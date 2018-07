Motociclist lovit de o ambulanţă pe Şoseaua Petricani din Capitală 25.07.2018

25.07.2018 Motociclist lovit de o ambulanţă pe Şoseaua Petricani din Capitală O ambulanţă care circula pe Şoseaua Petricani, dinspre Pipera către bulevardul Lacul Tei, pe sensul opus de mers, cu semnalele optice şi acustice în funcţiune, a acroşat un motociclist care circula pe banda a doua, anunţă Brigada Rutieră a



Motociclist lovit de o ambulanţă pe Şoseaua Petricani din Capitală

O ambulanţă care circula pe Şoseaua Petricani, dinspre Pipera către bulevardul Lacul Tei, pe sensul opus de mers, cu semnalele optice şi acustice în funcţiune, a acroşat un motociclist care circula pe banda a doua, anunţă Brigada Rutieră a Capitalei. Motociclistul a fost transportat la spitalul Floreasca, cu răni uşoare. Poliţiştii fac cercetări pentru a […] The post Motociclist lovit de o ambulanţă pe Şoseaua Petricani din Capitală appeared first on Cancan.ro.

Motociclist lovit de o ambulanţă pe Şoseaua Petricani din Capitală

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Yoriko Hamachiyo este un frizer japonez de câini care a realizat o coafură mai aparte pentru un patruped: i-a transformat blana pufoasă într-o minge de puf, perfect rotundă, după cum remarcau unii

Sunătoarea, prima plantă medicinală recomandată de medicina alopată ca adjuvant în tratamentul depresiei, are proprietăţi terapeutice şi asupra pielii, iar vara este ideală pentru calmarea pielii expuse excesiv la

Menstruaţiile foarte dureroase, însoţite de tulburări digestive pot fi semnul existenţei endometriozei, o boală cronică şi dificil de diagnosticat. În faze avansate, aceasta duce la infertilitate, atrag atenţia medicii

Absolvenţii ciclului liceal care au studiat la profilul Real susţin, miercuri, examenul de Bacalaureat la Matematică. Examenul începe de la ora 09.00 şi durează trei ore. Subiectele primite de candidaţi vor fi rezolvate în aceeaşi zi, la

Judeţele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul şi estul Transilvaniei sunt, miercuri, sub cod galben de ploi abundente şi instabilitate atmosferică, până la ora 23.00. De la ora 9.00, în patru jueţe, dar şi în zonele de munte din alte

În România, Christoph Daum, primul selecţioner străin din istoria primei reprezentative, a lăsat în urma sa doar deziluzii şi vorbe goale. În Iran, un portughez a creat o naţională care a câştigat respectul lumii fotbalului în

Bacalaureat 2018. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va continua miercuri cu proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului şi specializării - este

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, apreciază că ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, ar trebui să îşi dea demisia după ce a distribuit pe pagina sa de Facebook un filmuleţ realizat

Capitala Finlandei Helsinki este considerată drept posibilă locaţie pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, a anuntat un

O tristeţe precum cearcănele după o insomnie mi s-a aşezat pe suflet. Era Ziua Drapelului şi, în afară de steguleţele roş-galben-albastre fluturând pe nişte autobuze, n-am simţit niciun fior

Vrancea se află sub Cod portocaliu de ploi torenţiale. La Focşani a început să plouă miercuri dimineaţa, începând cu ora

Instanţele din Alba Iulia au pronunţat primele decizii favorabile unor foşti clienţi ai agenţiei CEC Bank din Zlatna care şi-au pierdut economiile depuse la bancă şi nu au fost despăgubiţi pe motiv că nu ar deţine suficiente dovezi în acest

Candidaţii din toate promoţiile care au studiat la profilul umanist şi s-au înscris pentru examenul de bacalaureat susţin miercuri proba obligatorie la matematică. Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul

Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani din România, un indicator al gradului în care populaţia este activă din punct de vedere economic, a scăzut, în primul trimestru, la 68%, de la 68,4% în ultimele trei luni

Motorola G6 plus arată familiar şi îmi place inexplicabil la prima vedere. Poate e verdele vioi al cutiei, care s-a scurs şi pe ecran, poate e altceva. Aspectul e simplist, fără artificii. Vine cu husa transparentă din policarbonat

Un grav accident de muncă a avut loc la o firmă din judeţul Timiş, unde un bărbat a murit strivit de o presă de carton. Inspectoratul Teritorial de Muncă a declanşat o

Articolul cu titlul „În jurul aparatului pentru descoperirea comorilor“ din Ziarul Ştiinţelor (numărul din 29 februarie 1944) relevă publicului românesc secretele invenţiei ce făcea senzaţie la acel

Vă mai amintiţi de SPLC, ONG-ul american care a pus „Merry Christmas” pe listele de ură? Şi care a etichetat călugăriţe catolice, jurnalişti care militează împotriva ISIS, veterani de război şi organizaţii creştine de advocacy drept

SUBIECTE BAC ISTORIE. Absolvenţii de liceu susţin miercuri - cu proba obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba la alegere a profilului şi specializării. Afişarea primelor rezultate, care se va face

winmasters oferă peste 750 de tipuri de pariu, exclusiv pentru meciurile Coreea de Sud-Germania, Serbia-Brazilia și Anglia-Belgia Pariuri speciale la cote extraordinare. Profitați acum de ele! Va fi desemnat Neymar “omul