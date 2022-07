Nicoale Stanciu, din nou decisiv » Wuhan Three Towns e lider în China 12.07.2022

După 10 etape, echipa lui Nicolae Stanciu e lider în China. Are 28 de puncte, după 9 victorii și un egal. Wuhan Three Towns, echipa lui Nicolae Stanciu, s-a impus pe terenul lui Shanghai Port, 1-0, în etapa a 10-a din campionatul Chinei. Titular



După 10 etape, echipa lui Nicolae Stanciu e lider în China. Are 28 de puncte, după 9 victorii și un egal. Wuhan Three Towns, echipa lui Nicolae Stanciu, s-a impus pe terenul lui Shanghai Port, 1-0, în etapa a 10-a din campionatul Chinei. Titular pentru oaspeți, mijlocașul român de 29 de ani a fost decisiv în victoria formației sale. VIDEO Nicolae Stanciu, din nou decisiv pentru Wuhan Three Towns Singurul gol a fost marcat în minutul 5, de Liu Yiming. ...

