de ani) a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Craig Pawson. Nervii sunt întinși la maximum în sânul celor

Fanii au criticat-o dur pe Andreea Bălan, după ultima postare făcută de George Burcea cu Viviana Sposub. În imaginea publicată pe Instagram, iubita și bunica actorului apar împreună, iar acest lucru a stârnit un val […] The post Fanii au

În România a fost identificată una dintre cele mai mari dobânzi anuale efective (DAE) din întreaga Uniune Europeană (UE) – 30.341% (treizeci de mii trei sute patruzeci și unu la sută), conform un studiu privind piața creditelor din țara

Vrem să analizăm şi să discutăm cu Guvernul oportunitatea, impactul, urgenţa şi fezabilitatea reformelor şi proiectelor care vor fi incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a României, cadru ce va gestiona cheltuirea celor 30

Nae Nicolae a fost trimis de votul celor de acasă direct în finala iUmor sezonul 10, alături de primul finalist din acest sezon, Florin Gheorghe. Aceasta este a doua finală în care Nae Nicolae va participa,

Panathinaikos, formația pregătită de Ladislau Boloni (67 de ani), a fost învinsă de Panetolikos, scor 0-1, în etapa 23 a campionatului din Grecia. Este prima înfrângere a „verzilor” în campionat după mai bine de două luni, de la eșecul

Hipertensiunea arterială este pe tristul podium al celor mai răspândite boli. În rândul populaţiei au apărut o sumedenie de întrebări, care trebuie lămurite. Explică boala hipertensivă prof. dr.

Producătorul german de profiluri din PVC Veka a avut în 2020 cel mai bun an din ultimul deceniu în ceea ce priveşte rezultatele din România, deşi piaţa de tâmplărie termoizolantă, pe care activează, a avut un uşor

Este bine să avem zilnic o sursă de amuzament, așa că pentru această seară v-am pregătit un super banc, menit să stârnească hohote de râs. Atunci când îmbinăm agricultura cu amuzamentul, iese un banc de […] The post Bancul zilei |

Anchetatorii au stabilit căun bărbat din Brăila a întreținut raporturi sexuale orale cu un copil timp de cinci luni. Acesta a fost arestat pentru viol şi corupere sexuală a minorilor. Luni, 22 februarie, poliţiştii Biroului Investigaţii

Ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu şi-a delegat aproape toate atribuţiile către secretara de stat Andreea-Anamaria Moldovan, arată un ordin de ministru semnat pe 19

Starea de sănătate a unui pacient de 64 de ani, dependent de dializă, s-a agravat imediat după administrarea dozei de rapel a vaccinului Pfizer. Centrul de Coordonare a Vacinării spune că deteriorarea stării de sănătate a pacientului este

Şi tu îţi doreşti o piele fină și catifelată, nu-i așa? Ei bine, află că rezultatul poate fi și mai uimitor, dacă te ajuți de câteva trucuri simple. Practic, totul ține de pregătirea pielii.

Kyle J. Krause (58 de ani), patronul de la Parma, a revenit în Italia duminică, în ziua în care echipa la care evoluează Dennis Man (22) și Valentin Mihăilă (21) a remizat cu Udinese, scor 2-2. Pe plan sportiv, Parma trece printr-o perioadă

Un chinez a avut o idee specială pentru a-și face antrenamentul zilnic de fitness. El a preferat în locul sălii un stâlp de electricitate pentru a face sesiunea de abdomene de la înălțime, pentru a fi mult mai eficientă. Din nefericire,

Specialiștii de la Apele Române au strâns nouă saci cu anticoncepționale, antibiotice și vitamine, care fuseseră aruncate pe marginea drumului și au fost purtate de vânt către lac, care este principala sursă de alimentare cu apă a orașului,

Președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, că a existat o propunere în timpul discuțiilor cu reprezentanții asociațiilor Retailerilor Farmaceutici și Producătorilor de Medicamente Generice, ca