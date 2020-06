Nelu Tătaru a vorbit despre al doilea val de coronavirus în România. “Facem tot posibilul să…” Ce spune despre imunizare 06.06.2020

Nelu Tătaru, ministul Sănătății, consideră că un al doilea val de infectări cu coronavirus nu ar fi la fel de devastator ca cel precedent. Însă atrage atenția că autoritățile trebuie să fie pregătite, indiferent de situație. (CITEȘTE ȘI: NELU TĂTARU INTERVINE ÎN SCANDALUL „FOTOGRAFIA DE LA ZIUA LUI ORBAN”: „AM TRECUT DOAR. NU SUNT NICI FUMĂTOR, […] The post Nelu Tătaru a vorbit despre al doilea val de coronavirus în România. “Facem tot posibilul să…” Ce spune despre imunizare appeared first on Cancan.ro.

Fostul premier Adrian Năstase a scris pe blogul său că una dintre cauzele eşecul pe care PSD le-a avut la alegerile europarlamentare ar fi discursurile și demersurile conducerii social-democrate care au creat „un val de ură” și au crescut

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, imaginile care ar putea anunța o mare nuntă în showbiz-ul românesc.(Avantajele oferite de un studio de videochat) Majda Aboulumosha și ex-iubitul lui Laurette par că s-ar fi decis

Preşedintele PNL Ludovic Orban spune că partidele politice trebuie să se exprime foarte clar în susţinerea demersurilor pentru modificarea Constituţiei şi a legislaţiei pentru a garanta că voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi.

Papa Francisc a sosit vineri în România, într-o vizită de trei zile menită să consolideze dialogul cu Biserica Ortodoxă majoritară şi să susţină minorităţile - atât religioase, cât şi etnice, relatează

Grupul Farmexim, care include distribuitorul de medicamente cu acelaşi nume şi lanţul de far­macii Help Net, ambii jucători ocupând locul patru în pieţele de profil, a raportat afaceri totale de 2,7 mld. lei în 2018, o creştere de 125 faţă de

Puține dintre alegerile lui Mirel Rădoi pentru lotul de Euro au stârnit controverse, însă cu siguranță, una dintre cele mai discutate este absența lui Mihai Butean, fundașul de bandă de la Astra Giurgiu.

Șansa de a dobândi anumite avantaje este legată de capacitatea de a specula oportunitățile care se ivesc în viață. O fată isteață și conștientă de valoarea ei va răspunde pozitiv tuturor provocărilor, oricâte prejudecăți ar

Kevin Hynes în vârstă de 56 de ani, a murit în cortul său, la 7.000 de metri altitudine, la primele ore ale zilei de vineri. O operaţiune pentru recuperarea cadavrului este în curs de desfăşurare, notează Press Association. Tată a doi copii,

Serviciul de Protecție și Pază precizează că papamobilul românesc, conceput la uzina Dacia, va fi folosit sâmbătă, în cadrul vizitei Papei Francisc la Miercurea Ciuc. Papa Francisc a ajuns vineri în România, iar în Capitală a fost

Fostul preşedinte a ajuns din nou la spital pentru a i se face mai multe investigaţii medicale, arată mai multe surse citate de Mediafax. În luna aprilie fostul preşedinte a fost operat de ericardită lichidiană - tamponadă

Producătorul de încălţăminte Denis din Suceava, care deţine şi operaţiuni de retail sub brandul Anna Cori, realizează în cele două fabrici proprii între 1.500 şi 2.000 de perechi de pantofi pe

Impresara Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri despre regretata sa mamă, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan. Aceasta a spus căt timp îi mai dăduseră medicii de trăit mamei sale după ce i-au depistat boala. "După ce am aflat că este

În 2018, În Republica Moldova s-au născut prematur 1.768 de copii, dintre care 52 au decedat, iar un an mai devreme nu au supravieţuit 91 de copii dintre cei 1.786 născuţi prematur, arată datele Biroului Naţional de

A început Openul European de Judo care se va desfășura în acest weekend la Cluj-Napoca. Competiția a început sâmbătă la 9.30, iar finalele vor fi live pe Look Sport de la 15.30.

Pe arena lui Betis, ”Benito Villamarin”, din Sevilla, Valencia a cucerit Cupa Regelui la 100 de ani de la înfiinţare. ”Liliecii” au început tare și aveau deja 2-0, prin reușitele lui Gameiro (21) și Rodrigo (33) Messi şi-a readus echipa

Ajunsă în atenția publicului după ce a devenit iubita fostului lider PSD, Irina Tănase și-a dorit probabil să facă niște schimbări în privința aspectului fizic, ceea ce s-a și întâmplat. Cel mai probabil ea a apelat la chirurgia estetică,

Un nou atac armat a avut loc în Statele Unite. Cel puţin 12 oameni au fost ucişi, iar patru au fost răniţi de un angajat municipal, în oraşul Virginia Beach, de pe coasta de est.

Traian Băsescu, într-o postare pe social media, îl avertizează pe Ludovic Orban că nu va fi decât un al doilea Dragnea în cazul în care va lua nişte măsuri care ar avea consecinţe în defavoarea României. În acest context îi explică de ce

Un număr de 243 case, 100 curţi, nouă beciuri/subsoluri, două clădiri aparţinând unor instituţii publice, din 44 de localităţi din 18 judeţe au fost afectate de inundaţiile din ultimele ore, anunţă Ministerul Afacerilor Interne