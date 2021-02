Motivul pentru care Brigitte Pastramă nu s-a mai spălat de 3 zile! Şi-a vărsat nervii pe Florin Pastramă: “Vă daţi seama cum miroase?” 17.02.2021

17.02.2021 Motivul pentru care Brigitte Pastramă nu s-a mai spălat de 3 zile! Şi-a vărsat nervii pe Florin Pastramă: “Vă daţi seama cum miroase?” S-a dezlănțuit furtuna în familia Pastramă. Brigitte își acuză soțul că nu este un bărbat adevărat și este foarte supărată pe el. Mai mult, bruneta nu a reușit să își mai facă un duș de […] The post Motivul pentru care Brigitte



Motivul pentru care Brigitte Pastramă nu s-a mai spălat de 3 zile! Şi-a vărsat nervii pe Florin Pastramă: “Vă daţi seama cum miroase?”

S-a dezlănțuit furtuna în familia Pastramă. Brigitte își acuză soțul că nu este un bărbat adevărat și este foarte supărată pe el. Mai mult, bruneta nu a reușit să își mai facă un duș de […] The post Motivul pentru care Brigitte Pastramă nu s-a mai spălat de 3 zile! Şi-a vărsat nervii pe Florin Pastramă: “Vă daţi seama cum miroase?” appeared first on Cancan.ro.

Motivul pentru care Brigitte Pastramă nu s-a mai spălat de 3 zile! Şi-a vărsat nervii pe Florin Pastramă: “Vă daţi seama cum miroase?”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jocurile de noroc au o lungă istorie, sub patima lor au căzut oamenii încă din Antichitate, când cel mai popular joc, la greci şi romani, era aruncatul zarurilor, un joc care a rămas favorit şi

Mihai Petre este unul dintre cei mai buni dansatori de la noi din țară, care de multe ori ne-a făcut cinste chiar și peste hotare cu performanța lui. Este jurat la Românii au talent și toată lumea știe, însă un aspect mai puțin știut din

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor Bucureşti, începe de săptămâna viitoare lucrări de refacere a carosabilului şi a trotuarelor pe mai multe artere cu trafic intens din

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de părere că ceea ce i se întâmplă fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, și se întreabă cine va răspunde pentru ceea ce i se

Atragerea şi păstrarea talentelor în companie, dezvoltarea angajaţilor pentru a-şi atinge potenţialul şi îmbunătăţirea modului de lucru reprezintă principalele provocări pentru liderii departamentelor de resurse umane. Pentru rezolvarea

În cadrul celei de-a noua ediţii a ZF Power Summit, şeful Romgaz a spus că firma deja a identificat un alt zăcământ cu mare potenţial, după rezultatul de la Caragele, judeţul Buzău, acolo unde a fost anunţată una dintre cele mai mari

Detalii incredibile ies la iveală din dosarul DIICOT în care sunt cercetaţi, în stare de arest la domiciliu, patronii sexy-clubului Dreams din Caracal, acuzaţi, între altele, de proxenetism, trafic de minori şi pornografie infantilă. CANCAN.RO,

România şi-a aflat grupa din competiţia pe care Jurgen Klopp a catalogat-o drept cea mai inutilă inventată vreodată. Deşi a asistat la tragerea la sorţi, cu siguranţă, şi selecţionerul are, în acest moment, alte preocupări decât partidele

Transgaz (simbol bursier - TGN), operatorul tehnic al sistemului naţional de transport gaze naturale, a semnat astăzi un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru susţinerea proiectelor de investiţii ale companiei

Pastilele așa-zis suspecte pentru care Cristi Borcea s-a ales cu dosar erau defapt sedative. Acesta este și motivul pentru care ancheta a fost

La finalul partidei din Europa League, dintre Sevilla și CFR, Dan Petrescu (52 de ani) a apărut la conferința de presă cu regulamentul în mână și a provocat un scandal monstru. După eliminarea din faza „șaisprezecimilor”, antrenorul

Avocaţii Sorinei Pintea fac primele precizări publice despre dosarul de corupţie în care este implicat fostul ministru al Sănătăţii. Apărătorii Sorinei Pintea contrazic susţinerile oficiale ale DNA şi afirmă că nu a existat un flagrant,

Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi în România până la finele acestei săptămâni, a declarat, miercuri, la Parlament, ministrul propus pentru portofoliul

Viorel Mocanu, fostul agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care s-a făcut remarcat după ce a pledat la CEDO în favoarea lui Liviu Dragnea, s-a aflat în stare de incompatibilitate, anunţă Agenţia Naţională de

Daniela Ţîţaru, directorul auto-suspendat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, a deţinut timp de mai mulţi ani o locuinţă ANL, deşi avea în proprietate două apartamente şi un teren. Pentru

Deşi se mai încălzeşte în următoare zile, nu scăpăm de ploi. Precipitaţiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile şi lapoviţa. De duminică vine iar

O româncă de 43 de ani, din Italia, a fost diagnosticată cu coronavirus, după ce mai multe zile la rând s-a simțit rău, a anunțat Antena3. Femeia locuiește în Lombardia. Ea se află în izolare

Doi tineri au provocat un accident rutier în Harghita după care au fugit de la faţa

Berbec Încearcă să nu ai așteptări prea mari în acest weekend, ci să lași lucrurile să decurgă de la sine. Este esențial să înțelegi că nu poți controla modul în care gândesc oamenii din

Christian Poulsen, asistentul lui Erik ten Hag, dar și alți doi membri ai staffului tehnic, trebuie să stea o săptămână acasă după ce danezul a organizat o petrecere la care a participat și o persoană bolnavă de coronavirus Nimeni de la Ajax