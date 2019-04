New York Times cere scuze după ce publică o caricatură antisemită cu Netanyahu şi Trump 29.04.2019

29.04.2019 New York Times cere scuze după ce publică o caricatură antisemită cu Netanyahu şi Trump Cotidianul american The New York Times a prezentat scuze după ce a publicat o caricatură antisemită, reprezentându-i pe premierul israelian Beinjamin Netanyahu şi pe preşedintele american Donald Trump, relatează



New York Times cere scuze după ce publică o caricatură antisemită cu Netanyahu şi Trump

Cotidianul american The New York Times a prezentat scuze după ce a publicat o caricatură antisemită, reprezentându-i pe premierul israelian Beinjamin Netanyahu şi pe preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

New York Times cere scuze după ce publică o caricatură antisemită cu Netanyahu şi Trump

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Republica Moldova rămâne semnificativ în urmă în ceea ce ţine de existenţa unui sistem judecătoresc independent funcţional, care este un element indispensabil în capacitatea statului de a oferi acces la justiţie pentru locuitorii şi

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, l-a jignit pe liderul senatorilor PNL în timpul dezbaterilor pe buget, desfăţurate la comisiile de specialitate. Ulterior, acesta a continuat să se amuze de ceea ce i-a transmis senatorului Florin

Liderul grupului UDMR din Camera Deputaţilor, Attila Korodi, a declarat miercuri, la RFI, că Ordonanţa 7 ar trebui abrogată în totalitate, precizând că parlamentarii Uniunii vor vota moţiunea simplă

Dansul este o activitate care face bine şi corpului, şi minţii. Atunci când ne mişcăm pe muzică, creierul secretă serotonină, un hormon care ne face mai fericiţi. De asemenea, el este o modalitate unică

Angajaţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu nu mai au voie în timpul programului să intre pe YouTube şi pe Facebook, de pe calculatoarele de serviciu, având acces în continuare la

Laserul de la Măgurele a atins puterea de 10.88 petawatts, ''a zecea parte din întreaga putere a Soarelui pe Pământ concentrată într-o rază de lumină'', a anunţat directorul proiectului ELI-NP,

Horoscop Berbec. Cuvântul care îţi vine în minte azi este abundenţă, pentru că apar o mulţime de lucruri utile în calea ta şi numai de tine depinde cum le valorifici. Întâlneşti mulţi oameni

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a avut o întrevedere, miercuri, cu preşedintele Parlamentului Republicii Macedonia de Nord, Talat Xhaferi, prilej cu care înaltul demnitar român a subliniat

Unora le place jazzul. Alţii participă la maratoane sau alte curse sportive în care îşi testează limitele. Sunt şi aceia care, după birou, preferă să se relaxaze cu un pahar de vin bun şi cu un film. Nu mulţi însă aleg să se lase în voia

Ceasurile Tissot Heritage Visodate Quartz sunt un epitom al eleganţei, cu un design simplu, clasic, dar cu un twist

Adoptată cu întârziere, măsura prelungirii termenului de înregistrare a Declaraţiei Unice este binevenită pentru persoanele fizice care au obligaţia declarării veniturilor obţinute din România şi din

Citește mai departe pe www.auto-bild.ro Post-ul Moarte stupidă! Posesor al unui record mondial, s-a împiedicat în timp ce urca scările beciului apare prima dată în

Animation Worksheep, un atelier de animație autohton, a lansat o serie de 12 scurtmetraje de animație despre momentele esențiale din viața lui Dumitru Dorin Prunariu, singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, anunță Pagina de

Imediat după votarea respingerii cererii preşedintelui Iohannis de reexaminare a legii bugetului de stat pe 2019, membrii coaliției s-au întâlnit în biroul lui Dragnea. Citește mai

Găini din ferma unei şcoli din nord-vestul Franţei s-ar fi aliat ca să omoare un exemplar tânăr de vulpe, potrivit BBC

Deficitul comercial al României a explodat, în ianuarie, înregistrând o creştere de 62%, la 1,25 miliarde euro, iar Bloomberg notează că acesta este cel mai mare deficit de la criza din

Un copil în vârstă de aproximativ 1-2 ani a fost găsit, miercuri, abandonat în scara unui bloc din Adjud, de către un locatar care a alertat poliţia, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Moscova a transmis ieri Kievului o notă, ca urmare a încetării Tratatului bilateral de prietenie, în care menţionează ceea ce consideră a fi „încălcările” comise de Ucraina în privința

Noul Senna GTR produs de McLaren va avea 825 de cai-putere raportați la o greutate de 1.188 de kilograme. Hypercarul se bazează pe un motor V8 biturbo de 4.0 litri, care livrează un cuplu de 800 Nm. Modelul

„În România, deocamdată, suntem la începutul programelor de mindfulness, aici departamentul de resurse umane este sufocat de administraţie şi nu mai are timp să se ocupe de angajaţi. Când un om nu se simte bine din cauza stresului, pleacă din