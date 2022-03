Netflix se retrage din Rusia 08.03.2022

08.03.2022 Netflix se retrage din Rusia Netflix a anunțat că se închide în Rusia. Mai mult decât atât, Tiktok, extrem de popular în Rusia, a anunțat că își limitează serviciile în această țară, ca răspuns la cenzura impusă de Putin pentru […] The post Netflix se retrage



Netflix se retrage din Rusia

Netflix a anunțat că se închide în Rusia. Mai mult decât atât, Tiktok, extrem de popular în Rusia, a anunțat că își limitează serviciile în această țară, ca răspuns la cenzura impusă de Putin pentru […] The post Netflix se retrage din Rusia appeared first on Cancan.

Netflix se retrage din Rusia

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vă povestesc o singură fază din meciul Simonei cu Alexandrova. Rusoaica prinde o dreaptă inversă tare și ascuțită, o scoate în culoarul de dublu pe Simona, care se întinde la maximum și agață mingea cu reverul cu două mâini. Nu mai

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, declară că ministerul pe care îl conduce va acorda instituţiilor cu care lucrează termene clare pentru proiectele la care lucrează, el afirmând că nu mai este dispus să

Creștinii ortodocși prăznuiesc duminică, Floriile, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele, ziua în care Mântuitorul a intrat în Ierusalim. În tradiția populară, această

Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, a ratat calificarea în finala turneului WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, după ce a fost învinsă, sâmbătă seara, de belarusa Arina Sabalenka, cu 6-3, 6-2, informează Agerpres.

Directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova Bogdan Bratu, acuzat că a prezentat acte de studii falsificate, a fost plasat sâmbătă în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzar de săvârşire a infracţiunii continue de

FCSB joacă la Giurgiu cu Sepsi, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #3 din play-off FCSB - Sepsi, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! FCSB -

Nigerianul Kamaru Usman (33 de ani) este în continuare rege la categoria semimijlocie în UFC, după ce l-a învins printr-un KO violent pe americanul Jorge Masvidal (36 de ani) și și-a păstrat centura. În gala UFC 261, disputată în

Real Madrid - Betis 0-0, al doilea nul în ultimele 3 etape care scoate practic trupa lui Zinedine Zidane din lupta pentru titlu în La Liga. Los Blancos au părut cu gândul mai mult la semifinala de Champions League de marți, cu

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi anunță pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Grecia că autorităţile locale au emis o avertizare de fenomene meteo puternice generate de prezenţa unui front

Comisia Europeană (CE) a anunțat luni că a dat în judecată AstraZeneca din cauză că aceasta nu a respectat contractul pentru furnizarea de vaccinuri anti-Covid și nu a avut un plan „viabil” pentru asigurarea la timp a livrărilor,

Jador a fost eliminat, în urmă cu o săptămână, de la Survivor România din cauza unei accidentări care nu i-a mai permis să continue competiția. Revenit în țară, Jador s-a întors la obiceiurile lui vechi. […] The post Ce face Jador de

Marina indoneziană a publicat un filmuleţ în care echipajul de pe submarinul scufundat săptămâna trecută în Marea Bali apare cântând un hit local cu titlul „La

Expertul în sănătate publică, Răzvan Cherecheş, răspunde la întrebarea dacă putem lua COVID-19 în cazul în care intrăm la toaletă după o persoană

Libertatea a găsit 14 dosare, din ultimii patru ani, având ca obiect „act sexual cu un minor” pe rolul Judecătoriei Tulcea. În 6 dintre acestea nu s-a dat încă o sentință, 5 au primit condamnări cu suspendare, într-un caz s-a dat o

Mai mult de jumătate dintre biletele de avion vândute pe platforma Vola.ro pentru perioada Paştelui au ca destinaţie România (56%), cele mai multe având ca punct de plecare Marea Britanie, Germania, Spania, Italia şi Franţa, ţări în care

Thomas Neubert, preparatorul fizic al lui FCSB eliminat pentru proteste după meciul cu Sepsi (1-2), a fost suspendat o lună! Practic, nu va mai putea să stea pe banca roș-albaștrilor până la finalul campionatului.

La 8 decembrie 2016, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluţie prin care data de 26 aprilie a fost desemnată drept Ziua internaţională de reamintire a dezastrului de la Cernobîl (fosta URSS, în prezent pe

Surse judiciare confirmă faptul că Mihai Chirica este suspect într-un dosar DIICOT, iar senatorul Marius Bodea îi solicită lui Ludovic Orban suspendarea urgentă a lui Chirica din funcţiile

AC Milan a pierdut fără drept de apel pe „Olimpico” din Roma, 0-3 cu Lazio, în etapa 33 din Serie A. AC Milan, „campioana de iarnă” din Serie A și lider până în februarie, continuă să aibă un retur de coșmar. „Diavolii” au ajuns

Răzvan Marin a atras privirile granzilor din Italia după ultimele evoluții din Serie