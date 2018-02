New in the city 17.02.2018

Vremea de afară arată că iarna şi-a intrat în drepturi şi nu ar vrea să plece prea curând. Zăpada şi gerul sunt pentru unii un motiv suficient de bun pentru a prefera căldura propriului cuib vremii de afară.

Ies la iveală noi detalii despre viaţa celor 13 copii americani torturaţi de părinţi. După ani de abuzuri şi înfometare, au dezvoltat probleme mintale. Citește mai

Pentru această zodie, 2018 va fi un an încununat de succes. Planul carierei va fi avantajat din plin, iar în ceea ce privește partea financiară, vor avea parte de câștiguri însemnate. Citește mai

În 2018, în România ar fi trebuit să curgă lapte și miere potrivit programului de guvernare PSD-ALDE. Salariile și pensiile să crească, iar taxele și contribuțiile să scadă. Citește mai

Radu Mazăre rămâne cu mandatul de arestare preventivă în lipsă, după ce magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au menţinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este

Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spaţii industrial-logistice din România, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, în funcţia de director de operaţiuni. El va coordona şi proiectele companiei

O instituţie din România a fost admisă în calitatea de membru al Organizaţiei Europene de Istorie Rurală/European Rural History Organisation, organizaţie ştiinţifică de elită ce reuneşte instituţii şi personalităţi din domeniul istoriei

Lungmetrajul „Transformers: The Last Knight“ a primit cele mai multe nominalizări la insolistele premii Zmeura de Aur, în timp ce nume precum Emma Watson, Jennifer Lawrence, Tom Cruise şi Johnny Depp au fost trecute pe lista celor mai slabe

În timp, toate organele se deteriorează şi îşi pierd capacitatea de a îndeplini în mod optim sarcinile pentru care sunt responsabile. Creierul se numără printre ele. Vestea bună este că acest proces poate fi

Ex-judecătoarea Domnica Manole şi avocata Viorica Grecu au adresat o cerere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care cer anularea hotărârii emise pe 4 iulie anul trecut, prin care Domnica Manole a fost eliberată din funcţia de

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a participat, astăzi, la o dezbatere cu privire la situaţia învăţământului românesc, care a avut loc în municipiul Târgu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira

Jandarmeria Capitalei a anunţat luni că angajatul care a condus o maşină a Jandarmeriei pe sens interzis pe strada Uruguay, din Sectorul 1 al Capitalei, va fi sancţionat

Istoviţi de corupţie şi instabilitate guvernamentală, tot mai mulţi tineri români înalt calificaţi aleg să emigreze în Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu îngrijorează prea mult puterea, scrie

Şapte elevi mai învaţă în singura şcoală din satul Bulzeşii de Sus. Localnicii au primit, zilelel trecute, o veste proastă pentru soarta copiilor pe care dascălul Acxente Leucian îi aduce la şcoală cu propria

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Moldova Mea”, activistul Fiodor Ghelici, îi cere preşedintelui Igor Dodon să întreprindă măsuri urgente pentru a ajuta oamenii nevoiaşi de la sate. În caz contrar, începând cu 1 iunie, va ieşi

Bucharest Gaming Week, 27-28 ianuarie, la Romexpo, va găzdui finalele Sezonului 6 al Southeast Europe

Curtea de Apel Galaţi i-a plasat sub control judiciar pe Ali Silviu, Şerban Mihăiţă, Comănescu Neculai-Titi, Nevodaru Cornel şi Brener Marian-Claudiu, condamnaţi în primă instanţă de Tribunalul Galaţi la pedepse între trei şi şase ani de

Un vehicul ce aparţine de Secţia de Drumuri Naţionale Suceava, în care se aflau cinci angajaţi, s-a răsturnat în această dimineaţă, pe la ora 09.00, într-un şanţ de pe marginea DN 2E, pe raza comunei Păltinoasa, judeţul Suceava. Drumul

Români scutiţi de la plata impozitului pe venit. Din luna februarie, scutirea de impozit pe venit pentru industria IT se va acorda pentru mai multe categorii de angajați. De la 1 februarie, scutirea

Piaţa locală de accesorii pentru telefoane mobile a depăşit 10 milioane de unităţi, în 2017, cele mai cumpărate produse din această categorie fiind carcasele, husele, foliile de protecţie şi husele

Mii de turiști au rămas izolați în stațiunea elvețiană Zermatt, din cauza căderilor masive de zăpadă, scrie BBC. Au fost emise alerte de avalanșă ceea ce a forțat închiderea tuturor