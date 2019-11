Motivul pentru care bătrâna din imagine a votat cu Viorica Dăncilă: „Am făcut asta pentru că…” 25.11.2019

25.11.2019 Motivul pentru care bătrâna din imagine a votat cu Viorica Dăncilă: „Am făcut asta pentru că…” Turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019 s-a încheiat cu victoria lui Klaus Iohannis, după o luptă electorală în care a avut-o drept ”adversar” pe Viorica Dăncilă. Românii au mers la secțiile de votare și au decis că actualul



Motivul pentru care bătrâna din imagine a votat cu Viorica Dăncilă: „Am făcut asta pentru că…”

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019 s-a încheiat cu victoria lui Klaus Iohannis, după o luptă electorală în care a avut-o drept ”adversar” pe Viorica Dăncilă. Românii au mers la secțiile de votare și au decis că actualul președinte al României merită să primească al doilea mandat. Fiecare alegător a mers la urnă sperând […] The post Motivul pentru care bătrâna din imagine a votat cu Viorica Dăncilă: „Am făcut asta pentru că…” appeared first on Cancan.ro.

Motivul pentru care bătrâna din imagine a votat cu Viorica Dăncilă: „Am făcut asta pentru că…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jens Stoltenberg rămâne secretar general al Alianței Nord-Atlantice după ce mandatul său a fost prelungit până în 2022, a anunţat joi organizaţia nord-atlantică, "Aliaţii şi-au exprimat sprijinul pentru munca secretarului general în vederea

Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat imediat după declarația de presă a președintelui Klaus Iohannis prin care a fost anunțat un referendum pe justiție în data de 26 mai. Citește mai

Alexandru Mitriță și Cosmin Contra s-au certat serios după meciul din Suedia (1-2), iar selecționerul României a luat o decizie radicală. Citește mai

La o aruncătură de băţ de Paris, în apropierea capătului metroului 7, se află cea mai mare tabără ilegală de romi din Europa. Cerşetori, muncitori cu ziua, proxeneţi, culegători de fier vechi, hoţi de buzunare, adolescenţi care îşi vând

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat că va majora salariile din minister, dar creşterea va fi însoţită de o ajustare a numărului de

Compania care asigură mentenanţa reţelei Transelectrica, operatorul sistemului energetic naţional, va fi restructurată, iar acţionarii au aprobat majorarea capitalului social, pentru ca societatea să treacă peste dificultăţile din ultimii

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi că el se află la cârma economiei turce, într-un context în care formaţiunea sa, Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare din 2002,

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că ALDE nu se opune referendumului pentru Justiţie, însă afirmă că acest demers va avea "un impact negativ" asupra alegerilor pentru

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar valoarea tranzacţiilor a coborât la 18,04 milioane de lei (3,79 milioane de euro), de la 40,54 milioane de lei

Celebrul cântăreț, Ed Sheeran, autorul melodiei „Shape of You” a devenit un magnat în imobiliare în doar șapte ani. Acesta deține în prezent nu mai puțin de 13 apartamente și case în Londra, la care se mai adaugă un bar și un

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Ro­mânia, care este estimată la o valoare cu­prinsă între 3,8 miliarde de euro şi 4,3 mi­liarde de euro, înregistrează anual apro­ximativ 100 de tranzacţii, iar în circa 10% din acestea compania de

Australianca Ashleigh Barty (22 de ani, 11 WTA) a trecut de estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) scor 6-3, 6-3 și s-a calificat în finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Simona Halep - Karolina Pliskova e liveTEXT AICI după

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, l-a dat afară pe Ionel Dancă din studio, după ce au avut un schimb de replici contradictorii. Purtătorul de cuvânt al PNL l-a contrazis pe Gâdea cu privire la unele declarații pe

În mod obişnuit, numim vegetarieni acele persoane care nu consumă carne şi fructe de mare. Dieta are atât beneficii, cât şi riscuri, acestea din urmă legate de lipsa anumitor nutrienţi esenţiali din

Militarii îi vor putea obliga pe tinerii şi pe bărbaţii apţi de muncă ce locuiesc în localităţi în care a fost declarată starea de asediu sau starea de urgenţă să presteze diverse activităţi în interes public. Cel puţin aşa se

Talida Grunzac, profesoară de arte plastice şi soţie de preot din Botoşani, a devenit un brand în zona Moldovei în mediul pictorilor care realizează lucrări originale

Pentru o tortilla simplă e nevoie de câteva legume de prin frigider, combini cu câteva bucăţele de carne sau cu câteva ouă şi, în doar câteva minute, poţi pregăti un meniu

Texas Holdem este ce mai iubită variantă de poker. Vă vom arăta cum se joacă şi care sunt principalele reguli ale

Bianca Andreescu este revelaţia anului 2019, având un parcurs de excepţie în acest sezon, în care a câştigat Indian

Refrenul ăsta cu ciocnit de pahare fără frână i-a ameţit rău, până la clătinare, cariera unui fotbalist talentat, performanţele lui Gabi Tamaş au suferit mereu de ameţeli. Ultima ispravă cu