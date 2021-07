Nelson îi transmite lui Fulgy: ”Dau cu pumnul de cade locomotiva! Fulgy e un gunoi stradal!” 22.07.2021

22.07.2021 Nelson îi transmite lui Fulgy: ”Dau cu pumnul de cade locomotiva! Fulgy e un gunoi stradal!” Fulgy este pus la punct, din nou, de Nelson Mondialu’, după ce fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a anunțat că disputa dintre el și “Regele” interlopilor din Ardeal a fost aplanată […] The post Nelson îi transmite lui



Nelson îi transmite lui Fulgy: ”Dau cu pumnul de cade locomotiva! Fulgy e un gunoi stradal!”

Fulgy este pus la punct, din nou, de Nelson Mondialu’, după ce fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a anunțat că disputa dintre el și “Regele” interlopilor din Ardeal a fost aplanată […] The post Nelson îi transmite lui Fulgy: ”Dau cu pumnul de cade locomotiva! Fulgy e un gunoi stradal!” appeared first on Cancan.

Nelson îi transmite lui Fulgy: ”Dau cu pumnul de cade locomotiva! Fulgy e un gunoi stradal!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un grup de 10 copii din familii fără posibilităţi vin în fiecare săptămână la Atelierele ŞOTRON dintr-o şcoală de ţară, pe toată perioada vacanţei. Pentru ei şcoala online a fost o necunoscută, iar decalajul dintre ei şi restul

O fetiță de doar trei ani din județul Gorj este în stare gravă după ce medicii au confirmat-o pozitivă cu noul coronavirus. În 11 copii, care locuiesc în aceeași casă cu micuța, sunt în pericol de infectare. Autorităţiile locale din

România a exportat cereale în valoare de 1,138 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului, cu 30,1% mai mult față de perioada similară de anul trecut, arată Institutul Naţional

Primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, sâmbătă, pentru News.ro, că moţiunea de cenzură va fi votată în jurul datei de 7 septembrie, în sesiunea ordinară a

Un fost căpitan al forţelor speciale din SUA a fost arestat sub acuzaţia de spionaj. Peter Debbins a oferit informaţii clasificate ruşilor timp de zece ani. Dacă va fi condamnat, acesta riscă să execute

Fall Guys devine din ce în ce mai popular. Jocul prinde viteză și în lumea esports. FALL Guys este noua senzație în gaming, cu milioane de jucători, așa că nu e o surpriză că își face loc și pe piața de esports. Deja se organizează primul

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, sâmbătă, la congresul extraordinar al ,PSD; că este extrem de revoltată față de măsurile anunțate de Guvern care vizează începerea

Facebook ia în considerare să oprească publicitatea politică după alegerile prezidenţiale din SUA de pe 3 noiembrie pentru a stopa dezinformarea postelectorală, a spus vineri o sursă care a avut discuţii

Cel mai mare partid din România în ultimele trei decenii, PSD, e sâmbătă la primul congres care nu umple sălile sau stadioanele. PSD își alege astăzi președintele, favorit absolut fiind Marcel Ciolacu, actualul lider. Un număr de câteva zeci

Daniel Voshart, un specialist în realitate virtuală în industria filmului, a reconstituit 3D chipurile împăraţilor romani. Acesta a strâns tot ce a putut despre conducătorii imperiului roman, de la

După ce s-a aflat că vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Astra Zeneca, în colaborare cu Universitatea Oxford, a intrat în faza a III-a de testare, Alexandru Rafila a oferit un interviu despre primele persoane din România care vor primi produsul

Am scris multe despre războiul hibrid. Teoria şi modul de acţiune luate din practica acţiunilor de pe teren, începând cu războiul Israel-Liban şi mergând până la operaţiunea rusă a “omuleţilor verzi” în Crimeea, terminată cu anexarea

S-a stins o flacără care a ars cu pasiune, poate prea intens, pentru meseria de gazetar. Mihnea-Petru Pârvu nu o să mai râdă zdrăngănind geamurile, nu o să mai povestească fără pauză de respirație ce

Inna nu se prea dă în vânt cu postările incendiare, dar și când o face… E hot imaginea. Sigur, Alexandra Stan e în vârful topului la acest capitol, n-ai cum s-o întreci, îți trebuie multă muncă, dar Inna lovește și ea, bine, din

Doar un român din 100 a semnat personal documentul de aderare pentru pensia privată Pilon II în primele trei luni din 2020, adică o rată de repartizarea aleatorie record de 99%, ceea ce arată pe de-o parte că tinerii au alte preocupări decât

Doi gospodari au asistat neputincioşi la propagarea flăcărilor care le-au distrus în totalitate locuinţele, intervenţiile pompierilor doar limitând extinderea incendiilor la alte

Kai Havertz va plecă de la Bayer Leverkusen la Chelsea pentru 80 de milioane de euro plus 20 bonusuri. Atacantul de 21 de ani semnează până în 2025, pe un salariu stagional de 20 de milioane. Chelsea continuă spectaculoasa campanie de achiziții a

CFR CLUJ. Kevin Boli e jucătorul din Liga 1 cu comportamentul cel mai ciudat: din martie până acum a plecat de două ori și a susținut că era liber de contract, după care a recunoscut că a greșit și a revenit în Gruia. Petrescu l-a

Astăzi de la ora 21:00 vor avea loc primele două partide programate în turul al doilea preliminar al Champions League. Partida dintre PAOK Salonic- Beșiktaș Istanbul ține capul de afiș al acestei faze în care CFR Cluj va lupta pentru calificare

Românii au luat în luna iunie credite ipotecare noi în lei în valoare de 0,91 mld. lei, cel mai mic volum din primul semestru (S1) din 2020, după ce în fiecare din primele cinci luni ale anului ni­velul a depăşit 1 mld. lei. Volumul