Neluţă Neagu, probleme serioase de sănătate din cauza noului coronavirus. Ce mesaj a transmis artistul 17.09.2021

Neluţă Neagu este un binecunoscut lăutar, iar recent pe pagina sa de Facebook a apărut un mesaj şocant. Artistul le transmite prietenilor virtuali că s-a infectat cu noul coronavirus, iar starea sa de sănătate nu

După ce ieri, pe 23 octombrie, România a înregistrat un nou record negativ de infectări cu coronavirus, respectiv 5.028 de cazuri, în ultimele 24 de ore, GCS informează că au fost raportate alte 4.761 noi

La începutul acestui an, lumea interlopă a fost zguduită de un scandal cu urmări grave. Marius Alecu, zis Bebino și Joe s-au "măcelărit" în plină stradă și au ajuns în stare gravă la spital.

Urmează un proces care ar putea afecta mult EA Sports, creatorii FIFA. EA are parte de tot mai multe procese îndreptate împotriva tehnicilor prin care își monetizează jocurile, mai ales când vine vorba de loot boxes. Marea problemă o

În Dubai a fost inaugurată cea mai mare fântână din lume. Fântâna se întinde pe o suprafaţă de peste 1.300 de metri pătraţi şi are peste 3.000 de becuri cu LED, scrie Bangkokpost. Cea mai mare fântână din lume, “The Palm

Primarul Clujului a anunţat că a fost finalizat studiul de prefezabilitate pentru proiectul metroului care va lega oraşul de zona

Alphonso Davies (19 ani, fundaș stânga), starul lui Bayern, are un ligament smuls și altul parțial rupt la gleznă, după ce a călcat greșit în chiar primul minut al meciului cu Eintracht (5-0). Foarte probabil, Alphonso Davies nu va mai disputa

Peste 300 de milioane de euro vor paria oamenii pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, suma fiind un record pentru casele de pariuri. Recordul precedent a fost atins la alegerile prezidențiale din 2016, când a fost pariată suma de 220

De la ultima informare GCS, în ultimele 24 de ore, alte 3.855 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus. Bilanțul total al infectărilor cu COVID-19 a ajuns astăzi, 25 octombrie, la 209.648.

Dacă sunteţi manager şi doriţi să angajaţi politicieni în firma pe care o conduceţi, iată în ce partide şi cu ce specializări aveţi şanse mai mari să

Accidentul s-a produs în localitatea Grădinari, din judeţul Olt, duminică după-amiaza, 25 octombrie. O singură persoană a avut de suferit, în urma acestui

Cum arată bijuteria de 100 de milioane de euro din Ghencea filmată cu

Liderul CS Universitatea Craiova a pierdut cu Academica Cliceni, 0-1, iar Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al oltenilor, s-a ascuns în spatele ocaziilor irosite, însă indexul InStat al oltenilor a fost cel mai slab din acest sezon. Mai modest

Compania locală Plant an App, specializată în low-code, care a dezvoltat o platformă pentru crearea rapidă de aplicaţii software dedicate firmelor mari, estimează o finanţare de minim 500.000 de euro, în urma listării pe platforma de equity

Marea Britanie intenționează să lanseze un vaccin anti COVID-19 până la mijlocul anului 2021. Este vorba de cel dezvoltat de Universitatea Oxford și Astra Zeneca, transmite Reuters. "Sper

Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus, fără efecte secundare, a declarat preşedintele ţării Nicolas Maduro, relatează dpa, potrivit Agerpres. Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro,

Rezultate preliminare ale testelor clinice efectuate pe vaccinul anti-COVID dezvoltat de Universitatea Oxford în parteneriat cu compania AstraZeneca arată că serul produce un răspuns imunitar puternic la persoanele în vârstă, relatează Reuters.

În plină criză sanitară, cel mai mare spital de urgenţă din judeţul Călăraşi se confruntă cu un deficit uriaş de medici. 40 de doctori ar fi necesari pentru a se acoperi lipsa specialiştilor. În plină pandemie de COVID-19, unitatea

Corectorul este al doilea instrument cel mai important pentru crearea tenului perfect și, în unele cazuri, se dovedește a fi chiar mai important decât fondul de ten. Știm că nu este însă ușor să alegi textura

Borussia Monchengladbach - Real Madrid se joacă azi, de la 22:00, în etapa a doua din grupele UEFA Champions League. ”Galacticii” vin după succesul clar din ”Clasico” și vor să repare lucrurile și în UCL, acolo unde au dezamăgit în prima

O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial “ar putea fi atribuită expunerii pe termen lung la poluarea atmosferică”, arată un studiu internaţional, relatează dpa şi AFP, potrivit Agerpres. În cazul