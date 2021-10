Motivul pentru care premierul Republicii Moldova va merge săptămâna aceasta la Minsk 14.10.2021

Premierul Natalia Gavriliţa, a anunţat miercuri, 13 octombrie, că va merge săptămâna aceasta la Minsk, Belarus, pentru a reprezenta Moldova la summit-ul şefilor de state a Comunităţii Statelor Independente



Premierul Natalia Gavriliţa, a anunţat miercuri, 13 octombrie, că va merge săptămâna aceasta la Minsk, Belarus, pentru a reprezenta Moldova la summit-ul şefilor de state a Comunităţii Statelor Independente (CSI).

