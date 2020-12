Nestle are 100 de fabrici în Europa, în aproape toate ţările mai puţin România. Napolitanele sub brandul românesc Joe sunt acum produse în Ucraina şi Polonia 08.12.2020

08.12.2020 Nestle are 100 de fabrici în Europa, în aproape toate ţările mai puţin România. Napolitanele sub brandul românesc Joe sunt acum produse în Ucraina şi Polonia Nestle, unul dintre cei mai mari jucători din lume de pe pieţele de dulciuri, cafea şi mâncare pentru ani­male de companie, are 100 de fabrici doar pe continentul European şi în total peste 400 în toată



Nestle are 100 de fabrici în Europa, în aproape toate ţările mai puţin România. Napolitanele sub brandul românesc Joe sunt acum produse în Ucraina şi Polonia

Nestle, unul dintre cei mai mari jucători din lume de pe pieţele de dulciuri, cafea şi mâncare pentru ani­male de companie, are 100 de fabrici doar pe continentul European şi în total peste 400 în toată lumea.

Nestle are 100 de fabrici în Europa, în aproape toate ţările mai puţin România. Napolitanele sub brandul românesc Joe sunt acum produse în Ucraina şi Polonia

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Preșcolarii, elevii, liceenii și studenții din sistemul de învățământ de stat beneficiază, în Bucureşti, de 441 de cabinete de medicină generală și 157 de cabinete stomatologice școlare și

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,7716 lei/euro, în scădere cu 0,4% faţă de valoarea atinsă vineri. Francul elveţian a crescut la cel mai mare nivel din ianuarie 2015 până în prezent. Vineri, euro

În noaptea de 23 decembrie 1989, în faţa sediului MApN din Drumul Taberei, din Bucureşti, s-a produs una dintre marile tragedii ale Revoluţiei, în care cel mai sonor nume dintre cei ucişi a fost Gheorghe Trosca, şeful de stat-major al USLA.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune că Guvernul nu poate să treacă peste Parlament, în legătură cu modificările la OUG 114, care vor fi asumate de către Executiv, atâta timp cât proiectul respectiv este la comisie,

FCSB e pe cai mari în Liga 1, după ce a urcat pe locul 3, în urma victoriei de duminică, de pe Arena Națională, 2-0 cu CS Universitatea Craiova, echipă pregătită de Victor Pițurcă. Antrenorul de la FCSB, Bogdan Vintilă, i-a transmis un mesaj

Denisa Răducu a murit în luna iulie a anului 2017, după ce fusese diagnosticată cu carcinom hepatocelular, cel mai agresiv tip de cancer la ficat. Pe 13 decembrie, Denisa Răducu ar fi împlinit 30 de ani. Adelina, sora Denisei, și-a amintit că

Google urează utilizatorilor săi „Sărbători fericite” prin intermediul unui doodle special care apare pe prima pagină a motorului de căutare. Google sărbătorește anul acesta Crăciunul cu un logo special, la fel cum a făcut-o și

Clubul portughez de fotbal Sporting Braga a anunţat pe Twitter că l-a demis pe antrenorul Ricardo Sa Pinto, care pregătea echipa din luna iulie. Sa Pinto, un fost internaţional portughez notabil, a mai

LIGA 1 // Ultima etapă din 2019 a adus două plecări importante la echipele din prima ligă. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care începuse sezonul pe banca lui Poli

Deutsche Bank, cea mai mare bancă privată din Germania, prevesteşte dispariţia cardurilor bancare în următorii 10 ani, în contextul în care din ce în ce mai mulţi oameni folosesc folosesc tehnologia NFC (Near Field Communications), ce permite

Un nou incident a avut loc în această seară la noul mall din Sibiu, deschis la jumătatea lunii noiembrie. O mașină din parcarea subterană a luat foc, miercuri, iar trei echipaje de pompieri și autospeciale de stingere se află la fața locului.

În primii ani de capitalism, când tinerii de atunci testau modele de afaceri în comerţ pentru a începe primele firme antreprenoriale din România, interesul pentru industrie se manifesta în principal în rândul foştilor şefi din companii din

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului au atacat la Curtea Constituţională, angajarea răspunderii Guvernului Orban pe bugetul de stat pe 2020. Este vorba de sesizarea unui conflict de natură constituţională, între puterile statului,

Starul de la FC Barcelona, Lionel Messi, 32 de ani, are în orașul natal Rosario din Argentina un circuit turistic, care trece prin locurile emblematice unde a copilărit starul mondial al fotbalului. Astfel, ”Circuitul Messi” din Rosario le

...adică ieri după-amiază, am urmărit preţ de trei ore documentarul „30 de ani de democraţie”, realizat de Mihai Voinea şi Cristian Delcea, ziarişti la publicaţia

Regele belgienilor, Philippe, a adresat un apel partidelor să se pună de acord cât mai rapid posibil pentru formarea unui guvern federal capabil să ia deciziile politice echilibrate, pentru

Un american cu barbă albă a fost reţinut, suspectat că a jefuit o bancă din Colorado şi a aruncat banii furaţi în aer în timp ce le ura trecătorilor "Crăciun fericit!", transmite Reuters citând

Trei cutremure succesive s-au produs în Vaslui pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Seismele au fost de mică intensitate şi au avut loc puţin după ora 7.00. Cutremurele nu s-au simţit pe o arie largă faţă de epicentru. Toate seismele au

Restras din activitatea fotbalistică în urmă cu cinci ani și jumătate, Cristi Chivu, 39 de ani, va reveni pe terenul de fotbal. Cristi Chivu va participa, în vara anului viitor, la un meci de adio al fostului internaţional olandez Wesley Sneijder,

La 29 decembrie 2013, o ştire despre un accident de schi suferit de Michael Schumacher a făcut înconjurul lumii. Cu siguranţă însă, în acele momente, nimeni n-a bănuit că acest accident va duce la dispariţia neamţului din viaţa