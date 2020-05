Mulţi români ştiu de Sfinţii Constantin şi Elena, dar puţini au auzit toate numele care se sărbătoresc. Cui trebuie să îi spui la mulţi ani 21.05.2020

21.05.2020 Mulţi români ştiu de Sfinţii Constantin şi Elena, dar puţini au auzit toate numele care se sărbătoresc. Cui trebuie să îi spui la mulţi ani Sfinții Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei



Mulţi români ştiu de Sfinţii Constantin şi Elena, dar puţini au auzit toate numele care se sărbătoresc. Cui trebuie să îi spui la mulţi ani

Sfinții Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creștine. Împăratului Constantin i s-a arătat pe cer, chiar în mijlocul zilei, semnul Crucii spre victorie (”In hoc signo vinces – […] The post Mulţi români ştiu de Sfinţii Constantin şi Elena, dar puţini au auzit toate numele care se sărbătoresc. Cui trebuie să îi spui la mulţi ani appeared first on Cancan.ro.

Mulţi români ştiu de Sfinţii Constantin şi Elena, dar puţini au auzit toate numele care se sărbătoresc. Cui trebuie să îi spui la mulţi ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop 13 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 13 mai 2019 - Berbec: Ai parte de o zi mai puțin complicată, cu situații cunoscute, dar cu un impuls puternic de a-i convinge pe cei din jur că ceea ce vrei ți se cuvine,

Mihai Teja va fi demis de Gigi Becali după ultima etapă din play-off, iar FCSB își caută un nou antrenor. Citește mai

Liviu Dragnea așteaptă, astăzi, decizia care i-ar putea pune capac. Pe 21 iunie 2018, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC

Descoperire macabră, duminică 19 mai, la Sinaia. Cadavrul unui bărbat, rămas până în acest moment neidentificat, a fost găsit de mai mulţi turişti care au şi alertat autorităţile. O echipă de criminalişti este aşteptată la faţa

Clipe de groază pentru o femeie în vârstă de 35 de ani, din Belgia. Românca s-a trezit la 4 dimineața, cu o mașină în garsoniera ei, de la parterul unui bloc din Roeselare Vânzătoare la Kortemark, ea se trezise de puţine minute pentru a merge

Potrivit prosport.ro, Florian Walter a murit, duminică seara, în jurul orei 22:00, la vârsta de 56 de ani! Fostul acţionar al lui Dinamo şi patron al Petrolului şi U Cluj era în stare critică, în urma atacului cerebral suferit. Omul de

În perioada 13-17 mai 2019, în Arhiepiscopia Târgoviştei, s-a desfăşurat Campania Donează sânge - salvează o viaţă, pentru a susţine aproapele aflat în

Senatorul UDMR Laszlo Attila a acordat un interviu DC News în cadrul căruia a vorbit, printre altele, despre intenţia Fidesz (din Ungaria) şi a UDMR (din România) de a forma un grup politic maghiar în Parlamentul

S-au scurs momente de panică în Paris! Turnul Eiffel a fost evacuat în această după-amiază din cauza unui individ care încearcă să escaladeze edificiul. Anunțul a fost făcut de surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le

Csikszereda Miercurea Ciuc n-a mai călcat greșit cum a făcut în sezonul precedent când a ratat promovarea în dauna lui Aerostar și a reuşit în acest sezon să obţină biletele pentru eşalonul secund. Antrenorul

Consiliul Concurenţei a constatat că, în ultimii ani, sumele alocate de fiecare municipiu pentru iluminatul festiv au fost destul de mari, în unele cazuri chiar peste 50% din valoarea totală a contractelor anuale pentru serviciile de iluminat

Gradul redus de cuprindere în asigurare a locuinţelor este îngrijorător, mai ales în condiţiile în care România este expusă la riscul de

Se apropie momentul în care Mugur Isărescu trebuie să decidă dacă îşi va prelungi sau nu mandatul de peste un sfert de secol la conducerea Băncii Naţionale a României, el fiind guvernatorul de bancă

FCSB // Gigi Becali anunță că nu-i va mai prelungi contractul lui Filipe Teixeira (38 de ani), dar portughezul și-a asigurat deja locul în istoria clubului roș-albastru: domină toate topurile în privința celor mai în

Opoziția a câștigat o bătălie în războiul cu PSD. Curtea Constituțională a României a admis sesizarea de neconstituționalitate a proiectului de reorganizare a ANAF. Citește mai

Guvernul intenţionează să introducă şi în alte domenii ale economiei facilităţi fiscale de tipul celor de care beneficiază în prezent sectorul IT. Printre sectoarele vizate se află industria textilă,

Deja retrogradată în liga a treia, ACS Poli Timișoara le dă credit, pe finalul de campionat, mai multor tineri fotbaliști. Ieri, în deplasarea de la Ploiești, 0-1 cu Petrolul, antrenorul Valeriu Răchită l-a debutat în liga

Călin Popescu Tăriceanu a declarat marți seara că rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum să influențeze actuală majoritate din parlament, după ce, în cursul zilei, șeful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica

Carturi, biciclete electrice, generator pe bază de lămâi, roboţi, aranjamente florale, dar şi tablouri cu natură statică sunt expuse în Piaţa „Fraţii Buzeşti“ din Craiova, sub genericul „Studenţii noştri pot mai

Guvernul României nu a fost în stare să protejeze consumatorii vulnerabili de scumpirile majore ale gazelor de anul trecut, aşa că a decis să dea acelaşi preţ pentru toată lumea. Acum, autorităţile europene spun că am greşit şi că trebuie