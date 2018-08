News alert! Explozie la Costinesti! Este vorba despre cel putin o victima 26.08.2018

26.08.2018 News alert! Explozie la Costinesti! Este vorba despre cel putin o victima Clipe de groază pe plaja din Costinești! În această după-amiază, s-a produs o explozie pe un vaporaș care face plimbări pe Marea Neagră. În urma incidentului nefericit, o persoană a fost rănită și a fost dusă de urgență la spital. Din



News alert! Explozie la Costinesti! Este vorba despre cel putin o victima

Clipe de groază pe plaja din Costinești! În această după-amiază, s-a produs o explozie pe un vaporaș care face plimbări pe Marea Neagră. În urma incidentului nefericit, o persoană a fost rănită și a fost dusă de urgență la spital. Din fericire, în momentul producerii exploziei, pe vaporaș nu erau turiști, însă, bubuitura a fost […] The post News alert! Explozie la Costinesti! Este vorba despre cel putin o victima appeared first on Cancan.ro.

News alert! Explozie la Costinesti! Este vorba despre cel putin o victima

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cetăţenii din ţări terţe, pe ale căror nume au fost emise alerte prin Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) prin care le sunt interzise intrarea şi şederea în spaţiul Schengen, nu vor avea permisiunea, de

Meteorologii au emis vineri o informare de ploi torenţiale şi vijelii pentru municipiul Bucureşti, valabilă în următoarea oră. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 13:55

O femeie din India a fost reţinută după ce la bordul unui zbor intern între Guwahati (nord-est) şi New Delhi a fost descoperit un nou-născut mort, informează BBC. Echipajul zborului Air Asia a

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, a declarat, vineri,că ministrul Justiţiei a respins candidaţii pentru conducerea DNA deoarece aceştia nu au prezentat în programul

Cinci persoane au fost rănite vineri, după ce o Ambulanţă care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o maşină, între localităţile Remetea Mare şi Izvin din judeţul Timiş. Circulaţia rutieră este întreruptă pe ambele sensuri.

eMAG are o veste mare de tot pentru toti soferii. Preturile mai multor produse destinate lor sunt scazute si foarte avantajoase. Citește mai

Incendiu Grecia. Bilanţul deceselor provocate de devastatorul incendiu din Grecia continuă să crească. Citește mai

O societate de transport public deosebit de importantă este în centrul unui scandal uriaş, după ce consiliul de administraţie controlat de PNL a decis schimbarea din funcţie a directorului general, numit pe funcţie în urmă cu două luni, tot cu

Aproximativ 5 metri cubi de lemne au fost confiscaţi de poliţiştii în urma unui control de rutină în trafic. Pe 26 iulie, poliţiştii călărăşeni de la Ordine Publică şi reprezentanţii Gărzii Forestiere Bucureşti au desfăşurat o acţiune

Autorităţile judeţene au finalizat procedurile pentru organizarea evenimentului Vrancea Eroică, manifestări care vor avea loc în perioada 3-6 august la Mausoleele Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja şi în Piaţa Unirii din

Scăderea considerabilă a tensiunii arteriale a redus în mod semnificativ riscul de declin cognitiv şi demenţă în rândul pacienţilor hipertensivi, potrivit unui studiu american, citat de

Odată cu extinderea importantă a gamei de motociclete din portofoliu, BMW Motorrad România continuă implicarea activă în proiecte sociale, proiecte de siguranţă rutieră sau campanii de educare atât a motocicliştilor, cât şi a celorlaţi

Economiştii avertizează că nu suntem departe de criză: deficitul bugetar aproape s-a dublat într-o lună, inflaţia este cea mai mare din Uniunea Europeană, dobânzile cresc într-un ritm galopant, iar creşterea economică

Cea mai mare notă la examenul de Titularizare 2018 din judeţul Teleorman l-a obţinut un cadru didactic din oraşul Turnu

În ultimii ani s-a intensificat circulaţia pe drumurile publice, motiv pentru care se impune tot mai mult cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie şi semnificaţia indicatoarelor

Lucian Davidescu: Încă o consecinţă a exportului gazelor din Marea Neagră: oraşele româneşti sunt condamnate să se încălzească în continuare după metoda stalinistă a CET-urilor, pentru care e bună şi

Ţigări în valoare de 6.500 de lei au fost furate în noaptea de joi, 26 iulie, spre vineri, 27 iulie, dintr-un magazin din Alexandria, care se află peste drum de sediul IPJ

Sebastian Ghiţă nu va fi extrădat din Serbia. Justiţia sârbă a refuzat cererea autorităţilor judiciare române de predare a

Marius Iacob, procuror-şef adjunct al DNA, afirmă, în proiectul de management depus la Ministerul Justiţiei, că la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) sunt înregistrate aproape 300 de dosare în care sunt cercetaţi magistraţi. Totodată,

Eugenio Astorino, directorul tehnic al Școlii de Fotbal Sisport Juventus Torino, și colegii săi Antonio Leo și Carlo Buonopane, antrenori internaționali Juventus, au numai cuvinte de laudă despre copiii din România.