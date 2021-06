Motivul pentru care un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat. Ce suspiciuni le-a trezit supraveghetorilor 28.06.2021

28.06.2021 Motivul pentru care un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat. Ce suspiciuni le-a trezit supraveghetorilor Un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat pentru că ieşea des la toaletă. Un aalt motiv care le-a trezit suspiciuni supraveghetorilor a fost faptul că i-a căzut telefonul în timpul examenului. Adolescentul […] The post Motivul pentru



Motivul pentru care un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat. Ce suspiciuni le-a trezit supraveghetorilor

Un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat pentru că ieşea des la toaletă. Un aalt motiv care le-a trezit suspiciuni supraveghetorilor a fost faptul că i-a căzut telefonul în timpul examenului. Adolescentul […] The post Motivul pentru care un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat. Ce suspiciuni le-a trezit supraveghetorilor appeared first on Cancan.

Motivul pentru care un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat. Ce suspiciuni le-a trezit supraveghetorilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

UEFA n-a fost de acord cu prelungirea termenului până la care FRF trebuie să anunțe numele echipelor care vor participa în cele două competiți europene, deci campionatul României trebuie să se încheie cel târziu pe 3 august. Până ca

Printre lacrimi și multe emoții, Andreea Mantea a făcut un anunţ copleșitor în cadrul penultimei ediții de la “Puterea Dragostei”, emisiune care a ajuns la finalul sezonului al doilea. În timpul discursului, prezentatoarea a vorbit și despre

Cad brusc opțiuni cheie ale lumii de după 1990. În locul cooperării, se emit sancțiuni și retalieri. Mai nou, și între supraputeri – cum sunt SUA și China, care acum mai bine de patru decenii se

Dacă oamenii se spală regulat pe mâini, poartă măşti şi păstrează distanţa socială ar putea opri evoluţia pandemiei de COVID-19 fără un vaccin sau tratamente suplimentare, rezultă dintr-un nou

Digitalizarea a transformat biblioteca dintr-un obiect monolit într-unul aproape cameleonic datorită designului modular. Ca o legătură cu trecutul, revin nuanţele de lemn foarte închise, iar soluţiile de iluminat sunt esenţiale pentru

Coreea de Nord anunță oficial un prim caz „suspectat” de COVID-19, prin intermediul agenției sale oficiale KCNA, relatează Agerpres. Phenianul spune că este vorba despre o persoană care „a dezertat în urmă cu trei și a revenit

Professional Pharma Line, un lanţ de farmacii de 22 de unităţi în judeţul Prahova, dar cu prezenţă şi în Dâmboviţa, a ajuns la 87,6 mil. lei în 2019, în creştere cu 14% faţă de anul

Prim-vicepreşedintele PNL, europarlamentarul Rareş Bogdan, susţine că liberalii au făcut destul de multe concesii în negocierile cu USR-PLUS pentru candidaţii la primăriile de sector din Bucureşti, iar USR vine cu noi pretenţii, scrie

Dan Alexa (40 de ani) a fost implicat într-o altercație cu fanii arădeni, la finalul partidei dintre UTA și Rapid, scor 1-2. În drumul spre autocarul Rapidului, la câteva secvențe după meci, Dan Alexa a fost atacat de mai mulți fani

Sir Geoffrey Charles Hurst este singurul fotbalist din lume care a realizat un hattrick într-o finală de Campionat Mondial. El a devenit în 1966 un erou național în Anglia datorită celor trei goluri înscrise în poarta Germaniei de Vest care au

Legiuitorii din Chile au aprobat un proiect de lege care permite cetăţenilor ţării să retragă 10% din pensii pentru a putea supravieţui în timpul pandemiei, scrie

Facebook a dat în judecată Comisia Europeană, care este autoritatea de reglementare în domeniul antitrust din UE, pentru că solicită informaţii excesive, dincolo de ceea ce ar fi necesar, inclusiv detalii foarte personale, pentru investigaţiile

Boala Alzheimer reprezintă 60 până la 80% din cazuri. Demența vasculară, care apare după un accident vascular cerebral, este al doilea tip de demență cel mai frecvent. Demența - un termen general

CFR Cluj se gândește să dea în judecată clinica „Regina Maria”, după ce 16 persoane din club au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, în preajma meciului cu FCSB din urmă cu mai bine de o săptămână. Demersul a fost amintit și de

Conform unui proiect de lege adoptat luni de Senat, Ministerul Educaţiei va putea să emită tichete valorice pentru preşcolarii şi elevii de până în clasa a IV-a, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor after-school.

Paulo Dybala a suferit o întindere a dreptului femural al coapsei stângi în meciul împotriva Sampdoriei, scor 2-0, şi va lipsi minimum zece zile. La limită pentru returul "optimilor" Ligii Campionilor. "Alarmă Champions! Dybala în mare pericol

Gabriela Firea a anunţat că joi va avea loc o şedinţă a Comitetului Executiv al PSD în care vor fi validate candidaturile pentru alegerile locale. Ea a precizat că vor fi validaţi şi candidaţii pentru primăriile de sector şi a dat asigurări

Polonia va restructura mine individuale de cărbune şi va impune reduceri temporare de salarii la grupul de stat din sector PGG, a anunţat ministerul polonez al activelor de stat, potrivit Warsaw

Oficial, FCSB-istul e accidentat, mijlocașul se află în perioada de recuperare, după ce a suferit o intervenție chirurgicală în urma unei accidentări. Însă, Dragoș Nedelcu nu se simte singur în această perioadă, fotbalistul se tratează pe

Compania românească AlecoAir, producător şi distribuitor de bunuri pentru tratarea calităţii aerului, are în vedere mutarea producţiei din China în România, pe termen lung, însă planurile nu se vor putea concretiza în condiţiile actuale de