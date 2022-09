Muzeul Prado din Madrid investighează zeci de opere ale sale, suspectate că au fost confiscate în timpul Războiului Civil sau al dictaturii lui Franco 23.09.2022

23.09.2022 Muzeul Prado din Madrid investighează zeci de opere ale sale, suspectate că au fost confiscate în timpul Războiului Civil sau al dictaturii lui Franco Cel puțin 62 de opere de artă din vasta colecție a Muzeului sunt investigate pentru a afla originea acestora. Există suspiciună că unele dintre acestea ar fi fost confiscate în timpul Războiului Civil Spaniol sau în timpul dictaturii lui Franco,



Cel puțin 62 de opere de artă din vasta colecție a Muzeului sunt investigate pentru a afla originea acestora. Există suspiciună că unele dintre acestea ar fi fost confiscate în timpul Războiului Civil Spaniol sau în timpul dictaturii lui Franco, informează AFP, potrivit Agerpres. „Scopul este de a elimina orice îndoială cu privire la originile […]

