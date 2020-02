Mugur Isărescu a dezvăluit motivul pentru care leul s-a apreciat puternic în raport cu euro, în ultimele zile 09.02.2020

09.02.2020 Mugur Isărescu a dezvăluit motivul pentru care leul s-a apreciat puternic în raport cu euro, în ultimele zile În această săptămână, moneda națională s-a apreciat constant față de euro, ajungând de la un curs de 4.7788 lei/euro, luni, 3 februarie, la 4.7642 lei/euro, vineri, 7 februarie. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a



Mugur Isărescu a dezvăluit motivul pentru care leul s-a apreciat puternic în raport cu euro, în ultimele zile

În această săptămână, moneda națională s-a apreciat constant față de euro, ajungând de la un curs de 4.7788 lei/euro, luni, 3 februarie, la 4.7642 lei/euro, vineri, 7 februarie. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a dezvăluit, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, motivul pentru care leul s-a întărit în raport cu euro. Conform […]

Mugur Isărescu a dezvăluit motivul pentru care leul s-a apreciat puternic în raport cu euro, în ultimele zile

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele rus Vladimir Putin şi noul său omolog kazah, Kasîm-Jomart Tokaev, s-au angajat miercuri să întărească 'prietenia' între cele două ţări, mai ales în domeniile militar şi nuclear,

Florin Prunea a vorbit despre posibila revenire la Dinamo. Fostul portar recunoaște că și-ar dori asta și chiar crede că la clubul său de suflet e nevoie de un om care să fie aproape de jucători și antrenori. "Mircea Rednic este unul

Anamaria Prodan și Adrian Thiess s-au asociat într-o firmă de impresariat sportiv, „Prodan Thiess Sports Management”. Dacă Anamaria Prodan este de mult timp în impresariat, Adrian Thiess este nou în această meserie. El

PAOK Salonic a obținut al 6-lea succes consecutiv în toate competițiile. Azi a învins-o pe Asteras Tripolis în turul semifinalelor Cupei Greciei, scor 2-0. PAOK - ASTERAS, statistici AICI! Leo Matos, brazilianul de la mijlocul

Real Madrid U19 a fost eliminată de Hoffenheim U19, scor 2-4, în sferturile de finală ale UEFA Youth League. „Sfertul” disputat pe tărăm nemțesc a început abrupt. Max Geschwill, mijlocaș în vârstă de 17

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată prin mai multe evenimente care au avut loc în orașele mari ale țării. În București, miercuri seara, a avut loc ceremonia de retragere cu torţe susţinută de Garda de Onoare a Jandarmeriei Române. La

Un nou centru de radioterapie și-a deschis porțile ieri, 3 aprilie, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Centrul este destinat pacienților cu afecțiuni oncologice din județul Maramureș și zonele alăturate

Era inevitabil ca apetitul Curţii Constituţionale de a servi interesele politice ale PSD să se întoarcă la un moment dat împotriva sa. Suntem acum înaintea unei decizii în urma căreia CCR are doar două opţiuni mari şi late: să se umple de

Slovenii de la Alveus sunt prezenţi în România din 1999, compania Alveus România fiind reprezentanţa locală a firmei-mamă Kovinoplastika

House of HR, un grup de companii cu activităţi în domeniul serviciilor de resurse umane din Belgia cu afaceri de 1,8 miliarde de euro, a preluat 20% din acţiunile companiei ro­mâ­neşti Happy Recruiter. Va­loarea tranzacţiei nu a fost făcută

Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consumul privat, a crescut în primele două luni din 2019 cu 8,2% faţă de perioada similară din anul 2018, fiind susţinută de o situaţie bună la nivelul lunii

Cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror european din partea României, Cătălin Laurenţiu Borcoman, Marius Bulancea, Laura Ecedi Stoisavlevici, Elena Hach şi Daniel Horodniceanu, vor susţine, astăzi, începând de la ora 14.00, interviul cu

Spionii CIA care acţionau în România după cel de-Al Doilea Război Mondial erau preocupaţi şi transmiteau la Washington informaţii diverse. Un rol important îl reprezenta şi infrastructura de care dispunea

În prezent, dacă o companie vrea să conteste o decizie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) se adresează tot funcţionarilor

Guvernul Dăncilă a suplimentat cu nouă milioane de lei bugetul pentru vizita Papei Francisc în România. UPDATE. Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect de hotărâre pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului (SGG) cu suma

Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA şi cap de serie 12, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de la Charleston, cu premii totale de 823.000 de dolari. Citește mai

Mulţi am urmărit, cu sufletul la gură, cele petrecute pe scena politică. După emoţii şi temeri care nu se mai terminau, am răsuflat uşuraţi. Dragnea a pierdut, dar România, noi, românii, am câştigat. Este important să păstrăm în arhiva

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că în prezent nu sunt semnalate evenimente rutiere care să impună restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale sau pe autostrăzi. Pe A2, traficul este deviat între

Un bărbat de 75 de ani, din Dâmboviţa, s-a ales cu dosar penal pentru furt, după ce a furat o cruce şi s-a plimbat cu ea prin localitatea Produleşti. Beat fiind, bătrânul a căzut într-un şanţ şi s-a rănit. Un localnic l-a văzut şi a sunat

12 cele mai importante companii din China şi 100 de companii autohtone participă la Forumul de Afaceri de la Chişinău, în perioada 2-4 aprilie, având posibilitatea să interacţioneze direct cu investitori de talie mondială. În cadrul