Nicolae Botgros, în stare gravă la spital. Violonistul a fost testat pozitiv cu COVID-19 27.10.2020

27.10.2020 Nicolae Botgros, în stare gravă la spital. Violonistul a fost testat pozitiv cu COVID-19 Nicolae Botgros a fost internat în stare gravă la la Institutul de Medicină de Urgență din Capitală, după ce a contractat virusul SARS-CoV-2. Informația a fost confirmată chiar de fiul violonistului, Corneliu Botgros. Conform Publika,



Nicolae Botgros, în stare gravă la spital. Violonistul a fost testat pozitiv cu COVID-19

Nicolae Botgros a fost internat în stare gravă la la Institutul de Medicină de Urgență din Capitală, după ce a contractat virusul SARS-CoV-2. Informația a fost confirmată chiar de fiul violonistului, Corneliu Botgros. Conform Publika, […] The post Nicolae Botgros, în stare gravă la spital. Violonistul a fost testat pozitiv cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

Nicolae Botgros, în stare gravă la spital. Violonistul a fost testat pozitiv cu COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop Berbec. Te tot întorci cu gândul într-o perioadă de demult, care a devenit o obsesie pentru tine, dar chiar nu ai de ce să-ţi faci atâtea griji. Problema respectivă e demult uitată, ba poate

Dan Barna a propus să fie reconfirmat prin vot electronic la şefia partidului, după eşecul de la alegerile prezidenţiale, au precizat surse USR pentru Libertatea. Ulterior, liderul USR a confirmat, la Parlament, intenţia sa. "E sistemul pe care

Vibe Properties, companie fondată de Michael Israeli, arhitect şi dezvoltator, în colaborare cu Rudolf Vi­zen­tal, Andrei Cionca şi Cătălin Sima, lansează un proiect rezi­denţial în nordul Bucu­reş­tiului, valoarea inves­tiţiei

Ministerul Afacerilor Externe a retras, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, observațiile în favoarea lui Liviu Dragnea trimise la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de fostul Agent guvernamental Viorel Mocanu în

Industria textilă, de îmbră­că­minte şi încălţăminte este una strategică în Europa, repre­zentând un business anual de 200 de miliarde de euro, cu un total de 2,2 milioane de oameni (dintre care 66% femei) şi 225.000 de companii, potrivit

Primul liceu din România care va fi dotat cu saună pentru elevi este la Sinaia, în judeţul Prahova. Autorităţile locale au reuşit să obţină finanţare europeană de cinci milioane de euro, fonduri destinate exclusiv unui proiect unic la nivel

Când presa a plecat, jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț (Teleleu.eu) au rămas. Ei au stat, au notat, au fotografiat și publică azi în Libertatea pentru ca toți să vedem care este prețul plătit de oamenii ce au stat trei zile și, unii

Marea Britanie ameninţă cu expulzarea cetăţenilor din ţări ale Uniunii Europene în cazul în care aceştia nu reuşesc să aplice la timp pentru un nou statut de imigrant după Brexit şi va acorda

3 milioane de euro investiți în servere, servicii de hosting, cloud și dezvoltare Premieră: Ferrari GTC4 Lusso în ofertă, cu o reducere de 45.000 de euro Curierii au investit peste 30 milioane de euro în centre logistice, mașini,

Marea Britanie a informat Uniunea Europeană că nu va desemna un comisar european înainte de alegerile din 12 decembrie. Ursula von der Leyen a cerut un reprezentant și din partea UK după ce Brexit-ul a fost amânat pentru 31

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6 din 49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc, joi, 14 noiembrie

Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, că şefa PSD a progresat în materie de „tupeu” şi de „prostit în faţă”, după ce Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă, că guvernul condus de ea nu a pus piedică

BLACK FRIDAY 2019, ziua recordurilor în vânzări. Încă de la primele ore ale dimineții au fost doborâte mai multe recorduri. Astfel, potrivit libertatea.ro, în primele 30 de minute de Black Friday au fost comenzi de 115 milioane de lei pe siteul

eMAG Black Friday se desfasoara astazi si preturile sunt foarte mult reduse. Ne-am gandit sa va facem si noi cateva recomandari de cumparaturi in functie de zodie. Citește mai

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea, în intervalul 18 noiembrie - 16 decembrie, în fiecare regiune a țării. Citește mai

Postul de televiziune Pro TV a fost amendat de CNA cu 10.000 de lei, din cauza unor incidente petrecute în timpul a două emisiuni, MasterChef și Deadpool. Principala problemă a fost o ediție a emisiunii MasterChef, difuzată în reluare pe 13

USR îşi reafirmă "fără echivoc" sprijinul pentru parcursul european, modernizarea şi lupta pentru statul de drept din Republica Moldova şi susţine că noul guvern de la Chişinău "confirmă existenţa unei

Primii zece jucători din piaţa locală de medicamente după volume şi vânzări au jumătate din cota totală din pieţele de profil, însă topurile diferă semnificativ la nivelul celor doi indici – volum şi

Când Elon Musk anunţa anul trecut pe Twitter că Germania este preferată ca locaţie pentru prima uzină auto europeană a Tesla, politicienii s-au lansat rapid într-o adevărată luptă pentru ademenirea

O echipă de filmare Netflix și activiștii de mediu care îi însoțeau prin pădurile din Banat, a fost agresată de tăietorii ilegali de lemne. Potrivit unei postări pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care