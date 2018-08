Nicholas Bett a murit fulgerător la 28 de ani! Campionul mondial a pierit într-un accident înfiorător 08.08.2018

08.08.2018 Nicholas Bett a murit fulgerător la 28 de ani! Campionul mondial a pierit într-un accident înfiorător Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri în 2015, a avut parte de un sfârșit fulgerător! Atletul kenyan a murit la doar 28 de ani, după ce a făcut accident în timp ce se întorcea de la Campionatele Africii, titrează jurnaliștii de la



Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri în 2015, a avut parte de un sfârșit fulgerător! Atletul kenyan a murit la doar 28 de ani, după ce a făcut accident în timp ce se întorcea de la Campionatele Africii, titrează jurnaliștii de la The Independent. Decesul sportivului a fost anunțat de familia sa și, […] The post Nicholas Bett a murit fulgerător la 28 de ani! Campionul mondial a pierit într-un accident înfiorător appeared first on Cancan.ro.

