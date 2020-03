NEWS ALERT! Cutremur major în Grecia, în plină pandemie de coronavirus. Şi Italia a fost lovită de un seism 21.03.2020

După Italia, Grecia a fost lovită și ea de cutremure în plină pandemie de coronavirus. Primul seism, cu magnitudinea de 5,7 pe Richter, s-a înregistrat în jurul orei 03.00, ora României. Potrivit informării trimise de Institutul Naţional de Fizică Pământului, seismul s-a produs la graniţa dintre Grecia şi Albania, la o adâncime de 10 km. […] The post NEWS ALERT! Cutremur major în Grecia, în plină pandemie de coronavirus. Şi Italia a fost lovită de un seism appeared first on Cancan.ro.

