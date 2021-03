MVGM Group, care a preluat divizia de property management a JLL, inclusiv din România, îşi adaugă în portofoliu administrarea complexului NorthLight Residence din Capitală, dezvoltat de canadienii de la InteRo Property Development 15.03.2021

Compania olandeză de consultanţă imobiliară MVGM, care a preluat divizia de property management a JLL din mai multe ţări din Europa, inclusiv România, intră pe piaţa rezidenţială locală odată cu preluarea administrării complexului NorthLight Residence din Capitală, dezvoltat de canadienii de la InteRo Property Development.

Majoritatea analiştilor financiari estimează pentru următoarele 12 luni deprecierea leului, respectiv un curs mediu de 4,94 lei/euro, şi o inflaţie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA

Karren Brady, vicepreședinta clubului West Ham, este unul dintre conducătorii englezi care ar vrea anularea sezonului. Tot mai multe cazuri de coronavirus în Marea Britanie, în special în Anglia. Un club care ar putea fi lovit este West Ham United.

Vă propunem un desert savuros după o reţetă din celebra carte de bucate a Sandei Marin, cea mai îndrăgită carte de bucate din toate

Un pacient de 50 de ani din Mehedinţi a stârnit panică în rândul a 26 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin şi Serviciul de Ambulanţă. A fost ţinut două zile aici fără ca aceştia să ştie vreo secundă că

Alte două decese din cauza coronavirului au fost anunţate duminică, după prânz, după ce anterior un alt caz a confirmat. Numărul total al morţilor, în România, din cauza Covid-19 ajunge la 40, cu trei cazuri confirmate

Hidroxiclorochina, un medicament antimalaric ce ar putea fi considerat "un dar venit din cer" în lupta împotriva noului coronavirus, potrivit preşedintelui american Donald Trump, şi a cărui utilizare a generat dezbateri aprinse în multe ţări, nu

Şeful Organizaţiei Mondiale a Comerţului a avertizat că estimările indică faptul că declinul economic şi pierderile de locuri de muncă generate de pandemia de coronavirus vor fi mai profunde decât recesiunea din 2008, scrie

Un bebeluș de până într-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sâmbătă autoritățile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost

În cursul zilei de sâmbătă, peste 11.000 de poliţişti au fost la datorie, fiind sprijiniţi de 3.268 de poliţişti locali, de jandarmi şi efective ale

O femeie de 75 de ani şi un bărbat de 82 de ani, ambii din judeţul Hunedoara, ridică bilanţul deceselor cauzate de Covid-19, în România, la 42, anunţă Grupul de Comunicare Strategică. Niciunul dintre cei doi nu a avut istoric de călătorie

Liliecii, câinii, pisicile şi alte animale domestice sau sălbatice sunt din nou disponibile în pieţele din China, în timp ce Beijingul sărbătoreşte „victoria” asupra coronavirusului. Pieţele în

Persoanele fizice şi companiile afectate direct sau indirect de criza coronavirus vor putea să-şi amâne ratele la credite pe o perioadă de până la 9 luni, însă această facilitate nu înseamnă anula­rea ratelor, ci plata lor ulterioară, şi

CRAIOVA. Juveții și-au unit forțele ca să strângă bani cât mai mulți pentru Spitalul de Boli Infecțioase și-au reușit să adune o sumă importantă: 60.540 de lei din vânzarea a 4.687 de bilete. A fost un meci de FIFA 20 între cei de

În plină criză a coronavirusului, strigătul disperat al medicilor este auzit de oameni simpli, care nu ezită să doneze și să facă gesturi emoționante ca să strângă bani pentru materiale sanitare, măști, dezinfectanți și materiale de

În România, numărul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane de persoane în 2019, cu 50.000 mai puțini față de anul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat

Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice din 2021 de la Tokyo va fi menţinută la Fukushima timp de o lună, după care va fi păstrată în capitala Japoniei, transmite Xinhua. Aceasta a

INTERVIU. Italianul Urbano Lega (72 de ani) are o vastă experiență în pregătire fizică și a acceptat dialogul cu GSP despre ce înseamnă această pauză pentru fotbaliști. A absolvit Şcoala Centrală de Sport din Roma, a lucrat la lotul de

În plină epidemie de coronavirus, Guvernul României a anunţat că sunt disponibile 2.000 de locuri de muncă. Potrivit comunicatului, posturile suplimentate sunt în două domenii. Citeşte şi: Brigada Rutieră, anunţ important pentru şoferi! Ce

Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, luni seara, că prin Ordonanța Militară nr. 5, se prelungește măsura suspendării zborurilor spre și dinspre Spania și Italia pentru încă 14

Ajax, clubul olandez la care joacă mijlocașul Răzvan Marin, a decis să nu taie salariile jucătorilor. „Are resurse pentru a-și respecta obligațiile față de jucători”, anunță De Telegraaf Răzvan Marin trece prin clipe grele la Amsterdam.