Neti Sandu a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut copii: “Acum constat că era bine să fi avut” 24.09.2020

24.09.2020 Neti Sandu a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut copii: “Acum constat că era bine să fi avut” Neti Sandu “a mai rupt o barieră” care duce spre viața personală și a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut niciodată copii. La 61 de ani, prezentatoarea de la Pro TV are o relație foarte apropiată cu sora ei mai mare, Mari Kapelovies,



Neti Sandu a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut copii: “Acum constat că era bine să fi avut”

Neti Sandu “a mai rupt o barieră” care duce spre viața personală și a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut niciodată copii. La 61 de ani, prezentatoarea de la Pro TV are o relație foarte apropiată cu sora ei mai mare, Mari Kapelovies, dar și cu nepoatele și strănepoții săi. Citește și: Nu te așteptai […] The post Neti Sandu a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut copii: “Acum constat că era bine să fi avut” appeared first on Cancan.ro.

Neti Sandu a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut copii: “Acum constat că era bine să fi avut”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vremea se va rãci semnificativ faţã de intervalul anterior, astfel încãt valorile termice diurne se vor situa sub cele caracteristice perioadei. Cerul va fi mai mult noros în aproape toată ţara şi temporar va

Dragoş Smeu, un antreprenor din Bucureşti, a lăsat în ur­mă cu trei ani jobul dintr-o agenţie de comunicare pen­tru a crea Mavericks, pro­pria agenţie de marketing online, şi a crescut de la cinci clienţi iniţial, la peste 50 în prezent.

Naționala de baschet 3x3 a României sub 23 de ani a reușit joi o victorie istorică împotriva naționalei Statelor Unite, la FIBA 3x3 U23 World Cup, care se dispută în China. Tricolorii au învins cu 21-18, după o revenire fantastică. Cristi

Compania de consultanţă imobiliară CBRE, şi-a extins echipa locală de management prin numirea Alexandrei Baciu în funcţia de Head of HR (People), începând cu luna septembrie. Cu o experienţă profesională de 15 ani în domeniul resurselor

Şamanul din Siberia arestat pentru că voia să-l exorcizeze pe Vladimir Putin a primit un diagnostic la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Potrivit autorităţilor, el suferă de o boală mentală. ONG-ul care îi reprezintă interesele

La doi ani de la începerea lucrărilor pe tronsonul feroviar Simeria – Gurasada, Asocierea FCC – Astaldi – Contratas y Ventas a fost reclamată la

Gheorghe Iaciu, antre­pre­no­rul care controlează proiec­tul Expo Market Doraly şi dezv­­oltatorul imobiliar Im­pact, spune că este nevoie ca oamenii de afa­ceri români şi busi­nessurile locale să fie susţinute, toc­mai pentru a

În plină dezbatere asupra Brexit-ului, un tablou al celebrului artist stradal Banksy, care îi înfăţişează pe politicienii din Camera Comunelor sub forma unor cimpanzei, a fost vândut la licitaţie joi seara

Progresele tehnologice şi răspândirea automatizărilor vor genera în cea mai mare reducere a numărului de angajaţi înregistrată vreodată de industria bancară americană, conform unui studiu Wells Fargo & Co, citat de

Peste 50.000 de români au investit mai mult de 2,6 miliarde de lei de la începutul anului până în prezent în titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur, a declarat ministrul Finanţelor,

Motto: «Sunt mulţi care, ajunşi la un vârf de munte, au ameţeli şi cad; iertaţi-i pe parveniţi»(Octavian Goga)/«Fiecare popor are guvernul pe care-l merită» (Josepf de

Campionatele Mondiale de Atletism // Alina Rotaru a reușit 6,71 metri în ultimul act de la săritura în lungime, încheind întrecerea pe locul al șaselea. În ultima zi a Mondialelor de la Doha a concurat și ultima reprezentantă a României la

România se află în continuare în vizorul jucătorilor din domeniul retailului sau din zona de divertisment, mulţi dintre aceştia tatonează deja piaţa locală, însă întâmpină probleme în găsirea spaţiului, a spus Venera Munjev, Senior

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, luni, după ce a verificat stadiul lucrărilor la noua linie a staţiei de epurare de la Glina, că aceasta va rezolva o problemă de mediu, iar incineratorul

Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lăsa Turcia să lanseze o ofensivă împotriva militanţilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al grupării Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apărării,

Compania locală High-Tech Systems & Software (HTSS), specia­li­zată în furnizarea de soluţii software de business, a investit circa 100.000 euro în dezvoltarea unei aplicaţii software de recunoaştere facială bazată pe tehnologia inteligenţei

Gabi Popescu, 45 de ani, a povestit azi la GSP LIVE cum a fost la o petrecere de revelion alături de Cosmin Olăroiu. „Eu nu am văzut un antrenor care să muncească atât de mult. De la 9 dimineață până la 11 seara vede numai

Erik Lincar (41 de ani) a semnat astăzi cu Concordia Chiajna, după despărțirea de liderul Ligii 2, Turris Turnu Măgurele. Acesta îi va avea în staff pe Viorel Domocoș (44 de ani), antrenor secund, și Florin Matache (37 de ani), antrenor

Corpul lui Augustin Deleanu, fostul mare jucător al lui Dinamo decedat în 2014, a fost dezgropat pentru prelevarea probelor biologice. Rezultatele analizelor au confirmat că Ioan-Augustin Ionescu este fiul natural al lui Augustin Deleanu.

Un papagal Cacadu a supravieţuit în mod miraculos, după ce a fost împuşcat de cinci ori cu două arme diferite, în vestul oraşului Sydney, scrie The