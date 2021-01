News alert! Un tren de călători a deraiat pe Valea Oltului 05.01.2021

05.01.2021 News alert! Un tren de călători a deraiat pe Valea Oltului În dimineața zilei de marți, 5 ianuarie, s-a produs un incident care ar fi putut avea urmări grave. Un tren de călători (locomotivă și două vagoane) a deraiat pe Magistrala 201, calea ferată ce face […] The post News alert! Un tren de



În dimineața zilei de marți, 5 ianuarie, s-a produs un incident care ar fi putut avea urmări grave. Un tren de călători (locomotivă și două vagoane) a deraiat pe Magistrala 201, calea ferată ce face

După un an 2019 marcat de lupta companiilor pentru atragerea talentelor, specialiştii în recrutare se aşteaptă la un 2020 condus de dorinţele angajaţilor. Anul acesta, candidaţii vor flexibilitate şi individualitate, iar angajatorii vor o

Misterioasa pneumonie virală apărută în China, al cărei virus face parte din aceeaşi familie ca şi SARS, a făcut o doua victimă, au anunţat joi autorităţile sanitare, relatează AFP, citată de Agerpres. Un bărbat de 69 de ani a murit

Alina Rachieru, fostă cor­po­ratistă în dome­niul bancar, a creat bran­dul de cămăşi Pineberry pornind de la dress-code-ul specific sistemului bancar, care recomandă cămaşa şi pentru femei şi pentru bărbaţi, iar anul trecut a reuşit să

Răzvan Oaidă (21 de ani) s-a accidentat în prima repriză a meciului dintre FCSB și Karlsruher SC, ocupanta locului 15 din a doua ligă germană, la scorul de 0-0. Vicecampioana României s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Florinel Coman. Mai

Guvernul regional al arhipelagului spaniol Insulele Baleare a adoptat vineri o lege prin care se doreşte combaterea turismului bazat pe consumul neîngrădit de băuturi alcoolice în unele localităţi populare printre tinerii europeni, relatează

Discursul lui Vladimir Putin de pe data de 15 ianuarie în care a anunţat modificări constituţionale, fără a le prezenta concret, nu a fost o surpriză. De mai multă vreme liderul de la Kremlin căuta o modalitate pentru a rămâne la putere şi

Revenirea lui Sorin Grindeanu în prim-planul PSD, după ce a fost dat jos de la guvernare de propriul partid, nu este întâmplătoare. Surse din partid au declarat pentru Libertatea că Grindeanu ar putea candida la șefia partidului la Congresul PSD

Cristian Marius Cîrlan, comandantul CSA Steaua, a încetat din viață în această dimineață, la vârsta de 47 de ani. Oficialul Clubului Sportiv al Armatei suferea de mai mulți ani de o boală gravă. UPDATE: Înmormântarea lui Cristian

Liviu Dragnea a încercat să obțină o nouă permisie de a ieși din închisoare. Fostul președinte al PSD a fost la un pas să primească o nouă zi de libertatate. Însă conducerea Penitenciarului Rahova nu a fost de acord, în final, cu

Germanul Helmut Winter, supranumit ”profesorul maratoanelor”, este omul din spatele recordului atletului kenyan Eliud Kipchoge, care, la Viena, în 2019, a terminat maratonul într-o oră 59 de minute și 40 de secunde. Astfel, kenyanul Eliud

Pompierii giurgiuveni au intervenit, sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, în municipiul Giurgiu, pentru deblocarea ușii unui imobil din strada Nicolae

Magistrata Ekaterini Sakellaropoulou, în vârstă de 63 de ani, a fost aleasă cu o vastă majoritate preşedinta Republicii elene, devenind astfel prima femeie din istoria Greciei care ocupă acest post în mare onorific, relatează

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită pe 27 ianuarie, va fi marcată de Institutul Cultural Român la București, Stockholm și Tel Aviv, printr-o serie

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu se va întâlni, miercuri, cu primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, cu care va discuta despre declaraţia acestuia privind introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care doresc să aibă

După două alunecări masive de teren, locuitorii din Cumpăna așteaptă cu înfrigurare un nou dezastru. Lucrarea de la Cumpăna era de urgență, mai ales că vorbim de Canalul Dunăre-Marea Neagră, obiectiv de interes național. Banii s-au

Uniunea Europeană e pe cale să înăsprească măsurile antipoluare. Potrivit unui proiect de act normativ depus la Parlamentul European, din anul 2025 ar urma să se introducă în industria auto norma de

Adrian Polec, un investitor român din imobiliare, va deschide în curând un hotel pe Bulevardul Unirii din Bucu­reşti, la care construcţia a început în urmă cu mai bine de un

Drone MQ-9 Reaper, precum cea care l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani, vor veni în România, la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii, județul Cluj, anunță Mediafax. Nu este prima dată când aceste aeronave vin în România. Anul trecut au

Autorităţile chineze au decis să plaseze în carantină un al cincilea oraş din provincia Hubei, aflată în centrul ţării, în încercarea de a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus,

Prezent la Iaşi la manifestările organizate la 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, premierul Ludovic Orban a renunţat la discursul pe care îl avea pregătit, făcând o serie de promisiuni pentru ieşeni. Premierul a fost luat prin