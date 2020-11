Navalnîi îl felicită pe Biden. Kremlinul tace mâlc 09.11.2020

09.11.2020 Navalnîi îl felicită pe Biden. Kremlinul tace mâlc Principalul opozant rus Alexei Navalnîi l-a felicitat pe Joe Biden pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, în contextul în care Kremlinul nu a reacţionat încă la scrutinul din



Navalnîi îl felicită pe Biden. Kremlinul tace mâlc

Principalul opozant rus Alexei Navalnîi l-a felicitat pe Joe Biden pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, în contextul în care Kremlinul nu a reacţionat încă la scrutinul din SUA.

Navalnîi îl felicită pe Biden. Kremlinul tace mâlc

