Neymar l-a egalat pe Pele ca golgheter al Braziliei 10.12.2022

10.12.2022 Neymar l-a egalat pe Pele ca golgheter al Braziliei Cu golul din Croația - Brazilia 1-1 (4-2 d.pen.), Neymar Junior (30 de ani) a ajuns la 77 de goluri pentru Selecao, egalându-l pe marele Pele în topul celor mai buni marcatori brazilieni la națională. Neymar Junior, liderul naționalei Braziliei,



Neymar l-a egalat pe Pele ca golgheter al Braziliei

Cu golul din Croația - Brazilia 1-1 (4-2 d.pen.), Neymar Junior (30 de ani) a ajuns la 77 de goluri pentru Selecao, egalându-l pe marele Pele în topul celor mai buni marcatori brazilieni la națională. Neymar Junior, liderul naționalei Braziliei, pentru care a debutat în 2010, a atins astăzi o bornă istorică. Cu golul contra Croației, atacantul lui PSG a ajuns la 77 de goluri pentru Selecao, fiind acum cel mai bun marcator din istoria naționalei, la egalitate cu Pele. ...

Neymar l-a egalat pe Pele ca golgheter al Braziliei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Benjamin Mendy (27 de ani), fotbalistul lui Manchester City, a fost eliberat pe cauțiune. Fundașul stânga era de mai bine de 4 luni în închisoare. Avocații lui Benjamin Mendy au reușit să convingă judecătorul să-i acorde eliberarea pe

Tranzacţia dintre compania cu capital de stat Romgaz şi Exxonmobil este blocată temporar din cauza unei controverse legate de licenţa de operare, care nu ar fi înregistrată în ţara

Cătălin Predoiu a anunţat că în luna februarie va fi înaintat Guvernului proiectul de desfiinţare a Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie, iar până la finalul lunii martie va trece de Parlament. Ministrul Justiţiei a punctat

Asigurările de sănătate, unul din­tre segmentele cu un potenţial încă ne­exploatat în România, au ajuns în pri­mele 9 luni din 2021 la un volum al primelor brute subscrise de 383,9 mil. lei, înregistrând un avans de 9,4% faţă de perioada

Valul cinci al pandemiei de COVID ar putea fi mai scurt decât precedentele, însă am putea depăşi un milion de infectări în această perioadă, potrivit secretarului de stat în ministerul Sănătăţii, Adriana Pistol, citată de News.ro.

Rowan Atkinson a împlinit joi 67 de ani. Încă din copilărie, el suferea de bâlbâială, motiv pentru care evita să vorbească cu jurnaliştii, iar personajul Mr. Bean i-a căzut

Liderul ATP Novak Djokovici a beneficiat de o exceptare de la măsura obligativităţii vaccinării atunci când a intrat în Australia, deoarece a fost infectat recent cu coronavirus, au precizat avocaţii sportivului în documente depuse în

Iubitorii sporturilor de iarnă, şi nu numai, pot profita în perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022, de reduceri tarifare atractive de 25% prin oferta “Trenurile Zăpezii” disponibilă la trenurile InterRegio CFR Călători care circulă spre

Preşedintele Organizaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, i-a transmis ministrului Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, că hotelierii sunt nemulţumiţi de situaţia plajelor de pe litoral, menţionând că fiecare

Ioan Sabin-Sărmaș sau Iulian Popescu ar putea fi noul ministru al Cercetării. PNL trebuie să fac o desemnare pentru portofoliul lasat liber de Florin

Poliţia albaneză a recurs sâmbătă la gaze lacrimogene şi la tunuri cu apă după ce protestatarii care aruncau cu pietre au năvălit în sediul Partidului Democrat, potrivit Reuters. Protestatarii sunt susţinători ai fostului preşedinte şi

Un grajd în miniatură creat de Banksy şi prezentat drept atracţie principală la Merrivale Model Village a ajutat Muzeul din Peterborough să aibă un număr record de vizitatori, scrie

Pe piaţa muncii din România, şase % din totalul populaţiei active (populaţia cu vârsta între 15-64 ani) nu lucrează şi nici nu doreşte să îşi caute un loc de muncă, fără să aibă vreun motiv clar, se arată într-un studiu al BNR,

Situația lui Ousmane Dembele (24 de ani), fotbalist care refuză prelungirea contractului cu FC Barcelona, i-a determinat pe catalani să-i caute înlocuitor. Adama Traore (25) este principala țintă. Extrema Barcelonei a refuzat prima ofertă de

Teo Trandafir este de o bună perioadă un nume în televiziune, emisiunile ei fiind urmărite de foarte mulți români. Are o carieră de succes și un salariu pe măsură la Kanal D. Însă, până aici, […] The post Câte clase are, de fapt, Teo

Iată urarea noastră pentru toţi prietenii editurilor Trei, Pandora M și Lifestyle Publishing: 2022 să vă aducă multe momente de relaxare în care să vă bucurați de lecturi extraordinare! Pentru că v-am pregătit multe cărți

Guvernul a transmis o sinteză a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului în funcţie de domeniile de activitate. Aceasta în contextul în care starea de alertă a fost prelungită cu alte 30 de zile, pe întreg teritoriul ţării, începând

Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) a câștigat duminică cel de-al 89-lea titlu al carierei. Ibericul s-a impus la Melbourne Summer Set (ATP 250), aceeași competiție câștigată și de Simona Halep la feminin. Rafa l-a învins pe americanul Maxime

Ministrul Energiei, Virgil Popescu deschide anul la emisiunea Legile Puterii, de la 20.50. Alexandra Păcuraru a pregătit o ediție de incendiară în care veți afla răspunsuri la cele mai arzătoare probleme ale acestei perioade. Ce se întâmplă

Tranzacţia prin care compania franceză Meridiam preia jumătate din acţiunile Netcity Telekom are aprobarea Consiliului