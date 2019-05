Musicalul Fii bun până la moarte se joacă pentru ultima oară! 22.05.2019

22.05.2019 Musicalul Fii bun până la moarte se joacă pentru ultima oară! Sâmbătă, 25 mai, ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, se va juca ultima reprezentaţie a musicalului Fii bun până la moarte, adaptare a romanului omonim scris de Móricz Zsigmond,



Musicalul Fii bun până la moarte se joacă pentru ultima oară!

Sâmbătă, 25 mai, ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, se va juca ultima reprezentaţie a musicalului Fii bun până la moarte, adaptare a romanului omonim scris de Móricz Zsigmond, regia:...

Musicalul Fii bun până la moarte se joacă pentru ultima oară!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Leo Iorga, în vârstă de 54 de ani, se luptă din nou cu cancerul, iar în prezent se află pentru tratament la o clinică din Germania. Solistul a fost înlocuit temporar în trupa Compact

Universitatea Politehnica din Bucureşti va oferi cursuri gratuite la matematică, fizică, chimie şi economie, în perioada 16 martie-20 iulie, elevilor de clasa a XII-a care vor susţine examenul de bacalaureat în

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că Uniunea Europeană şi Preşedinţia Consiliului UE sunt pregătite pentru "orice scenariu" legat de Brexit. "După cum ştiţi, săptămâna viitoare este

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al Grupului PPE în Parlamentul European, a afirmat vineri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa

Vlad Chiricheş, fotbalistul român al lui Napoli, va fi indisponibil trei săptămâni după ce s-a accidentat la coapsa stângă în meciul de joi de pe terenul echipei austriece RB Salzburg (1-3), din

Lanţul belgiano-olandez de ma­gazine Mega Image a pre­luat reţeaua Zanfir din ju­deţul Vrancea, unul din­tre cei mai mari retaileri inde­pendenţi, cu 10 magazine şi afaceri de peste 150 mil.

Nici zece luni nu a rezistat Pablo Machin, antrenorul celor de la FC Sevilla, a fost demis după doar 10 luni petrecute pe banca andaluzilor. pe Antrenorul, 43 de ani, numit pe 28 mai 2018, a fost dat afară azi, după eliminarea surprinzătoare din

NATO a anunțat, vineri, că generalul american Tod Wolters, fost pilot de vânătoare, a fost numit comandant suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR). El va prelua ştafeta de la actualul SACEUR, generalul Curtis Scaparrotti. Liderul militar

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al Grupului PPE în Parlamentul European, a afirmat vineri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)

Sute de americani au comentat în mediul virtual cazul cerşetoarei din România asupra căreia poliţiştii au descoperit un telefon iPhone X, o geantă de 500 de dolari, dar şi bijuterii

Uneori îmi străbate mintea un gând care îmi provoacă fiori în tot corpul... Câte feluri de a iubi există? Şi oare voi avea timp să le trăiesc pe toate?

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, vineri, că s-a deschis oferta pentru cele 100 de tramvaie care vor fi achiziţionate din fonduri europene. "Astăzi s-a deschis oferta privind cele 100

Cântăreţul britanic Sam Smith a dezvăluit că şi-a făcut o operaţie de liposucţie la vârsta de 12 ani, relatează Press Association. Sam Smith a stabilit două recorduri mondiale Guinness cu

Un tribunal turc a condamnat vineri la şapte ani şi jumătate de închisoare un fost rapper australian care s-a alăturat organizaţiei Stat Islamic (SI) în Siria, a informat agenţia de presă DHA, citată de

Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley? Conform BBC, această decizie va fi luată de un

Universitatea Craiova a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a doua din faza play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a

Migraţia externă începe să îşi arate efectele negative din ce în ce mai puternic, mai departe de impactul social şi demografic, rezultând şi într-o criză acută de forţă de muncă şi subdezvolatre economică a zonelor din care se

Neil Prakash, de 27 de ani, născut la Melbourne, a fost condamnat, vineri, la şapte ani şi jumătate de închisoare de o instanţă din Turcia după ce s-a recunoscut vinovat de "apartenenţa la o organizaţie teroristă armată". Fostul rapper a

Sharon, o americancă în vârstă de 65 de ani, a muncit o viaţă întreagă în industria farmaceutică. Citește mai

Bisericile îşi deschid uşile pentru musulmani după ce moscheile au fost închise din motive de securitate, relatează CNN. Comunităţile de musulmani şi moscheile primesc mesaje de solidaritate de la oameni şi organizaţii din întreaga lume după