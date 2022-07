Nevoia de bani îi împinge pe angajaţi să muncească mai mult: 50.000 de români au, oficial, al doilea job. 9% dintre românii cu două joburi au al doilea job în weekend 28.07.2022

28.07.2022 Nevoia de bani îi împinge pe angajaţi să muncească mai mult: 50.000 de români au, oficial, al doilea job. 9% dintre românii cu două joburi au al doilea job în weekend Peste 50.000 de angajaţi români aveau în 2021 două locuri de muncă, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Ne­voia de a câştiga mai bine i-a deter­minat pe angajaţi să îşi supli­menteze veniturile, cu sau



Nevoia de bani îi împinge pe angajaţi să muncească mai mult: 50.000 de români au, oficial, al doilea job. 9% dintre românii cu două joburi au al doilea job în weekend

Peste 50.000 de angajaţi români aveau în 2021 două locuri de muncă, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Ne­voia de a câştiga mai bine i-a deter­minat pe angajaţi să îşi supli­menteze veniturile, cu sau fără forme legale.

Nevoia de bani îi împinge pe angajaţi să muncească mai mult: 50.000 de români au, oficial, al doilea job. 9% dintre românii cu două joburi au al doilea job în weekend

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

India a administrat peste 180 de milioane de doze de vaccin în luna august, mai mult decât toate țările membre G7, grupul statelor cu cele mai dezvoltate economii, la un loc. Ultimele 100 de milioane au fost administrate doar în 13 zile, relatează

Gabriela Cristea revine la TV cu o nouă emisiune. Prezentatoarea va fi gazda emisiunii „Mireasa, capriciile iubirii”, la Antena Stars, fiind o extensie a show-ului matrimonial „Mireasa”, prezentat de Simona Gherghe. Gabriela

O tânără de 15 ani a fost abuzată sexual în largul mării, în apropierea unei plaje aglomerate din Bournemouth, Anglia. Poliţia engleză îl caută acum pe

Premierul Florin Cîțu spune, după ce agenţia de rating Fitch a avertizat România, că reforma merge mai departe, veniturile la buget sunt mai mari, iar deficitul bugetar poate fi redus. „Le voi explica

6% din hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești din România sunt erori judiciare, estima, într-un interviu din 2011, preşedintele de atunci al Consiliului Superior al Magistraturii, Horațius Dumbravă. Începând de azi, Libertatea vă

Două incendii de vegetaţie active în nordul Spaniei au mistuit aproximativ 1.500 de hectare de pădure. Echipajele din cadrul serviciilor de intervenţii de urgenţă nu au reușit să țină flăcările sub

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Horoscopul zilei de 10 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion au parte de intrarea lui Venus în zodia lor, cu impact benefic în plan […] The post

Rata anuală a inflaţiei a continuat să crească în luna august marcând o evoluţie de plus 5,3% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce faţă de luna iulie 2021 preţurile s-au majorat cu doar 0,2%, arată datele publicate vineri

Horoscop 11 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 11 septembrie

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a rostit un discurs, joi după-amiază, în curtea Hôtel des Invalides, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al actorului Jean-Paul Belmondo. Publicul îi va putea aduce omagii până vineri, când

Filipine a înregistrat sâmbătă 26.303 cazuri noi zilnice de COVID-19 – cel mai mare bilanţ zilnic înregistrat de la izbucnirea pandemiei de coronavirus – și 79 de decese asociate virusului, relatează dpa, citată de Agerpres. În

Marele actor Ion Caramitru va fi înmormântat azi, în cimitirul Bellu. Anunțul a fost făcut de Teatrul Național București, pe a cărui scena a făcut numeroase roluri memorabile, dar i-a fost și

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a declarat, vineri, că în instituția pe care o conduce procentul celor vaccinați a depășit 80%, dar între pompierii din țară procentul

Fostul prim-ministru australian Tony Abbott a fost amendat cu 500 de dolari pentru că nu a purtat mască de protecţie, încălcând restricţiile impuse în ţară în contextul

Problemele de aprovizionare cu grâu şi creşterea preţurilor materiilor prime pun în dificultate producătorul italian de paste Barilla, care spune că situaţia actuală expune fragilitatea siste­mului alimentar, scrie

După primele două zile de festival, organizatorii anunţă că 75 % dintre fanii prezenţi la ediţia din acest an sunt vaccinaţi. Media înregistrată la UNTOLD este una impresionantă fiind aproape de trei ori mai mare faţă de media imunizării la

Ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 se derulează în zona "Ground Zero" din oraşul New York, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul Complexului World Trade Center

Seara trecută un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Vulcan din Brașov. Imediat au fost alertați pompierii, iar cei aproximativ 150 de pacienți au fost evacuați. Pompierii din Braşov au intervenit, sâmbătă seară, pentru […] The

Artista Marina Voica a vorbit recent, în cadrul unui interviu pentru CIAO, despre o întâmplare din trecut. Aceasta a fost la un pas de moarte, după ce a mâncat colivă. Cântăreața s-a ales cu o […] The post Marina Voica a fost la un pas de