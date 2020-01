New Media Casting ofera sansa de a lucra in televiziune 30.01.2020

Crezi ca esti o persoana talentata si iti doresti sa lucrezi si sa faci cariera in televiziune insa nu stii ce trebuie sa faci pentru a-ti indeplini visul? Inscrierea la un casting actori este inceputul pe care trebuie sa il abordezi pentru a putea ajunge sa lucrezi si sa faci cariera in televiziune.

Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, a început procedurile pentru excluderea partidului condus de Călin-Popescu Tăriceanu din familia europeană, se arată într-o scrisoare citată de Europa

Poliţiştii ialomiţeni au reţinut un tânăr de 31 de ani, din comuna Moviliţa, suspect de furtul unui televizor şi distrugerea mai multor bunuri dintr-o locuinţă de pe raza comunei de domiciliu, prejudiciul fiind de aproximativ 4.000 de

Anul acesta, consumatorii de energie electrică din oraşele municipii de judeţ din aria operaţională Distribuţie Oltenia au economisit peste 44 500 kWh în timpul Orei Pământului comparativ cu anul

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan solicită Guvernului să depună "urgent" candidatura pentru găzduirea de către România a Autorităţii Europene a Muncii. El aminteşte că, pe 14 martie, Consiliul

Florin Morariu, românul erou din atacul terorist din Londra din vara lui 2017, primește pe 5 aprilie decorația acordată de Regina Marii Britanii. Românul va primi ordinul ”Queen's Commendation for

Hong Kong-ul a iniţiat miercuri un controversat proiect de lege care îi permite să extrădeze persoane suspectate de infracţiuni în China continentală, o schimbare a legii care a stârnit îngrijorări

Slovenia, Croaţia şi România au înregistrat în februarie cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeană al comerţului cu amănuntul, comparativ cu perioada similară din 2018, arată datele publicate

Cotidianul sportiv Fanatik din Turcia scris că antrenorul român Mircea Lucescu ar fi ajuns la o înţelegere cu clubul Besiktas Istanbul. Ultima dată, Mircea Lucescu a fost antrenorul echipei Naţionale a

Comisia Europeană a avertizat miercuri România să revină pe calea unui proces de reformă în justiţie corect şi să se abţină de la orice măsuri care ar însemna regres în privinţa statului de

O echipă de inspecţie a Ministerului Sănătăţii s-a deplasat la Clinica de Hematologie din Craiova pentru a verifica situaţia reclamată de pacienţi, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool joacă la Southampton. City are meci mâine contra lui Cardiff. Programul rundei. ”Cormoranii” sunt lideri, Liverpool, cu 79 de puncte, două peste Manchester City. Arsenal e pe 3, 61 de puncte.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege de adoptare a Ordonanţei privind Programul guvernamental Growth, care prevede dechiderea unui cont, la Trezorerie, pentru toţi copiii din România, în care părinţii pot depune sume

Mădălina Ghenea a fost surprinsă de paparazzi pe o plajă din Caraibe alături de milionarul american Vito Schnabel, fostul iubit al actriței Amber Heard. Ghenea și Schnabe au fost fotografiați în timp ce se țineau în brațe și se sărutau

Deputaţii au adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede ca indemnizaţia de creştere pentru al doilea copil să nu fie mai mică decât indemnizaţia pentru primul copil. Proiectul aparţine UDMR şi a fost

Certificatul energetic este un act elaborat de un auditor energetic atestat, care conţine informaţii cu privire la performanţa energetică a unei clădiri şi consumurile de energie primară şi finală, dar şi cantitatea de emisii CO2. Acest

Ministerul de Interne a aunţat, miercuri, că anul acesta nu va organiza examene de admitere la școlile de agenți și subofițeri din cadrul MAI. Citește mai

Conor McGregor, marele fost luptător de arte marţiale, a insultat-o pe soţia lui Khabib Nurmagomedov, fostul său adversar de la UFC 229, în faţa căruia a pierdut, în octombrie 2018. Galeria Foto. Citește mai

Inspectorii sanitari din Ministerul Sănătăţii verifică Clinica de Hematologie din Craiova. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la Baia

Procurorul DNA Andrei Bodean a dat în judecată Antena 3 şi Evz.ro după ce acestea au publicat o serie de articole cu acuzaţii grave la adresa

Pe 5 aprilie, Coreea de Sud va intra în istorie ca prima ţară care inaugurează o reţea comercială 5G, odată cu lansarea noului Samsung Galaxy S10